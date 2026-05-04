ΟΠΕΚΕΠΕ: “Όχι” της ΝΔ σε προανακριτική για Λιβανό – Αραμπατζή

“Όχι” στα αιτήματα της αντιπολίτευσης για προανακριτική επιτροπή κατά των πρώην υπουργών Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ λέει η Νέα Δημοκρατία.

Οπως υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης: “Εν προκειμένω δεν προέκυψαν στοιχεία που να μας οδηγούν να δεχθούμε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ ή το κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προανακριτική. Άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας”.

Υποστήριξε επίσης ότι και οι δύο προτάσεις δεν βασίζονται σε στοιχεία ούτε καν σε ενδείξεις, επικαλούμενος ότι το αίτημα ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς αναφέρει ότι δεν απαιτείται για τη σύσταση προανακριτικής η ύπαρξη αποδείξεων αλλά μόνο η αναφορά πραγματικών περιστατικών.

Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε δε την αντιπολίτευση για “άλλη μία προσπάθεια χρήσης μίας υπόθεσης για να χτίσουν ατζέντα πάνω σε προκαταρκτική χωρίς στοιχεία. Τους ενδιαφέρει να μετατρέψουν την πολιτική σε ένα απέραντο δικαστήριο χωρίς πραγματικά στοιχεία και δεδομένα”.

Έκανε λόγο για υπερβολικές βαριές εκφράσεις εκτός της λογικής, υποστηρίζοντας ειδικότερα ότι δεν προκύπτουν από πουθενά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό του ΠΑΣΟΚ για παράνομο οργανισμό με χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης.

Με μοντέλο Βορίδη- Αυγενάκη, αντί για μοντέλο Τριαντόπουλου

Υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει δεχθεί να παραπεμφθούν δύο πρώην υπουργοί, ο Κώστας Αχ. Καραμανλής και ο Χρήστος Τριαντόπουλος ενώπιον του δικαστικού συμβουλίου, ενώ στις περιπτώσεις του Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη η ΝΔ δεν δέχθηκε τη σύσταση προανακριτικής επειδή όπως είπε δεν υπήρχαν στοιχεία ούτε ενδείξεις.

Προανήγγειλε ότι Λιβανός και Αραμπατζή θα τοποθετηθούν δημόσια και εκτίμησε ότι “θα δείξουν με νομικά και πολιτικά επιχειρήματα γιατί η προσπάθεια εμπλοκής τους δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα”.

Υπενθυμίζεται πάντως ότι οι δύο πρώην υπουργοί σε δημόσιες τοποθετήσεις τους είχαν αφήσει να διαφανεί ότι επιθυμούσαν τη σύσταση προανακριτικής και αρχικά στο τραπέζι υπήρχε το μοντέλο Τριαντόπουλου. Ωστόσο με δεδομένη την αναταραχή στο εσωτερικό της ΝΔ για το χειρισμό της δεύτερης δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις άρσεις ασυλίας, το Μαξίμου θέλει να αποφύγει την προανακριτική. Άλλωστε δεν θα ήταν εύκολο να βρεθούν πρόθυμοι βουλευτές για να συμμετέχουν σε μία προανακριτική…

Το Μαξίμου ψάχνει τρόπο να αποφύγει εξεταστική για υποκλοπές

Φαίνεται επίσης ότι η κυβέρνηση αναζητεί παραθυράκι ώστε να αποφύγει τη σύσταση νέας εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Και φέρεται να το έχει βρει στο άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής, σύμφωνα με το οποίο για θέματα που άπτονται της εθνικής ασφάλειας, εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, δεν αρκούν 120 ψήφοι για τη σύσταση εξεταστικής, αλλά απαιτείται πλειοψηφία 151 βουλευτών.

Ερωτηθείς σχετικά ο κ.Μαρινάκης δεν διέψευσε το σενάριο αυτό, αποφεύγοντας να απαντήσει.

“Πρώτα θα διαβάσουμε την πρόταση της αντιπολίτευσης και στη συνέχεια θα απαντήσουμε. Δεν μπορώ να δώσω απάντηση για κάτι που δεν το έχουμε δει” είπε και πρόσθεσε: “Ας μην βιαζόμαστε. Θα δοθούν όλες οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα αφού κατατεθεί και μελετηθεί η πρόταση”.

Πηγή: www.news247.gr