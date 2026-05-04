Απώλειες για τη ΝΔ, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ σε νέα δημοσκόπηση (βίντεο)

Απώλεια 1,5% στα ποσοστά της εμφανίζει η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24.

Αντίστοιχα, σε σχέση με την έρευνα του Μαρτίου, το ΠΑΣΟΚ διατηρεί την δεύτερη θέση (14,4%), ενώ σαφή αύξηση παρουσίασαν τα ποσοστά του “άλλου κόμματος, από 8,8% σε 12,6% σε διάρκεια ενός μήνα.

Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει απώλειες της τάξης του 1,5% σε σχέση με την έρευνα του Μαρτίου και βρίσκεται στο 31,2% (τον Μάρτιο 32,7%). Tο δεύτερο ΠΑΣΟΚ που παρουσιάζει άνοδο κατά 1,2% βρίσκεται στο 14,4% (από 13,2% τον Μάρτιο).

Στην τρίτη θέση εμφανίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 9,4% (9,2%). Ακολουθούν η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με 8,2% εμφανίζοντας πτώση κατά 1,2% (9,6% τον Μάρτιο), το Κ.Κ.Ε με σταθερές τις δυνάμεις του στο 7,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,3% (4,7%) , η ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ με 4,3% (4.9%) , το ΜΕΡΑ 25 με 2,8% (2,9%), η ΝΙΚΗ με 1,7% (1,9%) , οι ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ με 1,1% (1,7%), ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 1,1% (1,5%) και η ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ σταθερά στο 1%.

Η ακρίβεια το μεγαλύτερο “αγκάθι” των πολιτών

Η ακρίβεια παραμένει μακράν πρώτο θέμα με 52,2% και ακολουθούν οικονομία/ανάπτυξη με 30,7%, η διαφθορά με 18,1%, η απονομή δικαιοσύνης/κράτος δικαίου με 15,6%, οι τιμές καυσίμων – ενέργειας με 14,7%, ο πόλεμος στο Ιράν με 11,7% , η κατάσταση στο ΕΣΥ με 9,4%, η εγκληματικότητα/ φαινόμενα βίας με 9%.

Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το 31,2% δηλώνει ότι οι εξελίξεις τον ανησυχούν περισσότερο και το 45.6% ότι τον ανησυχούν το ίδιο όπως και πριν. Δηλαδή φτάνουμε σε ένα ποσοστό 76,8% αθροιστικά. Το 14,4% δηλώνει λιγότερο από ότι πριν και το 7,3% καθόλου.

Κεφάλαιο “ΟΠΕΚΕΠΕ” και “ρουσφέτια”

Με αφορμή τις νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που δημοσιεύθηκαν, το 42,8% δηλώνει ότι πρόκειται για μία ακόμα εικόνα του ρουσφετιού που υπάρχει διαχρονικά, επί όλων των κυβερνήσεων.

Αντίστοιχα, το 42,2% πιστεύει πως δείχνουν ότι επι της τωρινής κυβέρνησης αυξήθηκε το ρουσφέτι και το 11,4% ότι δεν προσέθεσαν κάτι νέο στην εικόνα.

Το 50% θεωρεί για το ίδιο θέμα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έδειξε σωστά και άμεσα αντανακλαστικά για την άρση της ασυλίας των βουλευτών και την παραίτηση των υπουργών, ενώ το 43% εμφανίζεται σύμφωνο με τις ενέργειες του Πρωθυπουργού.

Για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 19,1% δηλώνει πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσει, το 11,5% λίγο και το 65,9% καθόλου.

Αντίστοιχα, για το κόμμα Καρυστιανού υπάρχει μια σταθερότητα της δυνητικής ψήφου σε σχέση με τον Μάρτιο, αφού είχε προηγηθεί μία μείωση δέκα μονάδων τον Μάρτιο σε σχέση τον Ιανουάριο. Πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσει δηλώνει το 21,1% (21,3% τον Μάρτιο).

