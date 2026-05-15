Γρ. Δημητριάδης: Ενωτικός και "στρατιώτης" της παράταξης - Θερμό χειροκρότημα στο Συνέδριο της ΝΔ

Αποθεωτική ήταν η υποδοχή που επεφύλαξαν στον Γρηγόρη Δημητριάδη τα μέλη της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το tomanifesto.gr o πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού και σαρξ εκ της σαρκός της Νέας Δημοκρατίας εισερχόμενος στον συνεδριακό χώρο του Metropolitan Expo, όπου πραγματοποιείται το γαλάζιο συνέδριο, έγινε δεκτός με ενθουσιώδες χειροκρότημα από τον κόσμο της παράταξης.

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης απέδειξε ακόμη μια φορά ότι είναι στρατιώτης της παράταξης. Με σεμνότητα και ενωτικό πνεύμα έδωσε (διαψεύδοντας κακοήθεις φήμες) το παρών στο Συνέδριο, εισπράττοντας ταυτόχρονα την αγάπη που τρέφουν για το πρόσωπό του οι νεοδημοκράτισσες οι νεοδημοκράτες, οι οποίοι αναγνωρίζουν τη μεγάλη προσφορά του στη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη.