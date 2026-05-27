Κάλεσμα Τσίπρα για υπογραφή της Ιδρυτικής Διακήρυξης της ΕΛΑΣ (βίντεο)

Στην πρώτη του ανάρτηση στα social media μετά τη χθεσινή μαζική συγκέντρωση στο Θησείο, όπου παρουσίασε τη νέα πολιτική του κίνηση με την ονομασία «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Στο ραντεβού με την ιστορία θα είμαστε όλες και όλοι εκεί. Για την Ελλάδα, το δίκιο, τη δημοκρατία. Για μια ζωή με αξιοπρέπεια» αναφέρει καλώντας τους πολίτες να υπογράψουν τη διακήρυξη της Συμπαράταξης στο myelas.gr.

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε χθες τη νέα πολιτική του κίνηση με την ονομασία «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», απευθύνοντας κάλεσμα για μια «προοδευτική πανστρατιά» και θέτοντας τις βασικές προγραμματικές του δεσμεύσεις για τη χώρα.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε η αποκάλυψη του ονόματος του νέου πολιτικού φορέα, όταν, μετά από προβολή βίντεο, ένα κορίτσι ντυμένο στα λευκά ανέβηκε στη σκηνή και παρέδωσε στον πρώην πρωθυπουργό το χαρτί με την ονομασία του κόμματος. Ο Αλέξης Τσίπρας, υπό τους ήχους μουσικής του Σταμάτη Κραουνάκη, το άνοιξε, χαμογέλασε και παρουσίασε στην κάμερα τα αρχικά ΕΛΑΣ, σε μπλε και κόκκινο χρώμα, τα οποία, όπως ειπώθηκε, συμβολίζουν «το μπλε της Ελλάδας και το κόκκινο των αγώνων».

Από το Θησείο, ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε πως η νέα πολιτική του προσπάθεια δεν θα αποτελεί απλώς κόμμα αλλά μια ευρύτερη πολιτική συμμαχία. «Θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Θα είμαστε συμπαράταξη, γιατί εκφράζουμε μια μεγάλη πολιτική κληρονομιά, μια μεγάλη πολιτική παράταξη», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας σε ένα νέο πολιτικό ξεκίνημα.

Παρουσιάζοντας τις βασικές κατευθύνσεις της διακήρυξης, ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για επτά κεντρικές δεσμεύσεις που αφορούν την ενίσχυση της δημοκρατίας και του κοινωνικού κράτους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η «ζωή με αξιοπρέπεια», η «ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες», η «δίκαιη ανάπτυξη», η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, η ανθεκτικότητα απέναντι στις κρίσεις, η ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία, καθώς και μια νέα εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική.

Οι επτά δεσμεύσεις της ΕΛΑΣ

Ζωή με αξιοπρέπεια,

Ισχυρή Δημοκρατία χωρίς ασυλίες,

Δίκαιη ανάπτυξη,

Ενίσχυση του κοινωνικού κράτους,

Ανθεκτικότητα απέναντι στις κρίσεις,

Ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία,

Νέα εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική.

Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε επίσης ότι η νέα πολιτική πρωτοβουλία σηματοδοτεί την έναρξη ενός «νέου ταξιδιού» για τη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, εξαπολύοντας παράλληλα διπλή κριτική προς τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, τα οποία κατηγόρησε ότι συγκροτούν «το σύστημα μέσα στο σύστημα» και ευθύνονται για την κρίση εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα.

