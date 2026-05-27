Σκληρή απάντηση Δημητριάδη στη μήνυση που του κατέθεσε ο Μαρινάκης

Είχε προηγηθεί μήνυση κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη η οποία κατατέθηκε το μεσημέρι της Τρίτης από τον Βαγγέλη Μαρινάκη μετά το επεισόδιο στο T-Center

Σύμφωνα με το skai.gr μετά τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του χθες το μεσημέρι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Γρηγόρης Δημητριάδης προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Πληροφορήθηκα ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατέθεσε μήνυση εναντίον μου. Το θράσος του δεν έχει όρια. Την ώρα που όλη η Ελλάδα έχει δει την απρόκλητη και άνανδρη επίθεσή του, με τον οργανωμένο στρατό υπόδικων μπράβων του, θέλει να βγει κι από πάνω συνεχίζοντας τις χυδαίες πρακτικές του. Κι όλα αυτά, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έδινε έναν από τους σημαντικότερους αγώνες της ιστορίας του.Για να το ξεκαθαρίσουμε: το μόνο που έκανα ήταν να αμυνθώ για να υπερασπιστώ τη σύζυγό μου, τον εαυτό μου, την τιμή και την υπόληψή μου. Λέξεις που ο κ. Μαρινάκης δε γνωρίζει.

Είναι αδιανόητο όποιες διαφορές κι αν υπάρχουν, να λύνονται με αυτόν τον τρόπο.

Σε αντίθεση με τον κ. Μαρινάκη, εγώ δεν κρύβομαι στο Λονδίνο. Παραμένω εδώ και τίθεμαι στη διάθεση των Αρχών για τυχόν διευκρινίσεις.

Άλλωστε, ουδέποτε έχω απασχολήσει την ελληνική Δικαιοσύνη. Αντίθετα, ο κ. Μαρινάκης την έχει απασχολήσει πολλάκις, με πιο πρόσφατη την ποινική δίωξη του στην υπόθεση δολοφονίας Λυγγερίδη. Είναι το λιγότερο οξύμωρο, λοιπόν, να παριστάνει ο κ. Μαρινάκης τον θεματοφύλακα της νομιμότητας και τον κήνσορα της ηθικής.

Για να τελειώνουμε. Δεν έχω μάθει να σκύβω το κεφάλι ποτέ και σε κανέναν. Θα προστατεύσω την οικογένειά μου, τις αρχές και τις αξίες μου μέχρι τέλους. Δε θα μας κυλήσει ο κ. Μαρινάκης όλους στον βούρκο του.

Κύριε Μαρινάκη, δε θα κάνετε τη χώρα Κολομβία.

Γ.Δ.»