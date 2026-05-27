Η ευρωβουλευτής Ελεονώρα Μελέτη στον Mητροπολίτη Μεσσηνίας

Η κ. Μελέτη συζήτησε με τον σεβασμιώτατο θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος και ακόμη τον ρόλο της εκκλησίας στη συνοχή της τοπικής κοινωνίας, καθώς και τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Μεσσηνία στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η κ. Μελέτη βρέθηκε στην Καλαμάτα ως προσκεκλημένη ομιλήτρια στην ειδική εκδήλωση για την Ημέρα της Ευρώπης που συνδιοργάνωσαν

η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Η ευρωβουλευτής εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες προς τον σεβασμιώτατο για την υποδοχή, εξαίροντας το ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Μητρόπολης Μεσσηνίας, ενώ ο κ. Χρυσόστομος της ευχήθηκε καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο έργο της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.