eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 27 Μαϊος 2026 12:02

Η ευρωβουλευτής Ελεονώρα Μελέτη στον Mητροπολίτη Μεσσηνίας

Γράφτηκε από την

Η ευρωβουλευτής Ελεονώρα Μελέτη στον Mητροπολίτη Μεσσηνίας

Premium Strom

Τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο συνάντησε χθες το πρωί στο Μητροπολιτικό Μέγαρο η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ελεονώρα Μελέτη, στο πλαίσιο επίσκεψής της στην Καλαμάτα.

Η κ. Μελέτη συζήτησε με τον σεβασμιώτατο θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος και ακόμη τον ρόλο της εκκλησίας στη συνοχή της τοπικής κοινωνίας, καθώς και τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Μεσσηνία στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η κ. Μελέτη βρέθηκε στην Καλαμάτα ως προσκεκλημένη ομιλήτρια στην ειδική εκδήλωση για την Ημέρα της Ευρώπης που συνδιοργάνωσαν
η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
Η ευρωβουλευτής εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες προς τον σεβασμιώτατο για την υποδοχή, εξαίροντας το ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Μητρόπολης Μεσσηνίας, ενώ ο κ. Χρυσόστομος της ευχήθηκε καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο έργο της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 

Κατηγορία Εκκλησία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις