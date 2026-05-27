Ομιλία του διοικητή της Τροχαίας σε μαθητές του Γυμνασίου Παραλίας για πατίνια, μηχανές και νέο ΚΟΚ

Ενημερωτική ημερίδα με θέμα την κυκλοφοριακή αγωγή και την οδική ασφάλεια πραγματοποιήθηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής στο Γυμνάσιο Παραλίας.

Ο διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας Νίκος Ανωνόπουλος ύστερα από πρόσκληση του Συλλόγου Καθηγητών, μίλησε σε μαθητές και μαθήτριες για την οδική συμπεριφορά και το νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα ηλεκτρικά πατίνια, το νομικό πλαίσιο που υπάρχει, τις κατηγορίες των πατινιών και την υποχρεωτική χρήση του κράνους.

Οι έφηβοι μαθητές παρακολούθησαν με ενδιαφέρον την ομιλία του κ. Αντωνόπουλου μιας και αρκετοί από αυτούς οδηγούν ηλεκτρικά πατίνια και προχώρησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τις αλλαγές που θα υπάρξουν στη νομοθεσία.

Ακόμη η ομιλία επικεντρώθηκε στις μηχανές, στα όρια ταχύτητας και στην καλλιέργεια κυκλοφοριακής παιδείας για τη μείωση και την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.

Κ.Ηλ.