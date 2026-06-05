Παραιτήθηκε από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου

Η Έφη Αχτσιόγλου σε πρόσφατη συνέντευξη είχε δηλώσει ότι δεν παραιτείται από την ενεργό πολιτική, αλλά θα συνεχίσει να μάχεται ως «απλός πολίτης» για την πολιτική αλλαγή και την κοινωνική δικαιοσύνη.
Την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε, με επιστολή της, προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, η Έφη Αχτσιόγλου.
Η Έφη Αχτσιόγλου σε πρόσφατη συνέντευξη είχε δηλώσει ότι δεν παραιτείται από την ενεργό πολιτική, αλλά θα συνεχίσει να μάχεται ως «απλός πολίτης» για την πολιτική αλλαγή και την κοινωνική δικαιοσύνη.