Παραιτήθηκε από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου

Την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε, με επιστολή της, προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, η Έφη Αχτσιόγλου.

Η Έφη Αχτσιόγλου σε πρόσφατη συνέντευξη είχε δηλώσει ότι δεν παραιτείται από την ενεργό πολιτική, αλλά θα συνεχίσει να μάχεται ως «απλός πολίτης» για την πολιτική αλλαγή και την κοινωνική δικαιοσύνη.