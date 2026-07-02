Νομοθετική ρύθμιση ώστε να μην περικοπούν οι συντάξεις χηρείας ανακοίνωσε σήμερα, από το βήμα της Βουλής, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

«Καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την πάροδο τριετίας, που προβλέπεται στον νόμο Κατρούγκαλου», ανέφερε η υπουργός Εργασίας.

«Αυτό με λίγα λόγια σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση στο 35%. Δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά και στην περίπτωση της σώρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%, ενώ όσοι αγωνιούσαν ότι θα μειωθεί η σύνταξη χηρείας στο επόμενο διάστημα δεν θα μειωθεί καθόλου, θα παραμείνει στο 70%».

Σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, «είναι άλλη μία παρέμβαση της κυβέρνησης, που αποκαθιστά την κοινωνική δικαιοσύνη, ενισχύει την ασφάλεια δικαίου και επιλύει οριστικά ένα ζήτημα που ταλαιπώρησε επί χρόνια χιλιάδες οικογένειες».

«Φέτος, από τη μέχρι τώρα παρακολούθηση της πορείας εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων για το διάστημα Ιανουάριο – Απρίλιο 2026 προκύπτει ότι, μόλις από τους 4 πρώτους μήνες, υπερβαίνουμε ήδη τον στόχο του μεσοπρόθεσμου κατά 517 εκατ. χάρη κυρίως στην τολμηρή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε 2,5 πλέον εκατομμύρια εργαζομένους. Αυτές οι επιδόσεις μας επιτρέπουν σήμερα να προχωρήσουμε σε μία ακόμη σημαντική κοινωνική παρέμβαση», είπε η υπουργός, προσθέτοντας ότι «με τη ρύθμιση αυτή κλείνει οριστικά μία εκκρεμότητα πολλών ετών».

«Χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης χηρείας απαλλάσσονται από ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ομηρίας, αποκαθίσταται η ασφάλεια δικαίου και ενισχύεται η προστασία των οικογενειών που έχασαν τον άνθρωπό τους. Και όλα αυτά γίνονται χωρίς να διαταράσσεται η δημοσιονομική ισορροπία του ασφαλιστικού συστήματος, γιατί αποτελούν καρπό της ανάπτυξης, της αύξησης της νόμιμης απασχόλησης και της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του ασφαλιστικού μας συστήματος», υπογράμμισε ακόμα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ