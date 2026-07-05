Μητσοτάκης: Kάποιοι αρνούνται να διδαχθούν από τα λάθη του παρελθόντος

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η πολιτική βία δεν έχει καμία θέση στη Δημοκρατία, υπογράμμισε πως οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης και επεσήμανε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποχωρήσει απέναντι στην ανομία και τον διχασμό. Παράλληλα, ανέφερε ότι απαιτείται υπευθυνότητα από το σύνολο του πολιτικού κόσμου, ώστε να μην καλλιεργείται κλίμα τοξικότητας που ευνοεί ακραίες συμπεριφορές. «Η Ελλάδα θα προχωρήσει μπροστά, ακόμα κι αν κάποιοι αρνούνται να διδαχθούν από τα λάθη του παρελθόντος», τόνισε. Στη συνέχεια παρουσίασε τις βασικές κυβερνητικές παρεμβάσεις της εβδομάδας, με αιχμή την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη στήριξη των οικογενειών, των αγροτών και των συνταξιούχων, τις μεταρρυθμίσεις στην Υγεία, την Παιδεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις επενδύσεις σε υποδομές και την ενίσχυση της περιφέρειας, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στα στοιχεία που, όπως ανέφερε, αποτυπώνουν την αντιστροφή του brain drain σε brain gain και τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας.

«Όπως στη ζωή, έτσι και στην πολιτική, υπάρχουν στιγμές που όλα τα άλλα περνούν σε δεύτερη μοίρα. Η τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής μετά την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη επισκίασε κάθε άλλη εξέλιξη αυτής της εβδομάδας. Η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά, με αίμα και πόνο, την τυφλή βία. Τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη δείχνουν με τον πιο σκληρό τρόπο ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση. Οι δράστες αυτής της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Είναι προφανές ότι η σταθερή μας απόφαση από το 2019 να συγκρουστούμε με την ανομία και να επιβάλουμε τον νόμο παντού, ενοχλεί κάποιους. Μάθετε λοιπόν, και από εδώ, ότι δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, ούτε να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασύδειλους που παριστάνουν τους επαναστάτες.

Και, προφανώς, δεν αρκεί απλώς να καταδικάζουμε τη βία αφού γίνει το κακό. Πρέπει όλοι μας, κόμματα και πολιτικοί, να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας. Όταν ο πολιτικός λόγος γίνεται τοξικός και διχαστικός, όταν αντιμετωπίζουμε τον αντίπαλο σαν εχθρό που πρέπει να εξοντωθεί, τότε ουσιαστικά στρώνουμε το χαλί σε αυτούς που θέλουν να εγκληματήσουν. Το ζήσαμε αυτό πολύ οδυνηρά στα χρόνια της κρίσης και δεν πρέπει να το επιτρέψουμε ξανά. Αυτή τη μάχη με τις νοοτροπίες που μας πάνε πίσω, θα τη δώσουμε μέχρι τέλους. Διότι η μνήμη είναι ο καθημερινός αγώνας που πρέπει να δίνει κάθε Δημοκρατία που δεν θέλει και δεν πρέπει να επαναλαμβάνει τα λάθη του παρελθόντος. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία ειδικά σήμερα που συμπληρώνονται 11 χρόνια από τη θλιβερή επέτειο του δημοψηφίσματος του 2015 που παραλίγο να μας βγάλει εκτός ευρώ. Οι δυνάμεις που το προκάλεσαν «δεν έμαθαν τίποτα αλλά δεν ξέχασαν και τίποτα». Και εμφανίζονται σήμερα με τις ίδιες ακριβώς πολιτικές αντιλήψεις και χωρίς ειλικρινή μεταμέλεια να διεκδικήσουν ξανά την ψήφο των πολιτών. Η Ελλάδα θα προχωρήσει μπροστά, ακόμα κι αν κάποιοι αρνούνται να διδαχθούν από τα λάθη του παρελθόντος», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, είναι από τις φορές που δυσκολεύομαι να συνεχίσω αυτήν την ανασκόπηση σαν να πρόκειται για μια συνηθισμένη εβδομάδα. Οφείλω όμως να το κάνω, γιατί η πραγματικότητα εκεί έξω δεν σταματά.

Ξεκινώ, λοιπόν, από το πιο πιεστικό μέτωπο, αυτό της ακρίβειας. Με πρωτοβουλία μας, είχαμε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας ότι Ιούλιο και Αύγουστο αφενός δεν θα υπάρξει αύξηση τιμών, θα παραμείνουν αυτό το δίμηνο οι μειωμένες λόγω του πλαφόν τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων και θα γίνει προετοιμασία ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου να υπάρξει και μια σημαντική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.

Στο ίδιο πνεύμα στήριξης της οικογένειας, υλοποιήσαμε ακόμα μία δέσμευσή μας. Μέσα στην εβδομάδα, έγινε η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί σε περίπου 950.000 οικογένειες, χωρίς να απαιτηθεί καμία αίτηση από τους δικαιούχους. Η ενίσχυση αφορά 1.525.188 παιδιά, ενώ για τα παιδιά που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2025 και δεν έχουν ακόμα ΑΦΜ, έχουμε προβλέψει μια δεύτερη πληρωμή έως το τέλος Αυγούστου.

Απολύτως συνεπείς ήμασταν και απέναντι στους αγρότες, με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου πληρωμών του πρώτου εξαμήνου. Η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, μια δύσκολη αλλά αναγκαία μεταρρύθμιση, αρχίζει ήδη να αποδίδει. Περισσότερα από 617 εκ. ευρώ καταβλήθηκαν σε περίπου 530.000 πραγματικούς δικαιούχους, ενώ συνολικά από την αρχή του έτους οι αγροτικές ενισχύσεις ξεπέρασαν το 1,1 δισ. ευρώ. Το σημαντικότερο είναι ότι οι πληρωμές έγιναν με μεγαλύτερη αξιοπιστία και διαφάνεια, κάτι που αναγνωρίζουν και οι ίδιοι οι αγρότες. Έτσι, πλέον έχουμε τη δυνατότητα να ανακατανείμουμε πόρους που μέχρι σήμερα κατέληγαν σε όσους δεν τους δικαιούνταν και οι πραγματικοί παραγωγοί ενισχύθηκαν με +15% φέτος, και θα ενισχυθούν ακόμα παραπάνω στον επόμενο κύκλο πληρωμών το φθινόπωρο.

Θέλω να σταθώ στην επόμενη παρέμβαση, καθώς τη θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική. Σας έγραψα γι' αυτήν και την Παρασκευή. Με νομοθετική ρύθμιση διορθώνουμε οριστικά μια αδικία στις συντάξεις χηρείας, καταργώντας την περικοπή που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου μετά την πάροδο της τριετίας. Οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%, χωρίς να χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ και στην περίπτωση που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, θα τις λαμβάνουν κανονικά. Είναι μια απόφαση κοινωνικής δικαιοσύνης που γίνεται πράξη χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα του ασφαλιστικού συστήματος, καθώς η αύξηση της απασχόλησης και η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας ενισχύουν σταθερά τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων», επεσήμανε ο πρωθυπουργός.

«Την εβδομάδα που πέρασε παρουσιάστηκε και μια ιδιαίτερα σημαντική έκθεση από τον ΟΟΣΑ που επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα γύρισε σελίδα, κλείνοντας άλλο ένα επώδυνο κεφάλαιο της κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας, αυτό του brain drain. Με τη σφραγίδα ενός διεθνούς οργανισμού αναγνωρίζεται πως, από το 2023, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, περισσότεροι Έλληνες επιστρέφουν πλέον στην πατρίδα μας απ' όσους φεύγουν. Συνολικά στη διετία 2023-2024 επέστρεψαν 98.000 Έλληνες και Ελληνίδες και έφυγαν 69.000. Το brain drain μετατρέπεται πλέον σε brain gain. Αυτό δεν συνέβη τυχαία. Είναι αποτέλεσμα της σταθερότητας που πετύχαμε, της ανάπτυξης που δημιουργήσαμε και των πολιτικών που εφαρμόσαμε από το 2019: περισσότερες δουλειές, καλύτερες προοπτικές, φορολογικά κίνητρα για τον επαναπατρισμό, στήριξη της καινοτομίας, ψηφιακό κράτος και μεταρρυθμίσεις που κάνουν την Ελλάδα πιο ελκυστική για να ζει και να δημιουργεί κανείς. Ξέρω ότι δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Μένουν πολλά ακόμη να γίνουν, ώστε οι νέοι μας να βρίσκουν εδώ ακόμη περισσότερες ευκαιρίες, καλύτερες αμοιβές και ένα κράτος που ανταμείβει την προσπάθεια. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο. Συνεχίζουμε με συνέπεια, ώστε η Ελλάδα να γίνει οριστικά μια χώρα επιστροφής, προοπτικής και αισιοδοξίας για όλους τους Έλληνες.

Επόμενη ενότητα της ανασκόπησης είναι ο τομέας της υγείας. Αυτήν την εβδομάδα εγκαινιάσαμε το ανακαινισμένο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, ένα έργο που αλλάζει ουσιαστικά την καθημερινότητα μικρών ασθενών, των οικογενειών τους και των ανθρώπων που εργάζονται εκεί. Είναι κάτι παραπάνω από μια ανακαίνιση ενός κτηρίου, καθώς σε αυτήν περιλαμβάνονται παρεμβάσεις και στον αύλειο χώρο, υποδομές για άτομα με αναπηρία και πολλές ακόμη παροχές που συμβάλλουν σε μια ριζική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Η νέα αυτή ανακαίνιση αποτελεί μέρος της μεγαλύτερης αναβάθμισης των υποδομών του ΕΣΥ που συντελείται από την ίδρυσή του και υλοποιείται από τη δική μας κυβέρνηση όπως είχαμε δεσμευθεί ότι θα πράξουμε το 2023. Θέλω να ευχαριστήσω το κοινωφελές ίδρυμα Kaizen Foundation για τη σημαντική χορηγία του.

Όσον αφορά δε το προσωπικό του ΕΣΥ, να πω ότι στη μεγαλύτερη ταυτόχρονη προκήρυξη θέσεων στην ιστορία του ΕΣΥ, η ανταπόκριση του ιατρικού κόσμου ήταν σημαντικά βελτιωμένη, καθώς καλύφθηκαν οι 962 από τις 1.171 θέσεις. Αυτό είναι μια ξεκάθαρη απόδειξη ότι τα θεσμικά και οικονομικά κίνητρα που θεσπίσαμε αποδίδουν. Οι υπόλοιπες 209 θέσεις που έμειναν χωρίς υποψηφίους είναι κυρίως σε νοσοκομεία άγονων περιοχών, αν και, σε σύγκριση με το παρελθόν, σε ορισμένες από αυτές τις περιοχές υπήρξε τελικά ανταπόκριση. Όλες αυτές οι κενές θέσεις θα επαναπροκηρυχθούν μέσα στο καλοκαίρι. Να επισημάνω ότι για φέτος έχει προγραμματιστεί η μεγαλύτερη ετήσια ενίσχυση του ΕΣΥ σε προσωπικό, η οποία περιλαμβάνει 5.208 μόνιμες θέσεις (1.800 ιατρικού, 1.930 νοσηλευτικού και 1.478 λοιπού προσωπικού) και 3.000 θέσεις επικουρικού, ανεβάζοντας τη συνολική δυνητική ενίσχυση στα 8.208 άτομα.

Πολύς λόγος είχε γίνει και για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, μια πρωτοβουλία μας που είχε στόχο να μειωθεί ο χρόνος αναμονής για τη διενέργεια μιας επέμβασης κάτω από τους 4 μήνες. Ο στόχος επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό. Την 'Ανοιξη του 2024 εκκρεμούσαν 90.000 χειρουργεία και η αναμονή σε κάποιες περιπτώσεις έφτανε τα 2 χρόνια. Σήμερα ο αριθμός των χειρουργείων σε αναμονή από 4 έως 6 μήνες «έπεσε» στις 7.000! Σε αυτήν την προσπάθεια, το έκτακτο αυτό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης λειτούργησε ως ο μεγάλος επιταχυντής, προσφέροντας δωρεάν υπηρεσίες σε 26.000 συμπολίτες μας. Μπορεί να ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου, όμως αν η πίεση ανέβει πάλι, θα αναζητηθεί λύση με κρατικούς πόρους.

Μία ακόμα μεταρρύθμιση που θέλω να ξεχωρίσω αυτή την εβδομάδα αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Με τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης βάζουμε σε τάξη ένα θεσμικό πλαίσιο που για χρόνια είχε γίνει πολύπλοκο και αποσπασματικό. Εκσυγχρονίζουμε και απλοποιούμε τον τρόπο λειτουργίας δήμων και περιφερειών, ενισχύουμε την αυτοτέλειά τους και δίνουμε περισσότερα εργαλεία, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Μεταξύ άλλων καθιερώνεται η εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών σε έναν γύρο, θεσπίζεται η δυνατότητα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, δημιουργείται νέο σύστημα στελέχωσης θέσεων προσωπικού μέσω ηλεκτρονικού καταλόγου ΑΣΕΠ και δίνεται η δυνατότητα χορήγησης επιδόματος γέννησης έως 3.000 ευρώ ανά παιδί, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και στήριξης εργαζομένων σε ορεινούς και νησιωτικούς δήμους με διεύρυνση των κοινωνικών παροχών. Τελικός στόχος αυτής της μεταρρύθμισης είναι απλός: λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη αποτελεσματικότητα και καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Και για να περάσω σε έργα υποδομής, ένα ακόμη σημαντικό έργο μπαίνει στην τελική του ευθεία. Ολοκληρώθηκε από τον ΑΔΜΗΕ η τέταρτη και τελευταία φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα, με την ένταξη της Σαντορίνης, της Φολεγάνδρου, της Μήλου και της Σερίφου. Το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δοκιμές, ώστε η διασύνδεση να τεθεί σταδιακά σε πλήρη λειτουργία μέσα στους επόμενους μήνες. Είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας, που ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια των νησιών μας, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, ενώ ταυτόχρονα μειώνει την εξάρτησή τους από τις ρυπογόνες μονάδες πετρελαίου και συμβάλλει στην πράσινη μετάβαση.

Παραμένω στα νησιά μας, όπου με πόρους του ΕΣΠΑ, προχωρούμε στη δημιουργία κατοικιών για τη στέγαση γιατρών, νοσηλευτών, εκπαιδευτικών και στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας που υπηρετούν σε νησιωτικούς δήμους. Ήδη έχουν εξασφαλιστεί οι πρώτες κατοικίες σε Λειψούς, Αστυπάλαια, Ιθάκη, Τήνο, Αμοργό, Πάτμο και Δήμο Αγίου Βασιλείου, ενώ το πρόγραμμα προβλέπει συνολικά τη δημιουργία 100 κατοικιών. Στο ίδιο πνεύμα, αλλά όχι σε νησί, στα Γρεβενά παραδόθηκαν τα πρώτα 40 παραχωρητήρια στους δικαιούχους των εργατικών κατοικιών του οικισμού Κυρακλή, κλείνοντας μια εκκρεμότητα σχεδόν 20 ετών. Η ΔΥΠΑ ανέλαβε το 2023 να ολοκληρώσει το έργο, το οποίο θα περιλαμβάνει συνολικά 80 κατοικίες και τις απαραίτητες κοινόχρηστες υποδομές.

Ένα άλλο ζήτημα που αφορά την καθημερινότητα όλων μας, αλλά και την ασφάλεια στους δρόμους, είναι η ραγδαία διάδοση των ηλεκτρικών πατινιών. Αυτή η νέα πραγματικότητα στους δρόμους μας χρειάζεται κανόνες, γιατί ήδη έχουμε θρηνήσει νέους. Γι' αυτό λοιπόν και δεν θα επιτρέπεται στους κάτω των 17 ετών να βγαίνουν στον δρόμο με ηλεκτρικό πατίνι, ανεβαίνει στα 350 ευρώ το πρόστιμο για όσους υπερβαίνουν τα 50 χλμ. την ώρα, οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν μαζί τους νόμιμα έγγραφα ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης που είναι υποχρεωτική. Από την άλλη, εταιρείες που πωλούν, διαθέτουν ή εκμισθώνουν ηλεκτρικό πατίνι σε άτομα κάτω των 17 ετών θα τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ. Σας παρακαλώ όλους να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά πατίνια. Δεν είναι παιχνίδι.

Έρχομαι στον τομέα της Παιδείας, όπου το δωρεάν Ψηφιακό Φροντιστήριο θα λειτουργεί και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Τα «ζωντανά» μαθήματα ολοκληρώθηκαν με τη λήξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων, όμως αποφασίσαμε η πλατφόρμα να μείνει ανοιχτή και να παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε χιλιάδες ώρες εκπαιδευτικού περιεχομένου, επαναλήψεις, διαγωνίσματα και βιντεοσκοπημένα μαθήματα για την προετοιμασία των παιδιών.

Παράλληλα, από τη νέα σχολική χρονιά προχωρούμε σε σημαντικές αλλαγές στο σχολικό δίκτυο της χώρας, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των μαθητών και στις δημογραφικές εξελίξεις κάθε περιοχής. Έτσι λοιπόν, δημιουργούνται δέκα νέες σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ ενισχύεται σημαντικά και η Ειδική Αγωγή με την αναβάθμιση 14 σχολικών μονάδων σε Ειδικής Αγωγής και με την ίδρυση πέντε νέων σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες και συγκεκριμένα στις Σάπες Ροδόπης, στη Σκόπελο, στο Μονόλοφο στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στο Ρέθυμνο και στη Λέρο. Όλες οι νέες δομές θα λειτουργήσουν από τη σχολική χρονιά 2026-2027. Οι ανάγκες αλλάζουν και το σχολικό δίκτυο οφείλει να προσαρμόζεται, ώστε κάθε παιδί να έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση που χρειάζεται, όσο γίνεται πιο κοντά στον τόπο όπου ζει.

Κλείνω με μια είδηση από τον χώρο του πολιτισμού. Ύστερα από 12 χρόνια, το Αρχαιολογικό Μουσείο 'Αργους άνοιξε ξανά τις πύλες του, πλήρως ανακαινισμένο και εκσυγχρονισμένο. Πλέον διαθέτει υπερδιπλάσιο εκθεσιακό χώρο, όπου φιλοξενούνται μοναδικά ευρήματα από τον Μυκηναϊκό πολιτισμό, δίνοντας στους κατοίκους της περιοχής αλλά και στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα την ιστορία ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς τόπους της χώρας μας. Και θέλω να σημειώσω ότι από το 2019 έχουν παραδοθεί στο κοινό 32 νέα ή πλήρως ανακαινισμένα μουσεία σε όλη την Ελλάδα. Η σημασία που δίνουμε στον πολιτισμό είναι διαρκής, και αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα.

Με αυτά ολοκληρώνω τη σημερινή ανασκόπηση. Ευχαριστώ για τον χρόνο που αφιερώσατε για να τη διαβάσετε. Καλή Κυριακή!».

ΑΠΕ-ΜΠΕ