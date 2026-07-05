Σαμαράς κατά Ντόρας Μπακογιάννη: Εχασε πριν 17 χρόνια την αρχηγία, ακόμα δεν έχει συνέλθει (βίντεο)

Με ιδιαίτερα δηκτικό τρόπο σχολιάζει ο Αντώνης Σαμαράς τόσο τη στάση της Ντόρας Μπακογιάννη όσο και τα ευρήματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων για τη Νέα Δημοκρατία.

Με δύο βίντεο παρεμβαίνει στην πολιτική επικαιρότητα ο Αντώνης Σαμαράς.

Συνομιλώντας με τον εκπρόσωπο Τύπου και στενό συνεργάτη του, Νίκο Τσούτσια, ο πρώην πρωθυπουργός απαντά στην κατηγορία ότι με τη δημιουργία κόμματος απειλεί να στερήσει την αυτοδυναμία από τη ΝΔ. «Εγώ τους έλεγα να κάνουν κάποια πράγματα και εκείνοι έκαναν τα αντίθετα. Γι΄αυτό και από το 40% έφτασαν στο 20%. Ξαφνικά, εγώ είμαι αυτός που φταίω;».

Απαντά, επίσης, με δηκτικό τρόπο στη Ντόρα Μπακογιάννη που τον εγκάλεσε πρόσφατα ότι η στάση του υπαγορεύεται από το «γινάτι».

Όπως αναφέρει ο Αντώνης Σαμαράς: «Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από εμένα; 17 χρόνια αλλά δεν έχει συνέλθει ακόμα. Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της».

Πηγή: news247.gr