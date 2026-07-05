ΚΚΕ: Να καταργηθεί η ΚΥΑ για το άσυλο και το Μητρώο Δικηγόρων Νομικής Καθοδήγησης

Καταγγελίες ΚΚΕ για “βάρβαρη ρύθμιση” με bonus σε δικηγόρους και αιχμές για το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο μετανάστευσης.

Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ, χαρακτηρίζοντας «αποκρουστική» τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με το Μητρώο Δικηγόρων Νομικής Καθοδήγησης στη διαδικασία screening των αιτούντων άσυλο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η ρύθμιση προβλέπει οικονομικό κίνητρο (bonus 250 ευρώ) για δικηγόρους που θα πείσουν αιτούντες άσυλο να παραιτηθούν από το δικαίωμά τους και να αποχωρήσουν οικειοθελώς από τη χώρα». Το μέτρο αυτό χαρακτηρίζεται «βάρβαρο» και «αποκρουστικό» και ζητείται η άμεση κατάργησή του.

Παράλληλα, ασκείται ευρύτερη κριτική στο νέο ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο το ΚΚΕ κατηγορεί ότι εισάγει διαδικασίες «screening ανθρώπων σαν εμπορεύματα», υπονομεύει τη Συνθήκη της Γενεύης για τους Πρόσφυγες και νομιμοποιεί πρακτικές επαναπροωθήσεων, ακόμη και μέσω λεγόμενων «κόμβων επιστροφής» σε τρίτες χώρες.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μαζί με όσους στηρίζουν το ευρωπαϊκό πλαίσιο ασύλου, κατηγορούνται ότι φέρουν ευθύνες για την εξέλιξη αυτή, η οποία, όπως αναφέρεται, μετατρέπει τους δικηγόρους από υπερασπιστές δικαιωμάτων σε εργαλείο αποτροπής και απομάκρυνσης μεταναστών και προσφύγων.

Κλείνοντας, η ανακοίνωση κάνει λόγο για ένα «κράτος δικαίου» που, κατά την άποψή της, συνδέεται με πολεμική εμπλοκή, καπιταλιστική εκμετάλλευση και βαρβαρότητα απέναντι σε πρόσφυγες και λαούς, καλώντας σε ευρύτερη πολιτική αντίδραση απέναντι σε αυτές τις πολιτικές.

Πηγή: news247.gr