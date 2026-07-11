Κ. Χατζηδάκης: Τρία ερωτήματα προς τον κύριο Τσίπρα

Σε μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη, , ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μίλησε πρώτα για τα τραγικά γεγονότα στη Marfin το 2010 αλλά και τις τελευταίες αστυνομικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση αυτή.

«Τα θύματα αυτής της εγκληματικής επίθεσης - υπενθυμίζω, μεταξύ τους και μια έγκυος - πρέπει να δικαιωθούν. Το άκουσμα της είδησης αυτής (σ.σ. για συλλήψεις) γεμίζει ανακούφιση κάθε δημοκράτη και κάθε άνθρωπο», δήλωσε εισαγωγικά με την ταυτόχρονη υπόμνηση ότι «είμαστε ένα κράτος δικαίου, θα αποφασίσει η δικαιοσύνη».

Εξέφρασε, όμως, την πεποίθησή του ότι «η αστυνομία μας και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη προσωπικά, μας έχουν πείσει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις κινούνται με στοιχεία. Μην ξεχνάτε ότι ο ίδιος υπουργός ήταν όταν εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη».

Ακολούθως, ο Κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι «η βία δεν έχει χρώμα. Βία και δημοκρατία είναι έννοιες ασύμβατες και δεν μπορεί κανείς να ισχυρίζεται ότι είναι προοδευτικός όταν από τη μια πλευρά καταδικάζει πλήρως, και σωστά, τη βία της ακροδεξιάς ή τη βία των χούλιγκαν, αλλά όταν υπάρχει βία από την ακροαριστερά, αρχίζει και το σκέπτεται και λέει διάφορες θεωρίες περί προβοκάτσιας, περί καταστολής του λαϊκού κινήματος κ.α.».

Και συμπλήρωσε επ' αυτού: «Θεωρώ ότι όλοι όσοι λένε ότι πιστεύουν στη δημοκρατία, δεν πρέπει να δίνουν οξυγόνο με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο σε τέτοιου είδους κινήσεις. Πολιτικό οξυγόνο». Μάλιστα, προσέθεσε, «επειδή έχω ζήσει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αυτά υπάρχουν μόνο εδώ. Μόνο εδώ».

Για τον Α. Τσίπρα

Ερωτηθείς για την πρόσφατη επίθεση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη κατά του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αντέτεινε ότι «υπάρχουν βίντεο στο διαδίκτυο - κυκλοφόρησαν αυτές τις μέρες - από μια επίσκεψη στην επαρχία του κυρίου Τσίπρα, όπου αστειεύεται για τις μολότοφ. Δεν μπορεί να αστειεύεσαι για τις μολότοφ».

Εξ άλλου, «εμένα με φαντάζεστε να αστειεύομαι για τις μολότοφ τώρα που είμαι αντιπρόσωπος της κυβέρνησης και να βγαίνω και να λέω, ‘εντάξει μωρέ οι μολότοφ δεν βαριέσαι' και να έχουμε μια πεθαμένη γυναίκα πριν από μερικές μέρες;». Εν κατακλείδι, «δεν έχει ζητήσει συγγνώμη ο κ. Τσίπρας για αυτή τη δήλωση», επεσήμανε ο Κ. Χατζηδάκης.

Ενώ για όσα είπε ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης κατά του πρώην πρωθυπουργού, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε: «Ανεξάρτητα από το ύφος, δεν κάνει εντύπωση ότι σε διάφορα ερωτήματα που έχουν τεθεί για το συγκεκριμένο θέμα από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας αυτές τις μέρες για το περιβόητο ζήτημα της εντιμότητας δεν υπάρχει οποιαδήποτε απάντηση από τον κύριο Τσίπρα; Και ο κ. Τσίπρας μιλάει συνεχώς».

Στο σημείο αυτό, μάλιστα, της συνέντευξης, ο Κ. Χατζηδάκης έθεσε τρία ερωτήματα προς τον Α. Τσίπρα:

Πρώτον, «για ποιο λόγο ενώ είχε προκηρύξει εκλογές (σ.σ. το 2019) κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για να περάσει δύο νόμους: ο ένας με προεκλογικής υφής παροχές σε διάφορες κοινωνικές ομάδες και ο άλλος για τους Ποινικούς Κώδικες με τους οποίους γινόταν η δωροδοκία από κακούργημα πλημμέλημα».

Εν τέλει, «ας υπάρξει μια απάντηση. Κάτι να ακούσουμε. Πολύ περισσότερο που ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κοντονής είχε θέσει και αυτός τα δικά του ερωτηματικά. Και μάλιστα δημόσια»

Δεύτερο ερώτημα: «Μια και μιλάμε περί εντιμότητος, τι απαντά ο κ. Τσίπρας για την απόφαση του δικαστηρίου με ψήφους 13-0 για την καταδίκη του τότε υπουργού επικρατείας αρμόδιου για τα μέσα ενημέρωσης, κυρίου Παππά για την υπόθεση των τηλεοπτικών καναλιών, την υπόθεση Καλογρίτσα κ.ο.κ. Αυτό ήταν στο πλαίσιο της ηθικής και της εντιμότητας; Μπορεί να απαντήσει, ‘ναι, ήταν στο πλαίσιο της ηθικής και της εντιμότητας'. Και ότι η ομόφωνη απόφαση του δικαστηρίου δεν έχει καμία σημασία».

Τρίτο ερώτημα: «Για ποιο λόγο ενώ μπήκαν περίπου 30 καινούριοι φόροι, μειώθηκε μόνο ένας φόρος, και αυτός ήταν ο φόρος στα καζίνο;», διερωτήθηκε ο Κ. Χατζηδάκης λέγοντας συμπληρωματικά, «καλό είναι να μας διαφωτίσει κάποιος».

Κλείνοντας τη σχετική αναφορά σημείωσε: «Δεν κάνω χαρακτηρισμούς. Αν έχετε προσέξει τη διαδρομή μου, ποτέ δεν κάνω. Ούτε παριστάνω τον κήνσορα. Ούτε καν απαντώ σε ύβρεις ενδεχομένως που εκτοξεύονται από την απέναντι πλευρά εναντίον μου κ.τ.λ. Ποτέ. Αλλά δικαιούμαι ως πολίτης να θέσω κάποια ερωτήματα».

Για τις τιμές στα καύσιμα

Αλλάζοντας θέμα και για την εξαγγελία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τις τιμές στα καύσιμα, ο αντιπρόεδρος αφού αναφέρθηκε στη συνεννόηση κυβέρνησης και διυλιστηρίων, σημείωσε: «Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, διότι στη συγκεκριμένη αγορά υπάρχει μια μεγάλη διαταραχή, μια μεταβλητότητα. Επομένως κανείς δεν ξέρει».

Εξ άλλου, «σε κάθε περίπτωση πάντως ακόμα κι αν καλυτερεύσει η κατάσταση που θεωρητικά τουλάχιστον δεν αποκλείεται, το μέτρο αυτό θα ισχύσει μέχρι τέλος Αυγούστου».

Για την 13η σύνταξη

Για την 13η σύνταξη και τη σύγκρουση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο Κωστής Χατζηδάκης επέμεινε ότι αυτή κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια και κάλεσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να καταθέσει πρόταση νόμου, η οποία ακολούθως θα κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. «Και τότε θα φανεί αν έχουμε δίκιο εμείς που λέμε ότι στοιχίζει 2,5 δισεκατομμύρια ή έχει δίκιο αυτός που με βάση το βίντεο που ανέβασε το απόγευμα, ότι το κόστος είναι 1,6 δισεκ. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό».

Στο σημείο αυτό, όμως, έκανε και το σχόλιο, «το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει να παίξει μπάλα στο γήπεδο του κυρίου Τσίπρα. Νομίζω ότι είναι εκτός έδρας αυτή η προσπάθεια που κάνει το ΠΑΣΟΚ, διότι με αυτόν τον τρόπο μάλλον θα τον ξεπεράσει ο αυθεντικός», με άλλα λόγια «αυτός που ξέρει καλύτερα αυτό το χώρο της άκρατης παροχολογίας».

Για τη ΔΕΘ

Για το «πακέτο» της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης «θα είναι όσο πιο μεγάλο γίνεται και όσο περισσότερο δίκαιο κοινωνικά γίνεται. Υπάρχουν μια σειρά από ομάδες οι οποίες μας αφορούν και προφανώς πρέπει να μας αφορούν. Κοινωνικά», σημείωσε με έμφαση ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και συνέχισε:

«Η δική μας κατεύθυνση θα στηρίζεται σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας θα είναι η μείωση της φορολογίας και ο δεύτερος πυλώνας είναι η στήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων». Διευκρίνισε πάντως ότι η κυβέρνηση δεν έχει καταλήξει στο περιεχόμενο των ανακοινώσεων.

Για τον Α. Σαμαρά

Ερωτηθείς για τις πολιτικές κινήσεις του έτερου πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, απάντησε ως εξής: «Επειδή είμαι στη Νέα Δημοκρατία συνεχώς και αδιαλείπτως από 18 χρόνων, έχω δει πολλές προσπάθειες να γίνουν κόμματα πέριξ της Νέας Δημοκρατίας. Όλες οι προσπάθειες αυτές τελικά, νωρίτερα ή αργότερα, απέτυχαν».

Και τούτο γιατί «ο κόσμος στη Νέα Δημοκρατία παραμένει στη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη ανεξάρτητα του ποιος είναι αρχηγός. Και έτσι θα συμβεί και τώρα», εκτίμησε.

Ωστόσο, «είναι στο δικό μας χέρι να μιλήσουμε ξεκάθαρα, να προβάλλουμε τα επιχειρήματά μας και να κάνουμε απολύτως σαφές ότι εδώ αυτό που έχει σημασία πάνω από όλα και πάνω και από την παράταξη είναι η πατρίδα».

Για τη ΝΔ

'Αλλωστε, «όπως είναι σήμερα το πολιτικό σύστημα, από τη μια πλευρά του γηπέδου είναι παρατεταγμένη μια ομάδα με ένα αρχηγό, με στελέχη και από την άλλη πλευρά του γηπέδου ψάχνεις να δεις ποια είναι η άλλη ομάδα και βρίσκεις κάποια ασύντακτα σύνολα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να ακουμπήσει αυτή την ώρα πάνω της η Ελλάδα».

Με άλλα λόγια, προσέθεσε, είναι «μια δύναμη που έχει προσφέρει σημαντικό έργο τα τελευταία χρόνια. Έχει ένα αρχηγό, ο οποίος προφανώς είναι πιο αξιόπιστος και μπορεί να σταθεί διεθνώς περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Είναι μια δύναμη συνεχούς εθνικής ανανέωσης και θα πάμε μπροστά όχι ζητώντας ψήφο ευγνωμοσύνης αλλά ζητώντας ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας».

Επίσης, «θα πάμε στους Έλληνες πολίτες με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα», διαβεβαίωσε ο Κ. Χατζηδάκης σημειώνοντας ότι ο πρωθυπουργός του έχει κάνει την τιμή να τον ορίσει συντονιστή για την έκπονηση του προγράμματος. «Θα έρθουμε με καινούργιες ιδέες, με καινούργιες προτάσεις», ανέφερε ακόμη.

Για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, τέλος, έμεινε σε αυτό που είπε ο πρωθυπουργός, για εκλογές την άνοιξη, υπενθύμισε δε, ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο της 30ής Ιουνίου παρουσιάσθηκαν τα νομοσχέδια και οι μεταρρυθμίσεις του δεύτερου εξαμήνου του τρέχοντος έτους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ