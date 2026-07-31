Αντίδραση Φαββατά για τις κάμερες στη ΔΕΥΑΚ

Το ζήτημα των καμερών που έχει εγκαταστήσει η διοίκηση στους χώρους εργασίας της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, έθεσε για ακόμη μία φορά στο Δ.Σ. της επιχείρησης, σε μία από τις τελευταίες συνεδριάσεις, ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Δημήτρης Φαββατάς.

Σε ανάρτησή του καταγγέλλει, όπως έκανε και στο Δ.Σ, την πρακτική αυτή, αναφέροντας: “Θεωρώ απαράδεκτο να υπάρχουν κάμερες στους χώρους εργασίας που καταγράφουν τις κινήσεις των εργαζομένων, αλλά και των πολιτών που προσέρχονται στις υπηρεσίες της ΔΕΥΑΚ. Ο ισχυρισμός της διοίκησης ότι οι κάμερες έχουν τοποθετηθεί για την προστασία του χρηματοκιβωτίου δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το χρηματοκιβώτιο βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο από εκείνο που καλύπτουν οι κάμερες, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι αυτές καταγράφουν την καθημερινή κίνηση εργαζομένων και πολιτών”.

Ακόμα, ο Δ. Φαββατάς αναφέρει ότι εδώ και καιρό έχει υποβάλει επίσημο αίτημα προς τη διοίκηση για να του χορηγηθούν όλα τα έγγραφα για τη νομιμότητα της εγκατάστασης των καμερών και την άδεια λειτουργίας του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, αλλά απάντηση δεν έχει πάρει απάντηση.

Ζητεί και πάλι “από τη διοίκηση της ΔΕΥΑΚ να προχωρήσει στην άμεση απομάκρυνση των καμερών από τους χώρους εργασίας” κι “επειδή η διοίκηση της ΔΕΥΑΚ δεν έχει επιλύσει το ζήτημα”, καλεί τον δήμαρχο Καλαμάτας “να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία, ώστε να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και να σταματήσει η καταγραφή εργαζομένων και πολιτών”.

Ο γενικός διευθυντής Μιχάλης Βασιλειάδης του απάντησε ότι έχει ενημερώσει την DPO (Data Protection Officer), την υπεύθυνη προστασίας δεδομένων - ένας ειδικός ρόλος που ορίζεται σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) -, για να δοθεί υπεύθυνη απάντηση, ενώ ανέφερε πως “δεν παίρνουν άδεια λειτουργίας οι κάμερες. Υπάρχει νομικό πλαίσιο που ακολουθούμε”.

Γ.Σ.