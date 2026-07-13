Πολάκης: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρών στις επόμενες εκλογές

Ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα εκλεγεί με ψηφοφορία στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος δήλωσε ο Παύλος Πολάκης μετά την συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, και ξεκαθάρισε πως ο ίδιος θα είναι υποψήφιος.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Μετά τις παραιτήσεις των μελών της Πολιτικής Γραμματείας, συνεχίστηκε η Πολιτική Γραμματεία για να οργανώσουμε τη διαδικασία της Κεντρικής Επιτροπής του επόμενου Σαββάτου, που είναι η διακοπείσα συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδας, που νομίζω ότι είναι η 'λυδία λίθος' των εξελίξεων στον ΣΥΡΙΖΑ.

Η πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής που ήρθαν προχτές και αποφάσισαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρών στις επόμενες εκλογές, με το πρόγραμμά του, τo πρόγραμμα του 5ου συνεδρίου του, της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ενότητας αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων, το οποίο απαντά στις ανάγκες της λαϊκής πλειοψηφίας.

Αυτό επαναβεβαιώθηκε και σήμερα και ξεκίνησε μια διαδικασία ενημέρωσης και ανάληψης καθηκόντων, προετοιμασίας και βέβαια δρομολόγησης και των κοινοβουλευτικών διαδικασιών που έχουν να κάνουν με την εκλογή γραμματέα, την επαναφορά μου στην κοινοβουλευτική ομάδα και μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, τη σύγκλιση της κοινοβουλευτικής ομάδας για την εκλογή προέδρου από τους βουλευτές που θα παραμείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι θέμα ηθικής τάξης, όσοι έχουν επιλέξει να πάνε με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δεν νομίζω πως θα έρθουν να ψηφίσουν για πρόεδρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως και σήμερα βουλευτές που έχουν δηλώσει πως πάνε προς το κόμμα του Τσίπρα και είναι μέλη της ΠΓ δεν προσήλθαν». Σε ερώτηση εάν θα είναι υποψήφιος, ο Παύλος Πολάκης απάντησε ξεκάθαρα: «Προφανώς».

ΑΠΕ - ΜΠΕ