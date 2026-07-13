Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά (βίντεο)

Υπεγράφη σήμερα, στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους, στο Χαϊδάρι, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της αναδόχου κοινοπραξίας ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ - ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ.

Πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τους 36 μήνες, που φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τις κυκλοφοριακές συνθήκες στη Δυτική Αττική και να ενισχύσει τη σύνδεση του λιμανιού του Πειραιά με το Θριάσιο Πεδίο, το εθνικό οδικό δίκτυο και την Αττική Οδό, δίνοντας «ανάσα» στο κυκλοφοριακό.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του χαρακτήρισε το έργο «εξαιρετικά σημαντικό» όχι μόνο για τη Δυτική Αθήνα και τη Δυτική Αττική, αλλά για ολόκληρο το λεκανοπέδιο, σημειώνοντας ότι η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η περιοχή του Σκαραμαγκά αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των ελλείψεων στις υποδομές που άφησαν πίσω τους οι προηγούμενες δεκαετίες. Υποστήριξε ότι το έργο θα συμβάλει στην αντιμετώπιση ενός χρόνιου κυκλοφοριακού προβλήματος της Δυτικής Αττικής, ενώ το ενέταξε στον συνολικό σχεδιασμό της κυβέρνησης για τις μεγάλες υποδομές της χώρας, συνδέοντάς το με άλλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και με τις παρεμβάσεις που προωθούνται για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στο Λεκανοπέδιο.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας ανέφερε πως το έργο έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα κυκλοφοριακά προβλήματα της Αττικής, καθώς η περιοχή του Σκαραμαγκά εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 100.000 οχήματα, εκ των οποίων σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά, με σημαντικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία, την εφοδιαστική αλυσίδα και την οικονομική δραστηριότητα. Όπως επισήμανε ο υπουργός, η μεγάλη σημασία της παρέμβασης έγκειται ακριβώς στη δημιουργία διεξόδου για τα βαρέα οχήματα, ώστε να αποφεύγεται η είσοδός τους στον αστικό ιστό.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του κυκλοφοριακού προτύπου μικροπροσομοίωσης, η μέση ταχύτητα στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από 28 χλμ./ώρα σε 47 χλμ./ώρα, ενώ το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος για τους χρήστες ανέρχεται σε περίπου 10 εκατ. ευρώ ετησίως, ανέφερε ο κ. Δήμας. Το έργο περιλαμβάνει τη σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω με την Εθνική Οδό και τη λεωφόρο Σχιστού, τις παρεμβάσεις στους κόμβους Σκαραμαγκά, Ναυπηγείων και Σχιστού, την αναβάθμιση της υφιστάμενης γέφυρας και την κατάργηση φωτεινών σηματοδοτών.

Σημείωσε ακόμη πως ο διαγωνισμός για το έργο προκηρύχθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2025 και μόλις οκτώ μήνες αργότερα υπογράφεται η σύμβαση κατασκευής, επισημαίνοντας ότι πλέον προτεραιότητα του υπουργείου αποτελεί η ολοκλήρωση του έργου τόσο εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος όσο και εντός προϋπολογισμού. «Εκπληρώνεται ακόμη μια σημαντική δέσμευση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, ως αποτέλεσμα ορθής στρατηγικής, προσεκτικής μελέτης και επίμονης προσπάθειας. Θέλω να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και να ευχηθώ στον ανάδοχο καλή εξέλιξη των εργασιών, ώστε σε τρία χρόνια, οι πολίτες να παραλάβουν μία σύγχρονη, ασφαλή και λειτουργική οδική υποδομή» είπε ο υπουργός Χρίστος Δήμας.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος του ομίλου METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, χαρακτήρισε το έργο «ως μια από τις σημαντικότερες παραγωγικές επενδύσεις που υλοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα» τονίζοντας πως πρόκειται για ένα έργο που θα αλλάξει την εικόνα της Δυτικής Αττικής και θα ενισχύσει συνολικά την αναπτυξιακή δυναμική του λεκανοπεδίου. Ξεκινώντας την ομιλία του, εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η METKA ανέλαβε την κατασκευή του έργου, εκτιμώντας ότι η ολοκλήρωσή του θα προσφέρει «βαθιά ανάσα» στη Δυτική Αττική και, κατ' επέκταση, σε ολόκληρη την Αττική. Συνεχάρη τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα έργο που πέρασε «από πολλά κύματα» μέχρι να φτάσει στο στάδιο της υλοποίησης. «Το είπαμε, το κάναμε», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μυτιληναίος στην ομιλία του στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία των υποδομών για την οικονομική ανάπτυξη, τονίζοντας ότι αποτελούν το μέσο που επιτρέπει σε μία οικονομία να παράγει περισσότερο, να αυξάνει τις εξαγωγές της, να προσελκύει επενδύσεις και τελικά να προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής στους πολίτες. Σε ό,τι αφορά το κόστος του έργου είπε χαρακτηριστικά: «Πάντα 60 εκατομμύρια είναι 60 εκατομμύρια. Είναι από το υστέρημα του ελληνικού λαού, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά το όφελος που θα προκύψει στα χρόνια που έρχονται θα βγάλει τα λεφτά του εκατό φορές». Η σημασία της σημερινής ημέρας, όπως είπε, υπερβαίνει την υπογραφή μίας ακόμη δημόσιας σύμβασης, καθώς σηματοδοτεί την έναρξη ενός έργου που θα αναβαθμίσει τη λειτουργία ενός από τους σημαντικότερους συγκοινωνιακούς και εμπορευματικούς κόμβους της χώρας, αποδεικνύοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα μπορεί να σχεδιάζει και να υλοποιεί έργα στρατηγικής σημασίας. Υπογράμμισε ότι ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά δεν εξυπηρετεί μόνο την οδική κυκλοφορία. Όπως εξήγησε, ενισχύει τη σύνδεση του λιμανιού του Πειραιά με το Θριάσιο Πεδίο και το εθνικό οδικό δίκτυο, διευκολύνει τη διακίνηση εμπορευμάτων, ενισχύει την εφοδιαστική αλυσίδα και δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της βιομηχανίας, του εμπορίου και των εξαγωγών. Και αυτό, όπως είπε , είναι το ουσιαστικό νόημα των μεγάλων υποδομών, καθώς δεν αποτελούν απλώς δημόσια έργα αλλά παραγωγικές επενδύσεις που στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη αναζητά σήμερα τρόπους να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της. Αν και η δημόσια συζήτηση επικεντρώνεται στη βιομηχανία, την ενέργεια και την καινοτομία, υποστήριξε ότι εξίσου καθοριστικές είναι οι σύγχρονες υποδομές μεταφορών, οι ασφαλείς συνδέσεις και οι αποτελεσματικές εφοδιαστικές αλυσίδες, καθώς χωρίς αυτές καμία οικονομία δεν μπορεί να λειτουργήσει ανταγωνιστικά. Ειδική αναφορά έκανε στη Γερμανία, σημειώνοντας ότι ένα από τα πρώτα προβλήματα που εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια ήταν η υποβάθμιση των υποδομών της, ενώ, αντίθετα, η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις στον τομέα αυτό, αντιμετωπίζοντας τις υποδομές ως πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις.

Αναφερόμενος στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Μυτιληναίος υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει σήμερα μία σημαντική ευκαιρία, καθώς η γεωγραφική της θέση, οι λιμενικές υποδομές, η ενεργειακή της ανάπτυξη και η διεθνής παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων δημιουργούν συνθήκες που πριν από λίγα χρόνια δεν ήταν δεδομένες. Όπως τόνισε, το ζητούμενο είναι αυτές οι δυνατότητες να αξιοποιηθούν με σχέδιο, συνέπεια και συνέχεια. Παράλληλα, σημείωσε ότι η εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό έχει αλλάξει ουσιαστικά, με την εμπιστοσύνη των επενδυτών να έχει ενισχυθεί σημαντικά. Όπως ανέφερε, υπάρχει πλέον μεγαλύτερο ενδιαφέρον για επενδύσεις στη χώρα, αποδίδοντας μεγάλο μέρος αυτής της αλλαγής στην κυβερνητική πολιτική και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη συνεργασία Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, επισημαίνοντας ότι τα μεγάλα έργα δεν προχωρούν μόνο επειδή υπάρχουν χρηματοδότηση και τεχνική επάρκεια. Όπως είπε, απαιτούν κοινό στόχο, αμοιβαία εμπιστοσύνη και ένα σταθερό θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει στις επενδύσεις να εξελίσσονται χωρίς καθυστερήσεις, αβεβαιότητες και πρόσθετα κόστη. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ρόλος της Πολιτείας είναι να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες και ο ρόλος των επιχειρήσεων να ανταποκρίνονται με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και υπευθυνότητα, ώστε να παράγονται έργα με πραγματικό αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Τέλος, ο επικεφαλής της METLEN υπογράμμισε ότι η συμμετοχή της εταιρείας στο έργο αποτελεί ταυτόχρονα τιμή και μεγάλη ευθύνη και διαβεβαίωσε πως η METKA δεσμεύεται να παραδώσει ένα έργο υψηλής ποιότητας, με απόλυτη προσήλωση στην ασφάλεια, στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και στις αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές, όπως, όπως είπε, έχει πράξει σε όλα τα μεγάλα έργα που έχει αναλάβει μέχρι σήμερα. «Η πραγματική αξία ενός έργου δεν μετριέται την ημέρα που υπογράφεται η σύμβαση, αλλά τα επόμενα χρόνια, όταν θα έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι βελτίωσε την καθημερινότητα των πολιτών, ενίσχυσε την οικονομία και δημιούργησε περισσότερες ευκαιρίες για τις επόμενες γενιές», είπε χαρακτηριστικά εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά θα αποτελέσει ένα τέτοιο έργο.

Την έναρξη της εκδήλωσης, έκανε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς τονίζοντας ότι το έργο ξεπερνά τα όρια μιας απλής οδικής παρέμβασης, επισημαίνοντας πως αφορά την ασφάλεια των μετακινήσεων και τη βελτίωση της σύνδεσης του Πειραιά με τη Δυτική Αττική και το Θριάσιο Πεδίο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις παρεμβάσεις που υλοποιούνται για την κάλυψη διαχρονικών ελλείψεων στις υποδομές της Αττικής, ενώ στάθηκε και στις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος.

Στη συνέχεια ο γενικός γραμματέας Υποδομών, Δημήτρης Αναγνώπουλος, επισήμανε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση κατά την προετοιμασία του έργου ήταν η εξεύρεση της βέλτιστης λύσης μέσα σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο τεχνικό περιβάλλον. Όπως ανέφερε, το έργο αποτελείται από πέντε επιμέρους παρεμβάσεις, οι οποίες λειτουργούν ως ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο συγκοινωνιακό σύστημα.

Ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της METKA, Ντίνος Μπενρουμπή εξέφρασε τη δέσμευση της κοινοπραξίας για την έγκαιρη και ασφαλή ολοκλήρωση του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά χαρακτηρίζοντας το έργο «έργο πνοής για την Αττική». Ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την παρουσία του στην εκδήλωση, σημειώνοντας ότι αποτελεί έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέροντος της κυβέρνησης για την υλοποίηση του έργου αλλά και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία όπως είπε συνέβαλε καθοριστικά ώστε να φτάσει το έργο στο στάδιο της συμβασιοποίησης. Δήλωσε πως η METKA διαθέτει σημαντική εμπειρία στην εκτέλεση σύνθετων οδικών έργων που πραγματοποιούνται χωρίς να διακόπτεται η κυκλοφορία, σημειώνοντας ότι πρόκειται για έργα με υψηλό βαθμό τεχνικής δυσκολίας, καθώς απαιτούν την ταυτόχρονη κατασκευή νέων υποδομών και τη διατήρηση της ομαλής κυκλοφορίας των οχημάτων. Τέλος διαβεβαίωσε ότι η κοινοπραξία δεσμεύεται να ολοκληρώσει το έργο εντός των συμβατικών προθεσμιών, τηρώντας πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος ανέφερε: «Το έργο του οποίου τη σύμβαση υπογράφουμε σήμερα αποτέλεσε επανειλημμένα αντικείμενο συζήτησής μου με τον περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά, στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικά άμεσων παρεμβάσεων για την κατά το δυνατόν ανακούφιση του κυκλοφοριακού φόρτου στα δυτικά της Αττικής. Έρχεται πλέον η ώρα της δρομολόγησής του. Και είναι γεγονός ότι η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιείται μόλις οκτώ μήνες μετά την προκήρυξη του έργου, χρόνο που όσοι γνωρίζουν από δημόσια έργα αναγνωρίζουν ως χρόνο-ρεκόρ.»

Επισήμανε ότι «η κατασκευή δύο νέων ανισόπεδων κόμβων και η αναβάθμιση άλλου ενός προβλέπεται πως θα φέρουν σημαντική βελτίωση στην πίεση του δικτύου της Δυτικής Αττικής. Αυτό είναι το άμεσο αποτύπωμα του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά» και πρόσθεσε: «Παράλληλα, η ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω, σε συνδυασμό με την αναδιαμόρφωση της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου και της Λεωφόρου Σχιστού, θα αυξήσουν την κυκλοφοριακή ικανότητα του οδικού δικτύου, σε μία περιοχή όπου οι ανάγκες εμπορευματικών μεταφορών είναι μεγάλες, ενώ την ίδια στιγμή, θα βελτιώσουν τη σύνδεση του λιμένα Πειραιά με τη Δυτική Αττική και το εθνικό οδικό δίκτυο ενισχύοντας την εφοδιαστική αλυσίδα και κατ' επέκταση, τη συνολική αναπτυξιακή δυναμική της χώρας. Πρόκειται, συνεπώς, για μια ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση η οποία, χωρίς να αποτελεί από μόνη της την ολιστική λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής, θα βελτιώσει ουσιαστικά τις καθημερινές μετακινήσεις περίπου 130.000 πολιτών που διέρχονται από την περιοχή και ταυτόχρονα, για μια στρατηγική επένδυση που υπηρετεί τόσο την καθημερινότητα των πολιτών όσο και την ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας».

Η σημερινή υπογραφή, ανέφερε ο κ. Ταχιάος, αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει σωστή προετοιμασία, συνεργασία και αποφασιστικότητα, οι διαδικασίες μπορούν να επιταχυνθούν και τα έργα να περνούν γρήγορα από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση. «Είναι άλλη μια δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη που από σήμερα γίνεται πράξη» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υφυπουργός τόνισε επίσης πως υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για την ταχεία υλοποίηση του έργου, επισημαίνοντας ότι στην κοινοπραξία συμμετέχει η ίδια ομάδα που υλοποιεί με επιτυχία το Flyover στη Θεσσαλονίκη ενώ αναφορά έκανε και στη συμμετοχή του Δημήτρη Κούτρα, ο οποίος εκπροσωπεί τη Δομική Κρήτης στην κοινοπραξία, χαρακτηρίζοντάς τον «πρύτανη των έργων της Αττικής», ως έναν από τους πλέον έμπειρους ανθρώπους στα μεγάλα οδικά έργα της Αττικής.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας στην τοποθέτηση του αναφέρθηκε στα πολλαπλά οφέλη που αναμένεται να αποφέρει ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά για τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις και την οικονομία της Δυτικής Αττικής τονίζοντας πως πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις που υλοποιούνται σήμερα για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Αττικής. Ανέφερε πως το έργο εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη βελτίωση του οδικού δικτύου της Αττικής και αφορά όχι μόνο τη Δυτική Αττική, αλλά συνολικά το λεκανοπέδιο, καθώς θα βελτιώσει τις μετακινήσεις χιλιάδων οδηγών που διέρχονται καθημερινά από μία από τις πλέον επιβαρυμένες κυκλοφοριακά περιοχές της χώρας.

«Ένα έργο που παρέμενε για περισσότερες από δύο δεκαετίες σε εκκρεμότητα, σήμερα ξεκινά να υλοποιείται» είπε και επισήμανε: «Αποδεικνύουμε για άλλη μια φορά ότι με σχέδιο, επιμονή και συνεργασία μπορούμε να προχωράμε έργα που έχουν πραγματικό αποτύπωμα για την κοινωνία. Συνεχίζουμε με συνέπεια και αποφασιστικότητα την αναβάθμιση των υποδομών της χώρας, επενδύοντας σε σύγχρονες και ασφαλείς μετακινήσεις, στη συνδεσιμότητα, στην ανάπτυξη και κυρίως στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών».

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν, επίσης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτριος Μαρκόπουλος, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, οι βουλευτές Αθανάσιος Μπούρας, Δυτικής Αττικής, αντιπρόεδρος της Βουλής, και Ευάγγελος Λιάκος, Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών, Μαρία Συρεγγέλα και Δημήτριος Καλογερόπουλος, Β' Πειραιώς, Γεώργιος Βρεττάκος, Μιχαήλ Λιβανός και Ιωάννης Τραγάκης, καθώς και Φθιώτιδας Χρήστος Σταϊκούρας. Στην εκδήλωση παρέστησαν, επίσης, οι δήμαρχοι Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέκος, Αιγάλεω Λάμπρος Σκλαβούνος, Κορυδαλλού Νίκος Χουρσαλάς, Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης, Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη Κωνσταντίνος Μαραγκάκης, Ελευσίνας Γιώργος Γεωργόπουλος, Ασπροπύργου Γιάννης Ηλίας, Μάνδρας - Ειδυλλίας Αρμόδιος Δρίκος, Φυλής Χρήστος Παππούς, Περάματος Γιάννης Λαγουδάκος και Κερατσινίου - Δραπετσώνας Χρήστος Βρεττάκος, ο γενικός γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος, ο ειδικός γραμματέας Υδραυλικών Έργων και Κτιρίων Χαράλαμπος Μυγδάλης και το εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και πρόεδρος του ΔΣ της «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» Δημήτριος Κούτρας.

Το έργο

Πρόκειται για ένα σύνθετο τεχνικό έργο, το οποίο αναπτύσσεται σε μια έκταση περίπου 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων, αλλά περιλαμβάνει 5 διακριτές παρεμβάσεις που λειτουργούν ως ένα ενιαίο και λειτουργικό συγκοινωνιακό σύστημα.

* Παρέμβαση 1η: είναι η ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω (για το τελευταίο 1,5 χιλιόμετρό της) και συγκεκριμένα η νότια απόληξή της πάνω στην Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου.

Στο τμήμα αυτό προβλέπεται και η κατασκευή Τεχνικού Διάτρησης που εκτείνεται κάτω από την Αρχαία Ιερά Οδό.

* Παρέμβαση 2η: Η κατασκευή νέου Ανισόπεδου Ημικόμβου Σκαραμαγκά, για τη σύνδεση της ΔΠΛΑ με την Αθήνα και το Σχιστό, με τη μεγάλη γέφυρα 160μ να διατρέχει πάνω από την Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου.

* Παρέμβαση 3η: Η αναβάθμιση του Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού:

- με κατασκευή νέας γέφυρας 135 μέτρων πάνω από την Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου για την εξυπηρέτηση της κίνησης από Αθήνα προς Σχιστό και

- με ανακατασκευή της υφιστάμενης γέφυρας (130 μέτρων) για την εξυπηρέτηση με 2 λωρίδες κυκλοφορίας ελεύθερης ροής, της κίνησης Σχιστό- Κόρινθος, όπου σημειώνονται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις, (σήμερα εξυπηρετείται από μία λωρίδα και με φωτεινό σηματοδότη).

Στην περιοχή αναβαθμίζεται και η Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου με 4 λωρίδες ανά κατεύθυνση στο τμήμα αυτό, για την καλύτερη διαχείριση των πλέξεων της κυκλοφορίας που συγκεντρώνεται στη συμβολή με τη Λεωφόρο Σχιστού.

* Παρέμβαση 4η: Η υλοποίηση νέου Ανισόπεδου Κόμβου Ναυπηγείων επί της Λεωφόρου Σχιστού, για την κατάργηση του σηματοδοτούμενου ισόπεδου κόμβου της οδού Παλάσκα, όπου δημιουργείται καθημερινά κυκλοφοριακή συμφόρηση.

* Παρέμβαση 5η: Η κατασκευή Ανισόπεδου Ημικόμβου Ασπροπύργου (Κάτω διάβαση), επί της ΔΠΛΑ για την διασύνδεσή της με τα διυλιστήρια και την Κόρινθο.

Τέλος, έχει ιδιαίτερη σημασία ότι στο έργο ενσωματώνονται εκτεταμένες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, που θα διοχετεύουν τα νερά της βροχής της ευρύτερης περιοχής του Αιγάλεω προς τη θάλασσα, προστατεύοντας κρίσιμες παράκτιες υποδομές.

ΑΠΕ - ΜΠΕ