Π. Μαρινάκης: Ανεφάρμοστη και ακοστολόγητη η πρόταση ΠΑΣΟΚ για 13η σύνταξη

«Ο πρωθυπουργός είναι αυτός, ο οποίος στο τέλος της ημέρας, αποφασίζει που θα κατανεμηθούν τα χρήματα, που θα μπορούν να δοθούν. Ήδη έχει κάνει μια ανάλυση το υπουργείο Οικονομικών ότι υπάρχει ένας χώρος, καλός εχόντων των πραγμάτων, που θα ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο, να δούμε πόσο μπορεί να είναι ακριβώς» σημείωσε ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ.

«Ουδέν εκ των κομμάτων δεν αναγνωρίζει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι πλέον έχουμε μια οικονομία, που ενώ δεν έχει αυξηθεί κανένας φορολογικός συντελεστής, έχει αυξημένα έσοδα. Και αυτό κάπως έγινε. Έγινε γιατί αυτά τα 7 χρόνια πρωθυπουργίας Μητσοτάκη έχουν εκτοξευθεί οι επενδύσεις. Ήμασταν στο 10% του ΑΕΠ μας, ως προς τις επενδύσεις, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο 20% και έχουμε πάει στο 18%. Έχουν εκτοξευθεί οι επενδύσεις. Από το 10% του ΑΕΠ, πήγαμε στο 17,5% του ΑΕΠ και ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 20%. Ήμασταν στο μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Έχουν σχεδόν διπλασιαστεί οι επενδύσεις. Οι εξαγωγές αντίστοιχα έχουν αυξηθεί από το 20% στο 40 % του ΑΕΠ και αυτό είχε ως αποτέλεσμα, μαζί με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, το κράτος να έχει πλέον τη δυνατότητα να δώσει στον κόσμο αυτά που δικαιολογημένα ζητάει για να αντιμετωπιστεί μια εισαγόμενη, αλλά πρωτοφανής κρίση ακρίβειας» πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για την κοστολόγηση των προγραμμάτων και των προτάσεων των κομμάτων ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Ποια είναι η διαφορά η δική μας με τα υπόλοιπα κόμματα. Εμείς πρώτα λέμε από πού θα βρούμε τα λεφτά για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κόσμος και μετά, αφού βρούμε τα λεφτά, προσπαθούμε να τα "μοιράσουμε" με έναν δίκαιο τρόπο για να φτάσουν στους πολίτες και να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση ακρίβειας».

Υπογράμμισε ότι η αντιπολίτευση πρώτα λέει τα μέτρα και μετά προσπαθεί με πασαλείμματα να πει πόσο κάνουν. «Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η "13η σύνταξη Ανδρουλάκη". Πάμε πολύ γρήγορα, λίγους μήνες πριν, στον προϋπολογισμό. Στον προϋπολογισμό ο κ. Ανδρουλάκης ήταν αρχηγός της αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Είχε ήδη αναλάβει καθήκοντα μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, την αποχώρηση πολλών βουλευτών. Τότε, εγώ θυμάμαι, είχα πάει να μιλήσω για το δικό μου χαρτοφυλάκιο, το ΠΑΣΟΚ να καταγγέλλει υπερφορολόγηση των πολιτών λόγω αυξημένων φορολογικών εσόδων, ενώ δεν υπάρχει ούτε ένας φόρος που έχει αυξηθεί. Δεν έχει αυξηθεί ούτε ένας έμμεσος, ούτε άμεσος φόρος. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μειώσει και 23 ΦΠΑ. Μακάρι να μπορέσουμε να μειώσουμε και άλλους θα πω εγώ. Αλλά όταν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος, προτεραιοποιούμε τους άμεσους φόρους, για να φτάσει αυτό στους πολίτες πιο άμεσα. Τότε, λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης μιλούσε για υπερφορολόγηση, ενώ στην πραγματικότητα τα αυξημένα φορολογικά έσοδα ήταν κάτι καλό, γιατί προέρχονταν από μειώσεις φόρων, ανάπτυξη της οικονομίας, δημιουργία θέσεων εργασίας και όλα αυτά τα οποία είπαμε. Έρχεται κάποιους μήνες μετά και προτείνει μια σειρά από μέτρα, τα οποία συμφωνούμε ότι από κάπου πρέπει να πληρωθούν. Αν η κυβέρνηση δεν είχε φροντίσει να έχει αυξημένα φορολογικά έσοδα, άρα τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν κάποια μέτρα, όχι αυτά που λέει ο κ. Ανδρουλάκης, γιατί δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Πώς θα μπορούσε ο κάθε Ανδρουλάκης, ο κάθε Τσίπρας, ο κάθε ένας πολιτικός αρχηγός να προτείνει αυτά τα μέτρα;».

Επιπλέον για την 13η σύνταξη που προτείνει το ΠΑΣΟΚ είπε: «Κάθε μήνα το γενικό λογιστήριο του κράτους λέει ότι για να πληρωθούν εν συνόλω οι συντάξεις, δίνει το κράτος, αυτό δεν αμφισβητείται, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα, η κάθε σύνταξη, από τις 12, κοστίζει στο κράτος 2,5 δισεκατομμύρια. Πόσο κοστίζει λοιπόν η 13η; 2,5 δισεκατομμύρια. Το σύνολό της. Ο κύριος Ανδρουλάκης, προτείνει τη 13η σύνταξη και λέει μετά, ότι θα απορροφήσει και αυτό το οποίο δίνουμε εμείς. Αυτό το οποίο δίνουμε εμείς, κοστίζει 500 εκατομμύρια, συνολικά, για αυτά τα χρόνια. Πρώτον δεν λέει ότι αυτό που δίνουμε εμείς, απευθύνεται σε ένα ποσοστό συνταξιούχων, ήταν αρχικά στο 60 % και τώρα διευρύνθηκαν τα κριτήρια για να φτάσει το 70- 75%. Άρα δεν είναι σε όλους. Δεύτερον, δεν λέει ότι και για τα υπόλοιπα, για να φτάσουμε τα 2,5 δις, είναι κάποια δισεκατομμύρια, αναλόγως με τους υπολογισμούς που θα κάνει κανείς για το πόσους αφορά, ακόμα και αν αφορά όλους, είναι πάνω από 1,5δις επιπλέον. Άρα, συνολικά 2,5 δισ.. Για αυτό το ποσό ποιους φόρους θα πάρει; Ποιους φόρους θα πάρει;».

Για την κριτική της αντιπολίτευσης στο θέμα της ακρίβειας ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Η πραγματικότητα είναι ότι σε μια πρωτοφανή κρίση ακρίβειας έχουμε καταφέρει να πάρουμε μόνιμα μέτρα, με πιο σημαντικά για μένα τις φοροελαφρύνσεις που ισχύουν από 1.1.2026, όπου δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες να έχουν μεγαλύτερο εισόδημα από ό,τι είχαν πριν και να απορροφηθούν, σε κάποιες περιπτώσεις, και να υπερκαλυφθούν αυτές οι αυξήσεις».

Τέλος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ την οποία όπως είπε δεν υποτιμά αναφέρθηκε στη στάση του ΠΑΣΟΚ λέγοντας: «Για τους 9 δεν υπάρχουν ούτε ενδείξεις, άρα οι άνθρωποι αυτοί "κρεμάστηκαν στα μανταλάκια" αδίκως, εδώ πρέπει να τους ζητήσουνε μια συγνώμη και οι άλλοι 4 θα δικαστούν και μπορεί να αθωωθούν. Και λέω εγώ σε κάποιους μήνες, έχουμε ψηφίσει αυτά να γίνονται γρήγορα για να ξέρει ο κόσμος όταν πάμε στις εκλογές με ποιους έχει να κάνει, αν αθωωθούν αυτοί, θα αλλάξει άλλη μια φορά τη γραμμή, το τροπάριο το ΠΑΣΟΚ;».

«Το συμπέρασμα είναι, ναι είναι σοβαρή υπόθεση ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι πρέπει να εφαρμοστεί και εφαρμόζεται η μεγάλη αλλαγή που κάναμε, που το πήγαμε στην ΑΑΔΕ, γιατί πλέον δεν μπορεί κανείς να πάρει το οποιοδήποτε τηλέφωνο. Δεν μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο για να πληρώσετε λιγότερο ΕΝΦΙΑ, έτσι δεν θα μπορεί κανείς και να πάρει τηλέφωνο για να πάρει παραπάνω αγροτική επιδότηση. Αλλά κάθε φορά που έρχεται στη δημοσιότητα μία υπόθεση πρέπει να πάρουμε όλοι ένα μάθημα, πληθυντικός ευγενείας, να περιμένουμε τη δικαιοσύνη να μιλήσει και να μην κάνουμε τους τηλεδικαστές» συμπλήρωσε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ