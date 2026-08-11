32χρονος Αλβανός πήγε να κλέψει σπίτι αστυνομικού σε χωριό της Ανατολικής Μάνης

Ο 32χρονος συλληφθείς είχε περάσει την περίφραξη και είχε εισέλθει στον προαύλιο χώρο του σπιτιού στον Δρύαλο, όμως έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, που ήταν εν ενεργεία αστυνομικός που υπηρετεί στο Α.Τ. Γυθείου!

Ο 34χρονος αστυνομικός παρότι βρισκόταν εκτός υπηρεσίας ακινητοποίησε τον αλλοδαπό δράστη, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Αερόπολης.

Οπως προέκυψε από την προανάκριση σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε από Μάιο του 2025 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για ληστεία.

Κ.Ηλ.