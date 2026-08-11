Μεσσήνιος αστυνομικός βρέθηκε νεκρός σε υπηρεσιακό όχημα στην Αθήνα

Τον 34χρονο βρήκαν αστυνομικοί, λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Δευτέρας, που έκαναν περιπολία στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης.

Ο 34χρονος έχει καταγωγή από τη Μικρομάνη και υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών Αθηνών.

Το βράδυ της Δευτέρας η σύντροφός του είχε δηλώσει την εξαφάνισή του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής, ενώ δεν παρουσιάστηκε το πρωί στην υπηρεσία του.

Αμεσα ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του και καθοριστικό ρόλο στην αναζήτησή του έπαιξε το κινητό του τηλέφωνο, που παρέμενε ενεργό και εξέπεμπε στίγμα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, οδηγώντας τελικά τους αστυνομικούς στο σημείο.

Ο 34χρονος εντοπίστηκε στην θέση του οδηγού μέσα στο υπηρεσιακό όχημα το οποίο ήταν κλειδωμένο, ενώ κατά τις έρευνες βρέθηκε και ένα μπουκάλι αλκοόλ.

Από τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή δεν διαπιστώθηκαν εμφανή στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια και πιθανότερη αιτία θανάτου εκτιμάται το βαρύ πνευμονικό οίδημα.

Σαφείς απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να δώσει η νεκροψία-νεκροτομή καθώς και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας.

Να σημειωθεί πως ο 34χρονος ήταν και ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής, έχοντας αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες της Μεσσηνίας, αλλά και της Αθήνας.