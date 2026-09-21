Κασιδιάρης: Ανακοίνωσε το κόμμα «Συμμαχία Ελλήνων» (βίντεο)

Το κόμμα «Συμμαχία Ελλήνων» ανακοίνωσε ότι στηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης μέσω βίντεο στο YouTube, λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκισή του.

Ο καταδικασμένος για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» ανέφερε ότι το κόμμα ιδρύθηκε το 2025 και πως το καταστατικό του έχει ήδη υποβληθεί στον Άρειο Πάγο, ισχυριζόμενος μάλιστα πως διαθέτει ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα που εμποδίζει τον αποκλεισμό του από τις εκλογές.

«Η Συμμαχία Ελλήνων δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις εκλογές», δήλωσε.

Θα είναι υποψήφιος;

Όσον αφορά τη δική του υποψηφιότητα, απέφυγε να ανοίξει τα χαρτιά του, δηλώνοντας πως οι τελικές αποφάσεις για το αν θα κατέβει αυτόνομος, σε λίστα ή με άλλη φόρμουλα θα αποκαλυφθούν κατά την κατάθεση των υποψηφιοτήτων στο Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου.

«Το αν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής στις λίστες κόμματος ή αν θα είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος σε εκλογική περιφέρεια ή αν θα επιλέξω μια άλλη φόρμουλα καθόδου στις εθνικές εκλογές αυτό θα το μάθετε όταν κατατεθούν οι υποψηφιότητες στο Α1 τμήμα του Άρειου Πάγου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ως προς τους βουλευτές που ίδρυσαν τη Συμμαχία Ελλήνων, αυτοί όπως είπε διαθέτουν τελεσίδικη δικαστική απόφαση ανώτερου ποινικού δικαστηρίου, με βάση την οποία «είναι αδύνατο να χαρακτηριστούν αχυράνθρωποι».

«Οι πάγιες αναφορές νομικών κύκλων σε αμφιλεγόμενες αποφάσεις του εκλογοδικείου είναι αλυσιτελείς, καθότι αφορούν έτερο νομικό πρόσωπο. Έπειτα από 4 συναπτά έτη άμεμπτης κοινοβουλευτικής παρουσίας, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η προσήλωση του κόμματος στη δημοκρατία. Σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, που διατηρεί στις τάξεις της προκλητικά μεγάλο αριθμό υπόδικων και κατάδικων βουλευτών. Ως εκ τούτου, είναι δεδομένη η απαρέγκλιτη συμμετοχή της Συμμαχίας Ελλήνων στις προσεχείς εκλογές», συμπλήρωσε.

Πηγή: www.tovima.gr