Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη σήραγγα Καλογερικού

Οι εργασίες συντήρησης θα γίνουν στη σήραγγα Καλογερικού, στην κατεύθυνση προς Αθήνα, από το τμήμα μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων από την 168,400 έως και την 169,300.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, από σήμερα Δευτέρα στις 7 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα μετατεθεί στον κλάδο της σήραγγας της κατεύθυνσης προς Καλαμάτα (Καλογερικό Κ’).

Από τον κλάδο αυτό, θα εξυπηρετούνται αμφότερες οι κατευθύνσεις και θα διατίθεται μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση (contraflow).

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με όλες τις προσωρινές πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπά μέσα οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν.