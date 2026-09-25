Χαρίτσης: “Η πολιτική αλλαγή απαιτεί ευρύτερη συστράτευση”

Ειδικότερα, σε συνέντευξή του στους δημοσιογράφους Γ. Πιέρρο, Χ. Καλογεροπούλου και Δ. Τάκη, ο Αλ. Χαρίτσης υπογράμμισε την ανάγκη για μια ευρύτερη συστράτευση των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων, με ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, συνεργασιών και συγκλίσεων, επισημαίνοντας ότι μόνο έτσι είναι αυτή τη στιγμή εφικτός ο στόχος για πολιτική αλλαγή. Σημείωσε πως η εμφάνιση της ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα “έχει ταράξει τα λιμνάζοντα νερά, έχει δημιουργήσει μια νέα δυναμική στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο και έχει δώσει ελπίδα και προοπτική σε πολύ κόσμο”. Ωστόσο, όπως επισήμανε, “τα δεδομένα δείχνουν ότι χρειάζεται μια πολύ ευρύτερη συστράτευση για να υπάρξει ακριβώς αυτό το οποίο επιδιώκουμε όλοι: η πολιτική αλλαγή”. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι δυνάμεις της ευρύτερης Αριστεράς και του προοδευτικού χώρου δεν πρέπει να εγκλωβιστούν σε έναν μικροκομματικό ανταγωνισμό μεταξύ τους, χάνοντας τη μεγάλη εικόνα. Ξεκαθάρισε πως “μεγάλη εικόνα είναι ότι πολιτικός αντίπαλος είναι η Δεξιά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί πρέπει να εστιάσουν οι πολιτικές δυνάμεις”. Σύμφωνα με τον μεσσήνιο βουλευτή, χρειάζεται να υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας, συνεργασιών και συγκλίσεων, και σε επιμέρους ζητήματα, όπου αυτό είναι εφικτό, όχι μόνο για τις εκλογές αλλά και για την επόμενη ημέρα. Σημείωσε ότι “η πολιτική αλλαγή έχει δύο στάδια.

Το ένα είναι να αλλάξουν οι συσχετισμοί στις εκλογές και να υπάρξει μια άλλη, προοδευτική κυβέρνηση. Το δεύτερο, που δεν πρέπει να ξεχνάμε, είναι το μετά. Σε ένα υποθετικό σενάριο που θα υπάρξει πολιτική αλλαγή, πώς θα μπορέσει να σταθεί μια αριστερή, προοδευτική κυβέρνηση αν δεν έχει διαμορφώσει ένα μπλοκ συμμαχιών, ένα μπλοκ δυνάμεων;”. ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Ο Αλ. Χαρίτσης αναφέρθηκε και στην παραίτησή του από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς, επισημαίνοντας ότι την επέλεξε ακριβώς επειδή θεωρούσε αναγκαίο ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο από αυτό που υποστήριζε η πλειοψηφία στο κόμμα, βασισμένο στη συνένωση και τη συνεργασία δυνάμεων. Και πρόσθεσε ότι παραμένει συνεπής με αυτή την πολιτική θέση και σήμερα”, αναφέροντας πως “αυτό το πολιτικό σχέδιο σας περιγράφω τώρα: την ανάγκη συνένωσης και συνεργασίας δυνάμεων”. Δήλωσε ότι παρακολουθεί με ενδιαφέρον την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τη δυναμική που έχει δημιουργήσει, αλλά θεωρεί ότι αυτό από μόνο του δε φτάνει για να επιτευχθεί η πολιτική αλλαγή. Σημείωσε πως “το ζητούμενο δεν είναι απλώς να αλλάξουν οι συσχετισμοί στην Κεντροαριστερά, αλλά να αλλάξουν οι συσχετισμοί στη χώρα συνολικά”. Συνεχίζοντας, υπογράμμισε ότι “η συζήτηση για την πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να περιορίζεται σε συνεννοήσεις κορυφής και κομματικούς συσχετισμούς. Υπάρχει μια ολόκληρη κοινωνία εκεί έξω. Μια κοινωνία η οποία αγωνιά, η οποία δεν ξέρει πλέον αν θα μπορέσει να πάει να πληρώσει τη βενζίνη της. Εκεί έχουμε φτάσει”.

Ο Αλ. Χαρίτσης άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, την ενεργειακή επιβάρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων και τη χαμηλή αγοραστική δύναμη των πολιτών. Για τις τιμές των καυσίμων, παρατήρησε ότι “η κυβέρνηση διαθέτει εθνικά εργαλεία παρέμβασης και δεν μπορεί να μεταθέτει διαρκώς την ευθύνη στην Ευρώπη. Ο κ. Μητσοτάκης εξαπατά την ελληνική κοινωνία. Είναι ζήτημα εθνικής πολιτικής αν θέλεις να φτάσεις μέχρι το ευρωπαϊκό κατώφλι του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Υπάρχουν περιθώρια εθνικών παρεμβάσεων στη φορολογία των καυσίμων”. Τέλος, αναφερόμενος στις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη και την επικίνδυνη άνοδο της ακροδεξιάς, στάθηκε στα αισιόδοξα παραδείγματα της Σουηδίας και του Βερολίνου, επισημαίνοντας ότι μπορούν να προσφέρουν χρήσιμα πολιτικά συμπεράσματα, χωρίς μηχανιστικές μεταφορές στην ελληνική πραγματικότητα. Για το Βερολίνο διευκρίνισε ότι “εκεί είχαμε μια δύναμη της Αριστεράς, η οποία αποφάσισε να μιλήσει για τα πραγματικά προβλήματα των πραγματικών ανθρώπων σε πραγματικές συνθήκες”, επισημαίνοντας ότι “ιδιαίτερη σημασία είχε η επιλογή της να συγκρουστεί με συγκεκριμένα συμφέροντα στον χώρο της κατοικίας. Δεν μπορείς να τα έχεις καλά με όλους”.