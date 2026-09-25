Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης στην Κυπαρισσία

Την έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 37.200 ευρώ, της ΔΕΥΑ Τριφυλίας για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αποφάσισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο. Η προγραμματική σύμβαση που θα συναφθεί θα αφορά την πράξη “Μελέτη αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Κυπαρισσίας”, ενώ η σχετική δαπάνη θα επιμεριστεί σε δύο οικονομικά έτη, για το 2026 ποσό 13.888 ευρώ και για το 2027 ποσό 23.312 ευρώ.

Στη σχετική εισήγηση σημειώνεται πως η προτεινόμενη συνεργασία υπηρετεί τις αρμοδιότητες της ΔΕΥΑΤ στον τομέα της ύδρευσης. Η ανάγκη ωρίμανσης της αντικατάστασης του παλαιού εσωτερικού δικτύου της Κυπαρισσίας συνδέεται με τη μείωση των διαρροών, την ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών του εξωτερικού δικτύου και την έξυπνη παρακολούθησή τους.

Το σχέδιο προβλέπει τρία αντίστοιχα υποέργα, με αναλυτικά παραδοτέα και χρονοδιάγραμμα. Η διάρκειά του είναι 12 μήνες από την υπογραφή. Τέλος επισημαίνεται η συγκεκριμένη απόφαση δεν συνιστά έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης ούτε έγκριση των όρων της. Το τελικό σχέδιο της σύμβασης και τα παραρτήματά του θα εισαχθούν προς εξέταση και έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο σε διακριτή συνεδρίαση, πριν από οποιαδήποτε υπογραφή.