Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης στην Κυπαρισσία

Στη σχετική εισήγηση σημειώνεται πως η προτεινόμενη συνεργασία υπηρετεί τις αρμοδιότητες της ΔΕΥΑΤ στον τομέα της ύδρευσης. Η ανάγκη ωρίμανσης της αντικατάστασης του παλαιού εσωτερικού δικτύου της Κυπαρισσίας συνδέεται με τη μείωση των διαρροών, την ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών του εξωτερικού δικτύου και την έξυπνη παρακολούθησή τους.
Το σχέδιο προβλέπει τρία αντίστοιχα υποέργα, με αναλυτικά παραδοτέα και χρονοδιάγραμμα. Η διάρκειά του είναι 12 μήνες από την υπογραφή. Τέλος επισημαίνεται η συγκεκριμένη απόφαση δεν συνιστά έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης ούτε έγκριση των όρων της. Το τελικό σχέδιο της σύμβασης και τα παραρτήματά του θα εισαχθούν προς εξέταση και έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο σε διακριτή συνεδρίαση, πριν από οποιαδήποτε υπογραφή.