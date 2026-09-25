Καλαμάτα: Έπεσαν οι υπογραφές για το αντιπλημμυρικό της Ευριπίδου - Σε τροχιά υλοποίησης το μεγάλο έργο

Με την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία, μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης ένα σημαντικό έργο αντιπλημμυρικής προστασίας για την Καλαμάτα.

Πρόκειται για το έργο «Κεντρικός Συλλεκτήρας Ομβρίων Ζώνης Ι Καλαμάτας», γνωστό ως το αντιπλημμυρικό έργο νότια της οδού Ευριπίδου, συνολικού προϋπολογισμού 4,55 εκατ. ευρώ.

Η εν λόγω μεγάλη παρέμβαση θωράκισης της νότια Καλαμάτας, θα χρηματοδοτηθεί μέσω του Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021–2027» της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενώ είχαν προηγηθεί εκ μέρος του Δήμου Καλαμάτας και της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, η ολοκλήρωση των μελετών και η εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων.

Στόχος του έργου είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, την οδική ασφάλεια και τη λειτουργία του παραλιακού μετώπου της πόλης.

Η παρέμβαση περιλαμβάνει υπόγεια έργα σε υφιστάμενες οδούς, υδροσυλλογές και φρεάτια ελέγχου, ενώ προβλέπεται η προστασία περίπου 5,8 χιλιομέτρων ακτογραμμής, ενισχύοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα της περιοχής απέναντι στην κλιματική κρίση.

Σημειώνεται, επίσης, ότι το εν λόγω έργο είναι απολύτως συμβατό με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και αναμένεται να ωφελήσει άμεσα περισσότερους από 60.000 κατοίκους και επισκέπτες, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά το αστικό και παραλιακό περιβάλλον της πόλης.

Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στα γραφεία της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου, του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, των Αντιπεριφερειαρχών Τάσου Αδαμόπουλου και Τάσου Σαρδέλη, του Προέδρου της ΔΕΥΑ Καλαμάτας Ανδρέα Καραγιάννη, , στελεχών της ΔΕΥΑΚ και εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «D.M.P. TEXNIKH ΑΝΩΝΥΜΗ».

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός -μεταξύ άλλων- δήλωσε: «Με τη σημερινή υπογραφή της σύμβασης, ένα σημαντικό έργο για την Καλαμάτα περνά πλέον από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση. Το αντιπλημμυρικό νότια της οδού Ευριπίδου, με χρηματοδότηση 4,55 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα “Πελοπόννησος” 2021–2027, έρχεται να αντιμετωπίσει ένα υπαρκτό και διαχρονικό πρόβλημα, ενισχύοντας την προστασία της πόλης και ιδιαίτερα του παραλιακού της μετώπου.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα που επιδιώκουμε μέσα από τη συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας και τη ΔΕΥΑΚ. Ώριμα έργα, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και σταθερά βήματα μέχρι την υλοποίησή τους. Στόχος μας είναι οι διαθέσιμοι πόροι να μετατρέπονται σε ουσιαστικές παρεμβάσεις που προστατεύουν τους πολίτες, βελτιώνουν την καθημερινότητα και κάνουν τις πόλεις μας πιο ανθεκτικές και ασφαλείς».

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος δήλωσε: «Σήμερα κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την Καλαμάτα. Υπογράφουμε τη σύμβαση για ένα έργο που έχει ιδιαίτερη σημασία για την ανθεκτικότητα της πόλη . Τον Κεντρικό Συλλεκτήρα Ομβρίων της Ζώνης Ι, το μεγάλο έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης της νότιας Καλαμάτας, ένα έργο γνωστό ως Αντιπλημμυρικό της Ευριπίδου, με προϋπολογισμό 4,55 εκατομμύρια ευρώ.

Έχω πει πολλές φορές, ότι η ΔΕΥΑΚ οδηγεί το άρμα της ανάπτυξης σε ότι αφορά τις υποδομές της Καλαμάτας. Με ένα τεχνικό πρόγραμμα που αγγίζει τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Με έργα που απαντούν στις ανάγκες του αύριο.

Και θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε αυτό. Μπορεί τα έργα αυτά να προκαλούν προσωρινά ταλαιπωρία, να μην φαίνονται, ο κόσμος να τα θεωρεί λίγο έως πολύ αυτονόητα. Όμως είναι έργα ουσιαστικά, έργα που αν δεν τα έχουμε, δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε την Καλαμάτα του αύριο.

Θέλω όμως να τονίσω και κάτι ακόμα. Τα μεγάλα έργα υποδομής δεν ξεκινούν από τη στιγμή που υπογράφεται μια σύμβαση. Ξεκινούν πολύ νωρίτερα. Ξεκινούν από τον σχεδιασμό, από τις μελέτες, από την ωρίμανση, από τις εγκρίσεις, από την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και, κυρίως, από την επιμονή να αντιμετωπιστούν προβλήματα που για χρόνια επηρεάζουν την καθημερινότητα της πόλης. Και στο Δήμο Καλαμάτας, αυτό ακριβώς κάνουμε. Σχεδιάζουμε, διεκδικούμε, εξασφαλίζουμε χρηματοδοτήσεις, υλοποιούμε.

Το εν λόγω έργο αφορά μια περιοχή που έχει αντιμετωπίσει διαχρονικά προβλήματα από τα όμβρια ύδατα, ιδιαίτερα στη νότια Καλαμάτα και στην ευρύτερη παραλιακή ζώνη. Με τις παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν, με υπόγεια έργα, υδροσυλλογές και φρεάτια ελέγχου, δημιουργούμε τις υποδομές που απαιτούνται ώστε η περιοχή να αντιμετωπίζει αποτελεσματικότερα τα πλημμυρικά φαινόμενα. Και αυτό έχει άμεση σχέση με την καθημερινότητα. Με την ασφάλεια στους δρόμους. Με την προστασία των περιουσιών. Με τη λειτουργία της παραλιακής ζώνης. Με την ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών.

Θέλω να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Πελοποννήσου και ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό για τη συνεργασία και τη στήριξη, καθώς η χρηματοδότηση του έργου από το Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021–2027» ήταν καθοριστική για να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τα στελέχη του Δήμου Καλαμάτας και της ΔΕΥΑΚ, τους μελετητές και όλους όσοι εργάστηκαν για την ωρίμανση αυτού του έργου.

Επενδύουμε σε υποδομές, θωρακίζουμε την Καλαμάτα, υπηρετούμε με συνέπεια την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου μας. Και συνεχίζουμε με σχέδιο, συνεργασίες και έργο χειροπιαστό, για μια Καλαμάτα πιο ασφαλή, πιο ανθεκτική και καλύτερα προετοιμασμένη για το μέλλον».