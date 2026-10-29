Μ. Χρυσοχοΐδης: Να βρεθούν λύσεις για τις συγκεντρώσεις Κασιδιάρη και τις αντισυγκεντρώσεις

Την ανάγκη να αναζητηθούν άμεσα λύσεις για το ζήτημα των συγκεντρώσεων του Ηλία Κασιδιάρη και των αντισυγκεντρώσεων που οργανώνονται με αφορμή αυτές, υπογράμμισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή τα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη.

Μιλώντας στην ΕΡΤNews και την εκπομπή «Στο Κέντρο» με τον Γιώργο Κουβαρά, ο υπουργός αναφέρθηκε στη συγκέντρωση που διοργάνωσε ο Ηλίας Κασιδιάρης σε ξενοδοχείο της πόλης, καθώς και στην απόφαση να απαγορευτούν οι συγκεντρώσεις στους περιμετρικούς δρόμους, προκειμένου να αποτραπούν ενδεχόμενες συγκρούσεις.

Αναλυτικά είπε:

«Η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα που διέπεται από το Σύνταγμα και τους νόμους. Σήμερα, υπήρχε μία συγκέντρωση, την οποία οργάνωσε ο Κασιδιάρης, με κάποιους φίλους του, σε ένα ξενοδοχείο και ζητήθηκε από την αστυνομία, οι δικαστικές αρχές να μην επιτρέψουν να γίνει αυτή η συγκέντρωση.

Η απάντηση του Προέδρου Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ήταν ότι δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε μία συγκέντρωση που γίνεται σε έναν κλειστό χώρο και είναι παράνομο για την αστυνομία να απαγορεύσει μία συγκέντρωση. Αν θέλουν κάποιοι να το ερευνήσουν και αν χρειαστεί να αλλάξει κάτι να το αλλάξουμε, αλλά αυτό ισχύει σήμερα. Ταυτόχρονα, με τη σύμφωνη γνώμη της Εισαγγελίας, η αστυνομία απαγόρευσε όλες τις συγκεντρώσεις στους περιμετρικούς δρόμους, ώστε να μην προκληθούν συγκρούσεις μεταξύ των μεν και των δε, με ό,τι αυτό σημαίνει, όπως αντιλαμβάνεστε. 'Αρα, δεν μπορούσε η αστυνομία να απαγορεύσει, σύμφωνα με τον νόμο, τη συγκεκριμένη συγκέντρωση.

Εγώ είμαι με αυτούς που λένε ότι δεν έπρεπε να επιτρέψουμε στον Κασιδιάρη να κάνει αυτή τη συγκέντρωση, {αλλά δεν μας το επιτρέπει ο νόμος}.

Προτείνω, επειδή από εδώ και μπρος θα δούμε ότι ο Κασιδιάρης θα περιφέρεται στην Ελλάδα και θα κάνει συγκεντρώσεις και θα γίνονται αντισυγκεντρώσεις, να λύσουμε αυτά τα θέματα άμεσα, ώστε να ξέρει η αστυνομία τι ακριβώς θα κάνει .

Προσωπικά πιστεύω ότι αυτό το φαινόμενο "Κασιδιάρης" και όλοι οι "Κασιδιάρηδες" είναι πολύ επικίνδυνο και κινδυνεύουμε να ξαναφέρουμε στην επιφάνεια, να ξαναφέρουμε στη ζωή μας φρικαλέα φαινόμενα που ζήσαμε πριν από περίπου 10 χρόνια. Πρέπει λοιπόν να το συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις».

ΑΠΕ-ΜΠΕ