Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2026 12:20
Κατατέθηκε το ν/σ «Κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας - Προστασία εργαζομένων στις πλατφόρμες»Γράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Την ερχόμενη Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2026, αρχίζει στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή η επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας - Προστασία εργαζομένων στις πλατφόρμες - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/2831 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2024 - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Λοιπές διατάξεις»
Το νομοσχέδιο, που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, έχει ως σκοπό
α) η ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/2831 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2024 για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες,
β) η θέσπιση ελάχιστων δικαιωμάτων που ισχύουν για όλα τα πρόσωπα που εκτελούν εργασία στην Ελλάδα σε πλατφόρμα και τα οποία εργάζονται ή τα οποία, βάσει εκτίμησης των πραγματικών περιστατικών, τεκμαίρεται ότι εργάζονται με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, καθώς και
γ) η βελτίωση της προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν, με τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την αλγοριθμική διαχείριση που εφαρμόζονται στα πρόσωπα που εκτελούν εργασία σε πλατφόρμα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας.
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