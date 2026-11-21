Την ερχόμενη Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2026, αρχίζει στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή η επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας - Προστασία εργαζομένων στις πλατφόρμες - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/2831 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2024 - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Λοιπές διατάξεις»

Το νομοσχέδιο, που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, έχει ως σκοπό

α) η ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/2831 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2024 για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες,

β) η θέσπιση ελάχιστων δικαιωμάτων που ισχύουν για όλα τα πρόσωπα που εκτελούν εργασία στην Ελλάδα σε πλατφόρμα και τα οποία εργάζονται ή τα οποία, βάσει εκτίμησης των πραγματικών περιστατικών, τεκμαίρεται ότι εργάζονται με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, καθώς και