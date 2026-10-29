Γρηγόρης Δημητριάδης: "Στο Μαξίμου είχα δύο συνεργάτες που παρακολουθούσαν μόνο τα τοπικά ΜΜΕ για να υπάρχει επαφή με την περιφέρεια"

Στον τρόπο επικοινωνίας της κεντρικής εξουσίας με την περιφέρεια αναφέρθηκε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, περιγράφοντας πρακτικές που εφάρμοζε κατά τη θητεία του στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο των τοπικών μέσων ενημέρωσης για τον εντοπισμό προβλημάτων της καθημερινότητας, όπως αναφέρει η Ευτυχία Παπούλια στο alphapress.gr

Την ανάγκη να υπάρχει σταθερή επικοινωνία ανάμεσα στο πολιτικό κέντρο και τις τοπικές κοινωνίες υπογράμμισε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια διαχρονική πρόκληση που δεν περιορίζεται στην Ελλάδα. Όπως εξήγησε, η αποτελεσματική σύνδεση της κεντρικής διοίκησης με την περιφέρεια προϋποθέτει οργανωμένες διαδικασίες και συνεχή προσωπική επαφή με ανθρώπους που γνωρίζουν τις ανάγκες κάθε περιοχής. Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι απαραίτητη η ύπαρξη στελεχών που έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα την παρακολούθηση των τοπικών ζητημάτων. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης αποκάλυψε ότι κατά τη θητεία του στο Μέγαρο Μαξίμου δύο συνεργάτες του ασχολούνταν αποκλειστικά με την παρακολούθηση των τοπικών μέσων ενημέρωσης.

«Είχα στο Μαξίμου, όταν δούλευα, δύο ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνταν μόνο με τα τοπικά μίντια. Δεν κοιτούσαν τα κεντρικά», ανέφερε. Οι συνεργάτες του συγκέντρωναν καθημερινά δημοσιεύματα από διαφορετικούς νομούς και περιφέρειες, ενημερώνοντάς τον για προβλήματα που απασχολούσαν τους κατοίκους. Για να εξηγήσει τη σημασία αυτής της διαδικασίας, θυμήθηκε ένα περιστατικό από σχολείο της Ορεστιάδας, όπου δύο μπασκέτες χρειάζονταν επισκευή. Όπως περιέγραψε, ενημερώθηκε για το πρόβλημα από τοπική ιστοσελίδα και επικοινώνησε με επιχειρηματία της περιοχής, ζητώντας του να αναλάβει την αποκατάστασή τους.

Ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού τόνισε επίσης ότι η επικοινωνία με την περιφέρεια δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά στην ενημέρωση από τα μέσα. Αναφέρθηκε στην ανάγκη διατήρησης επαφών με βουλευτές, τοπικές κομματικές οργανώσεις, επιμελητήρια, αγροτικούς συνεταιρισμούς και άλλους κοινωνικούς φορείς. Κατά την εκτίμησή του, η συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών επιτρέπει στα στελέχη της κεντρικής διοίκησης να αποκτούν σταδιακά ολοκληρωμένη εικόνα για τα ζητήματα κάθε περιοχής. Όπως επισήμανε, όταν η παρακολούθηση γίνεται συστηματικά, η γνώση των τοπικών προβλημάτων επιτρέπει την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους και τον καλύτερο σχεδιασμό των επόμενων παρεμβάσεων.