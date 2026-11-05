Χατζηδάκης: Ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις να αυξήσουν τους μισθούς

Ανθρώπινο κεφάλαιο, τεχνολογία, υποδομές και εξωστρέφεια είναι οι παράμετροι στις οποίες η Ελλάδα εμφανίζει τις καλύτερες επιδόσεις στον νέο δείκτη ανταγωνιστικότητας που ανακοινώθηκε απόψε και αποτελεί προϊόν συνεργασίας του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και της Deloitte.

Ο νέος «Δείκτης Διαρθρωτικής Ανταγωνιστικότητας» εξετάζει τις επιδόσεις της χώρας μας σε 8 τομείς, και τις συγκρίνει με τις αντίστοιχες επιδόσεις άλλων 23 ευρωπαϊκών χωρών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, η Ελλάδα στην κατάταξη των 24 συνολικά χωρών βρίσκεται:

-Στην 13η θέση στους δείκτες «Ανθρώπινο κεφάλαιο και δεξιότητες» και «Τεχνολογία και καινοτομία».

-Στην 14η θέση στους δείκτες «Υποδομές, δίκτυα και μεταφορές» και «Εξωστρέφεια και διεθνής ανταγωνιστικότητα».

-Στην 20η θέση στην «Κυκλική οικονομία και κοινωνική ανθεκτικότητα».

-Στην 21η θέση για το «Επιχειρηματικό και ρυθμιστικό περιβάλλον».

-Στην 23η θεση για «Παραγωγικότητα και αποδοτικότητα».

-Στην 24η θέση στον τομέα «Ενεργειακό περιβάλλον και αξιοπιστία δικτύων».

«Με την πρωτοβουλία αυτή, ο ΣΒΕ επιδιώκει να δημιουργήσει μια σταθερή βάση αντικειμενικών και συγκρίσιμων δεδομένων, ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως τα δυνατά σημεία και οι διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής μεταποίησης, να συγκρίνονται οι επιδόσεις της χώρας με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες και να παρακολουθείται η πρόοδος διαχρονικά», τονίζει ο Σύνδεσμος.

Σε επιμέρους δείκτες, δύο επιδόσεις της Ελλάδας βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα: το κόστος εργασίας στην 1η θέση και η ανταγωνιστικότητα τιμών και ποιότητας προϊόντων στην 5η θέση, μεταξύ 24 χωρών.

Στην πρώτη δωδεκάδα περιλαμβάνονται επίσης η δημιουργία τεχνολογίας, γνώσης και διανοητικής ιδιοκτησίας στην 9η θέση, η φορολογική ανταγωνιστικότητα στην 11η θέση και η αποτελεσματικότητα υπηρεσιών μεταφοράς στη 12η θέση.

Στους επιμέρους δείκτες ξεχωρίζει η 2η θέση στο ποσοστό μεταποιητικών επιχειρήσεων που εισήγαγαν νέα ή σημαντικά βελτιωμένα προϊόντα στην αγορά. Στην εξέλιξη του όγκου μεταποιητικής παραγωγής, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 3η θέση μεταξύ 24 χωρών, με αύξηση 16,2% το 2025 έναντι του 2021.

Κατά την ομιλία του στην παρουσίαση της έρευνας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε την πρόοδο που σημείωσε τα τελευταία χρόνια η βιομηχανία στις εξαγωγές, την προστιθέμενη αξία, τις επενδύσεις. Για το ενεργειακό κόστος ανέφερε ότι: «Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις, με σεβασμό στα δημοσιονομικά περιθώρια και τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Γι' αυτό ζητάμε μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας». Ανήγγειλε επίσης στοχευμένα προγράμματα τεχνολογικής αναβάθμισης, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με στόχο την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και του βιομηχανικού αυτοματισμού. Σε σχέση δε με το ζήτημα των μισθών που καταγράφονται στη μελέτη ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ο κ. Χατζηδάκης τόνισε: «Μετά από μια δεκαετία κατάρρευσης των μισθών και με τον υποκατώτατο μισθό για τους νέους, σήμερα ο μέσος μισθός είναι στη 17η θέση μεταξύ των 27 και ο κατώτατος στη 13η μεταξύ 22 χωρών. Αν οι Έλληνες επιχειρηματίες θέλουν να δώσουν περισσότερα είναι ελεύθεροι να το κάνουν και τους ενθαρρύνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Σύντομα ο κατώτατος μισθός θα είναι αποτέλεσμα συλλογικής διαπραγμάτευσης και όχι κυβερνητική απόφαση. Συνεπώς τα δύο μέρη θα είναι ελεύθερα να αυξάνουν τους μισθούς όσο θέλουν».

Η πρόεδρος του ΣΒΕ Λουκία Σαράντη, κατά τον χαιρετισμό της, τόνισε: «Στον ΣΒΕ αποφασίσαμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να συμβάλουμε ακόμα περισσότερο στην εθνική προσπάθεια για τη βιομηχανία μας η οποία πρέπει να ξεκινήσει, είναι να σταθούμε οι ίδιοι με θάρρος μπροστά στον καθρέφτη. Για πρώτη φορά, να βρούμε τη μεθοδολογία που θα μετράει ακριβώς το πού βρίσκεται η ανταγωνιστικότητά μας και θα καταγράφει με λεπτομέρεια τις επιμέρους διαστάσεις της». Επεσήμανε ακόμη την ανάγκη για φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον, εκσυγχρονισμό και χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.

Παρουσιάζοντας τα συμπεράσματα και τις προτάσεις του ΣΒΕ η γενική διευθύντρια του Συνδέσμου κυρία Βίκυ Λοΐζου τόνισε πως η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας απαιτεί ενιαία κυβερνητική στρατηγική, καθώς η πολυδιάστατη εικόνα των ευρημάτων αναδεικνύει την ανάγκη οι παρεμβάσεις στην ενέργεια, στη χρηματοδότηση, στις επενδύσεις, στην τεχνολογία, στις δεξιότητες, στις υποδομές και στους θεσμούς να αλληλοσυμπληρώνονται και να υπηρετούν κοινούς παραγωγικούς στόχους.

Οι προτάσεις του Συνδέσμου περιλαμβάνουν:

1. Ανταγωνιστική ενέργεια: πρόσβαση σε μακροχρόνια προμήθεια, αυτοπαραγωγή, εξοικονόμηση και δίκτυα.

2. Αποτελεσματικοί θεσμοί: προβλέψιμη αδειοδότηση, συντονισμός υπηρεσιών και ταχύτερη επίλυση διαφορών.

3. Επενδύσεις και χρηματοδότηση: σταθερά κίνητρα και χρηματοδοτικά εργαλεία για τον εκσυγχρονισμό και τη μεγέθυνση των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων.

4. Τεχνολογία και δεξιότητες: εφαρμοσμένη έρευνα, αυτοματοποίηση και κατάρτιση ως μέρη ενός ενιαίου παραγωγικού σχεδίου.

5. Εξωστρέφεια και περιφέρεια: καλύτερες συνδέσεις με λιμάνια, οργανωμένοι υποδοχείς και ισχυρότερες τοπικές αλυσίδες προμηθευτών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ