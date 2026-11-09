Π. Μαρινάκης: Εκδόθηκε η NAVTEX για το καλώδιο Ελλάδας- Κύπρου

Την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας και την έκδοση NAVTEX για τις εργασίες έρευνας και πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι οι αρμόδιες ελληνικές Αρχές ολοκλήρωσαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης, έπειτα από σχετικό αίτημα της γαλλικής εταιρείας NEXANS.

Όπως διευκρίνισε, μετά τη θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας διυπουργικής Επιτροπής Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης εξέδωσε την περασμένη Παρασκευή την απόφαση αδειοδότησης των εργασιών έρευνας και πόντισης του καλωδίου.

Στη συνέχεια, το ερευνητικό πλοίο υπέβαλε αίτημα για την έκδοση της προβλεπόμενης αγγελίας προς ναυτιλλομένους (NAVTEX), η οποία και εκδόθηκε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε τον Great Sea Interconnector (GSI) έργο στρατηγικής σημασίας για την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας, της περιφερειακής συνεργασίας και της σταθερότητας, σημειώνοντας ότι θα συμβάλει στην ειρήνη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ