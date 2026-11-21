Την τροποποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης Κυπαρισσίας σχετικά με τις διαδρομές προσπέλασης, αναχώρησης από και προς το ΚΤΕΛ αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας την οποία και εισηγείται για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Μεταξύ των δύο προτάσεων που περιελάμβανε η εισήγηση αποφασίστηκε η πρώτη εναλλακτική πρόταση που προβλέπει τη δημιουργία δεξιόστροφου βρόχου γύρο από το οικοδομικό τετράγωνο του σταθμού του ΚΤΕΛ που περιλαμβάνει της οδούς 25ης Μαρτίου, Νοσοκομείου, Καλαντζάκου και Μέλιου. Μια επιλογή που αλλάζει την σημερινή υφιστάμενη κατάσταση, ουσιαστικά αντιστρέφοντας τη προσέγγιση προς το σταθμό του ΚΤΕΛ.

Στη εισήγηση για τη συγκεκριμένη πρόταση σχετικά με την με τις διαδρομές από και προς το Πύργο προβλέπει :α) Προσπέλαση του σταθμού .Χάρις στον βρόχο τα οχήματα του ΚΤΕΛ εισερχόμενα από τη Μελιού θα στρίβουν δεξιά

στην 25ης Μαρτίου και πάλι δεξιά στη Νοσοκομείου όπου βρίσκεται ο σταθμός του ΚΤΕΛ.

β) Αναχώρηση προς Πύργο. Η έξοδος των λεωφορείων από τον σταθμό προς την εθνική οδό Κυπαρισσίας – Πύργου θα γίνεται από τα σημεία (8), (7) και (6). Στο τελευταίο σημείο τα λεωφορεία θα στρίβουν αριστερά στη Μελιού και στο σημείο (11) θα συναντούν την εθνική οδό.

Διαδρομές Από/Προς Πύλο: α) Προσπέλαση του σταθμού. Η εθνική οδός Πύλου – Κυπαρισσίας θα συναντάται με το άκρο της Βενιζέλου και μέσω

αυτής τα λεωφορεία θα οδηγούνται στη Μελιού, από εκεί, με αριστερή στροφή, στην25ης Μαρτίου και κατόπιν με δεξιά στην Νοσοκομείου θα φτάνουν στον σταθμό.

β) Αναχώρηση προς Πύλο. Η πορεία των λεωφορείων που φεύγουν προς Πύλο θα γίνεται με δεξιά στροφή στην επέκταση της εθνικής (8), ξανά δεξιά στη Καλαντζάκου και δεξιά στη Μελιού για να οδηγούνται μέσω Βενιζέλου (3) προς λιμάνι και στη συνέχει προς την εθνική Πύλου – Κυπαρισσίας.

Εναλλακτική λύση θα είναι στροφή αριστερά στο (8) και δεξιά στην 25ης Μαρτίου μέχρι την άκρη της όπου συναντάται με την εθνική οδό Πύλου – Κυπαρισσίας.

Επιπτώσεις. Η χρήση της εναλλακτικής Δ1 :α) για μεν τη σύνδεση από Πύργο συνεπάγεται κίνηση επί της Μελιού μόνο μέχρι την 25ης Μαρτίου, επομένως αποφεύγεται η τομή της με την «ανοιχτό εμπορικό κέντρο « και κυρίως η

σύνδεσή της με την κεντρική πλατεία μέσω της πεζοδρομημένης Γκριτζάλη, και β) και για δε τη σύνδεση προς Πύργο συνεπάγεται κίνηση επί της Μελιού μόνο από την Αλεξόπουλου μέχρι τη διασταύρωση (11) η οποία είναι ακόμη πιο ευνοϊκή.

Θα χρειαστούν ωστόσο για αυτήν την εναλλακτική, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, δύο αντιδρομήσεις μονοδρόμων και δημιουργία μικρού τμήματος αμφιδρόμου: αντιδρόμηση της Νοσοκομείου στο τμήμα της από 25ης Μαρτίου μέχρι την επέκταση της εθνικής οδού Πύργου Κυπαρισσίας. Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί κάποια διαπλάτυνση του πεζοδρομίου (με κατασκευαστικό έργο ή με διαγραμμίσεις) μπροστά στον σταθμό, αμφιδρόμηση του τμήματος, μήκους μόλις 30μ., από Νοσοκομείου μέχρι Καλαντζάκου, της ευθύγραμμης επέκτασης της εθνικής οδού προς 25ης Μαρτίου. Η αντιδρόμηση αυτού του μικρού τμήματος είναι εφικτή διότι μπροστά στο κτήριο του ΟΣΕ υπάρχει επαρκής χώρος λόγω οπισθοχώρησης του κτηρίου, αντιδρόμηση της Καλαντζάκου από ΟΣΕ μέχρι Μελιού, τμήμα. Έτσι τα αναχωρούντα από τον σταθμό ΚΤΕΛ λεωφορεία θα στρίβουν δεξιά στην Καλαντζάκου και αριστερά στη Μελιού προς την εθνική οδό Κυπαρισσίας – Πύργου.

Για τη σύνδεση προς Πύλο τα λεωφορεία α) είτε θα στρίβουν αριστερά στην επέκταση της εθνικής οδού και μετά δεξιά στην 25ης Μαρτίου προς λιμάνι, είτε β) θα χρησιμοποιούν μέχρι το λιμάνι τη Βενιζέλου. Στην περίπτωση αυτή, εξερχόμενα από την Νοσοκομείου θα στρίβουν δεξιά στον νέο μικρό αμφίδρομο, τμήμα της επέκτασης της Εθνικής , μετά δεξιά στην Καλαντζάκου και ξανά δεξιά στη Μελιού μέχρι Βενιζέλου.

Σημειώνεται επίσης ότι πλεονέκτημα αυτής της εναλλακτικής είναι ότι δεν θα χρειάζεται, όπως σήμερα, για την έξοδο προς Πύργο τα λεωφορεία να παρακάμπτουν το «ανοιχτό εμπορικό κέντρο» δια των Πονηροπούλου ή δια των Αναστασόπουλου – δημάρχου Καλαντζάκου, αφού άμεσα θα στρίβουν αριστερά από Καλαντζάκου στη Μελιού και στο δεξιά στην εθνική οδό.

Κ.Μπ.