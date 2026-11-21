Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αλιείας, που εορτάζεται το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, αναδεικνύει τις κυβερνητικές προτεραιότητες για έναν κλάδο που συνδέεται άμεσα με την οικονομία, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών.

«Η αλιεία δεν είναι απλώς μία σημαντική οικονομική δραστηριότητα. Είναι κομμάτι της παράδοσής μας, της ταυτότητάς μας ως χώρας», επισημαίνει.

Στήριξη ενός στόλου 11.500 σκαφών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο κ. Πρωτοψάλτης, ο ελληνικός αλιευτικός στόλος αριθμεί περίπου 11.500 σκάφη, στην πλειονότητά τους μικρά παράκτια αλιευτικά, ενώ περιλαμβάνει επίσης μηχανότρατες και γρι-γρι.

Οι επαγγελματίες του κλάδου επιβαρύνονται από το αυξημένο κόστος παραγωγής, κυρίως λόγω του κόστους των καυσίμων.

Παράλληλα, η παράνομη αλιεία, ο αθέμιτος ανταγωνισμός από τρίτες χώρες, η κλιματική αλλαγή, η πίεση στα ιχθυοαποθέματα και τα εισβολικά είδη, όπως ο λαγοκέφαλος, επιβαρύνουν τη δραστηριότητά τους.

«Θέλουμε να στηρίξουμε τον Έλληνα ψαρά, ο οποίος σήμερα αντιμετωπίζει πάρα πολύ σημαντικές προκλήσεις», τονίζει ο γενικός γραμματέας.

Όπως εξηγεί, το υπουργείο αξιοποιεί χρηματοδοτικά εργαλεία για την οικονομική στήριξη των αλιέων, με δράσεις που αφορούν το πετρέλαιο, την αποκατάσταση ζημιών στα αλιευτικά εργαλεία και τον εκσυγχρονισμό των σκαφών. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ), μέσω του οποίου αξιοποιούνται ευρωπαϊκοί πόροι, καθώς και στην προγραμματιζόμενη επιδότηση πετρελαίου από εθνικούς πόρους.

«Εμείς, λοιπόν, αξιοποιούμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και το ΠΑΛΥΘ, μέσω του οποίου διατίθεται ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, καθώς και εθνικούς πόρους, όπως η επιδότηση που θα δώσουμε για το πετρέλαιο, για να τους στηρίξουμε», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Προοπτική για τους νέους και ενίσχυση του εισοδήματος

Πέρα από την αντιμετώπιση των άμεσων οικονομικών δυσκολιών, βασικός στόχος του υπουργείου είναι να δημιουργήσει συνθήκες για την ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού της αλιείας.

Ο κ. Πρωτοψάλτης επισημαίνει ότι πολλοί νέοι αποφεύγουν να ακολουθήσουν το επάγγελμα, καθώς δεν διακρίνουν επαρκείς οικονομικές προοπτικές.

«Θέλουμε μια αλιεία βιώσιμη, ανταγωνιστική. Μια αλιεία η οποία θα επιτρέψει και σε νέους ανθρώπους να εισέλθουν στο επάγγελμα και θα το κάνει ελκυστικό για αυτούς», σημειώνει.

Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσεται και η ενίσχυση του αλιευτικού τουρισμού, που μπορεί να προσφέρει συμπληρωματικό εισόδημα στους επαγγελματίες, διευρύνοντας τις οικονομικές τους δραστηριότητες.

Για τον γενικό γραμματέα, η στήριξη της αλιείας έχει και ευρύτερη κοινωνική σημασία.

«Ο Έλληνας ψαράς είναι η ραχοκοκαλιά της νησιωτικής και της παράκτιας οικονομίας», υπογραμμίζει, τονίζοντας ότι η διατήρηση του επαγγέλματος συμβάλλει στη στήριξη των οικογενειών και στην κοινωνική συνοχή των τοπικών κοινωνιών.

Βαρβάκειος: Επάρκεια προϊόντων και ανταγωνιστικές τιμές

Την ίδια ώρα, θετική είναι η εικόνα ως προς την επάρκεια των αλιευμάτων στην αγορά, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ιχθυοπωλών της Βαρβακείου, Γεράσιμο Μανταλβάνο.

Όπως δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα διαθέσιμα ψάρια παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία, ενώ οι τιμές τους παραμένουν σχετικά ανταγωνιστικές για την εποχή.

«Τα ψάρια τα οποία είναι διαθέσιμα προς πώληση είναι αρκετά, με μεγάλη ποικιλία και αρκετά οικονομικά για την εποχή μπορώ να πω», επισημαίνει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι καλές καιρικές συνθήκες συμβάλλουν στην αυξημένη προσφορά, ενώ οι ελλείψεις εντοπίζονται κυρίως στα καλαμάρια.

Ωστόσο, παρά την επάρκεια προϊόντων, η κατανάλωση έχει περιοριστεί το τελευταίο διάστημα.

Ο κ. Μανταλβάνος αποδίδει την εξέλιξη στη γενικότερη οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, καθώς η αύξηση του κόστους ζωής επηρεάζει και τις αγορές αλιευμάτων.

Αναφερόμενος στην προέλευση των ψαριών, εκτιμά ότι η εγχώρια παραγωγή καλύπτει σημαντικό μέρος των αναγκών για δημοφιλή είδη, όπως ο γαύρος, η σαρδέλα, η τσιπούρα, το μπαρμπούνι και η κουτσομούρα.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται από τις προβλεπόμενες σημάνσεις για τη χώρα προέλευσης, την περιοχή αλίευσης και τον τρόπο παραγωγής των προϊόντων.

Η σημασία της Παγκόσμιας Ημέρας Αλιείας

Η Παγκόσμια Ημέρα Αλιείας, που τιμάται κάθε χρόνο στις 21 Νοεμβρίου, καθιερώθηκε από τις αλιευτικές κοινότητες το 1998, με στόχο την ανάδειξη της συμβολής της αλιείας στην παγκόσμια οικονομία και τη διατροφή.

Η προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, η αντιμετώπιση της υπεραλίευσης και η διασφάλιση της βιωσιμότητας των αλιευτικών δραστηριοτήτων αποτελούν βασικές προκλήσεις σε διεθνές επίπεδο.

Στην Ελλάδα, ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, που διαχειρίζεται τις έντεκα ιχθυόσκαλες της χώρας, συμβάλλει στην οργανωμένη διακίνηση των αλιευμάτων και στην τροφοδοσία της αγοράς.

Για το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η διατήρηση μιας βιώσιμης και ανταγωνιστικής αλιείας αποτελεί βασική προτεραιότητα, με στόχο τη στήριξη των σημερινών επαγγελματιών και τη δημιουργία προοπτικών για τις επόμενες γενιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ