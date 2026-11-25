Κάλεσμα στις επιχειρήσεις-μέλη της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ) να εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων του νέου προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή γεωγραφική κάλυψη, απηύθυνε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026.

Το νέο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας (ΕΒΥΣ), συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ, αφορά 180.000 πολίτες που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Αντικαθιστά το προηγούμενο σύστημα διανομής του ΤΕΒΑ, παρέχοντας στα ευάλωτα νοικοκυριά τη δυνατότητα να προμηθεύονται τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης με ηλεκτρονικά κουπόνια.

Στα 1.000 ευρώ το voucher - Χορήγηση έως 14 Δεκεμβρίου

Στόχος είναι η χορήγηση των πρώτων vouchers έως τις 14 Δεκεμβρίου. Η αξία της αρχικής ενίσχυσης, λόγω της αναδρομικότητας, θα ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 1.000 ευρώ. Στις 4 Δεκεμβρίου αναμένεται να ανοίξει το Μητρώο Παρόχων για την εγγραφή των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.

Η συνάντηση εντάσσεται στον κύκλο επαφών της υπουργού με τους εκπροσώπους του εμπορικού κόσμου και ακολούθησε τις αντίστοιχες συναντήσεις με την ΕΣΕΕ και τη ΓΣΕΒΕΕ. Κατά τη συζήτηση επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή του νέου συστήματος, με προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των πολιτών σε ολόκληρη τη χώρα.

«Μέσα από μια υποδειγματική συνεργασία της Πολιτείας με τους εκπροσώπους της αγοράς προχωρήσαμε με ταχύτητα και φέραμε ένα ιδιαίτερα σύνθετο εγχείρημα στο τελικό στάδιο της υλοποίησής του. Δεν είναι δυνατόν, εν έτει 2026, οι συμπολίτες μας που χρειάζονται επισιτιστική βοήθεια να περιμένουν σε ουρές για να παραλάβουν προκαθορισμένα πακέτα τροφίμων. Αλλάζουμε αυτό το μοντέλο και τους δίνουμε τη δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι τι θα προμηθευτούν, από ποιο κατάστημα και πότε, αξιοποιώντας μια εύχρηστη ψηφιακή εφαρμογή.

Στόχος μας είναι να χορηγήσουμε τα πρώτα vouchers πριν από τα Χριστούγεννα. Λόγω της αναδρομικότητας, η αξία τους θα ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 1.000 ευρώ. Γι’ αυτό καλούμε τις επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, να εγγραφούν εγκαίρως στο Μητρώο Παρόχων. Προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι συμπολίτες μας θα μπορούν να πραγματοποιούν τις αγορές τους κοντά στον τόπο κατοικίας τους, από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως τα μικρότερα χωριά και τις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας», υπογράμμισε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Ανάγκη άμεσης ανταπόκρισης - Υπόδειγμα συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Οι εκπρόσωποι της ΕΣΕ αναγνώρισαν την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και την ταχύτητα της προετοιμασίας, αναδεικνύοντας το εγχείρημα ως υπόδειγμα συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με άμεσο όφελος για τους πολίτες.

Ο Διοικητής του ΟΠΕΚΑ, Επαμεινώνδας Ατσαβές, επισήμανε τη σημασία της άμεσης ανταπόκρισης των επιχειρήσεων στην πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα, ενώ ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής, Ιωάννης Πασπάλας, ενημέρωσε για την πρόοδο της προετοιμασίας ενόψει της έναρξής του.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027 και συνδυάζει την οικονομική στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών με την τόνωση της αγοράς, ενισχύοντας την αξιοπρέπεια και την ελευθερία επιλογής των πολιτών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ