Μία ακόμα θεωρία συνωμοσίας κερδίζει έδαφος στα καφενεία και στα κοινωνικά δίκτυα. Σύμφωνα με αυτήν, ο περιορισμός της οικοδομήσιμης γης αποτελεί μέρος ενός οργανωμένου σχεδίου για τη μείωση της ιδιοκατοίκησης, προς όφελος κάποιων αόρατων πολυεθνικών επιχειρήσεων και μεγάλων οικονομικών συμφερόντων.

Όπως συμβαίνει συνήθως, οι συνωμοσιολόγοι έχουν έτοιμους τους ενόχους και τις απαντήσεις. Πίσω όμως από τις ευφάνταστες θεωρίες υπάρχει μια πραγματικότητα που δύσκολα αμφισβητείται.

Η διαθέσιμη οικοδομήσιμη γη περιορίζεται, ενώ η πολιτεία αδυνατεί επί δεκαετίες να ολοκληρώσει και να εφαρμόσει πολεοδομικές μελέτες. Στην Καλαμάτα, χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η Βέργα, η Μικρή Μαντίνεια και το Ασπρόχωμα, όπου ο πολεοδομικός σχεδιασμός παραμένει εκκρεμής επί δεκαετίες. Παράλληλα, οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας έχουν αυστηροποιήσει τις προϋποθέσεις της εκτός σχεδίου δόμησης, ενώ το νέο πλαίσιο οριοθέτησης των μικρών οικισμών δημιουργεί πρόσθετους περιορισμούς και αβεβαιότητες. Το αποτέλεσμα είναι να περιορίζονται οι δυνατότητες ανέγερσης κατοικιών, χωρίς να εξασφαλίζεται εγκαίρως εναλλακτική προσφορά οικοπέδων.

Βεβαίως, η φθηνή κατοικία των προηγούμενων δεκαετιών είχε σημαντικό περιβαλλοντικό κόστος. Η αντιπαροχή τσιμεντοποίησε τις πόλεις, η αυθαίρετη δόμηση κατέστρεψε τοπία και η ανεξέλεγκτη επέκταση των οικισμών δημιούργησε προβλήματα που εξακολουθούμε να πληρώνουμε. Τα τελευταία είκοσι χρόνια, όμως, περάσαμε σταδιακά στο άλλο άκρο. Η αυστηροποίηση των περιβαλλοντικών και πολεοδομικών κανόνων, σε συνδυασμό με την κρατική αναποτελεσματικότητα, καθιστά ολοένα δυσκολότερη και ακριβότερη την απόκτηση κατοικίας.

Το ερώτημα επομένως είναι βαθιά πολιτικό. Θέλουμε φθηνή στέγη για περισσότερους πολίτες ή επιμένουμε σε σχεδόν δρακόντειους περιβαλλοντικούς περιορισμούς; Η απάντηση προφανώς δεν είναι εύκολη, όπως συμβαίνει και με τα διλήμματα της πράσινης ενέργειας. Ας σταματήσουμε, πάντως, να αποδίδουμε τη στεγαστική κρίση αποκλειστικά στην Airbnb και στους κερδοσκόπους. Υπάρχουν και συγκεκριμένες κρατικές ευθύνες που αποφεύγουμε να συζητήσουμε. Κατά την ταπεινή μου άποψη, η φθηνή κατοικία είναι προτιμότερη από ένα καταπράσινο περιβάλλον χωρίς ανθρώπους.

lathanasis@gmail.com