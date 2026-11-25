Σε εορταστικούς ρυθμούς μπαίνει η Καλαμάτα, καθώς η πόλη και οι Κοινότητές της ετοιμάζονται να υποδεχθούν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δράσεων για μικρούς και μεγάλους.

Η αρχή θα γίνει την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, στις 8 το βράδυ, με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, καιρού επιτρέποντος.

Τη γιορτινή βραδιά θα πλαισιώσει συναυλία με τον Κώστα Καραφώτη και τη Ζωή Παπαδοπούλου, οι οποίοι θα δώσουν τον μουσικό τόνο στην έναρξη των φετινών εορταστικών εκδηλώσεων.

Η εορταστική ατμόσφαιρα θα συνεχιστεί το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία 23ης Μαρτίου, ενώ την Κυριακή 29 Νοεμβρίου τη σκυτάλη θα πάρει η προκυμαία του λιμανιού, όπου θα πραγματοποιηθεί η αντίστοιχη εκδήλωση.

Στις φωταγωγήσεις θα συμμετάσχουν τα ΚΔΑΠ, η Παιδική και Νεανική Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου, καθώς και η Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας, συμβάλλοντας με τη δική τους παρουσία στη δημιουργία μιας ιδιαίτερα γιορτινής ατμόσφαιρας.

Παράλληλα, το πρόγραμμα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς περιλαμβάνει πλήθος δράσεων για παιδιά, διαδραστικά παιχνίδια, μουσικοθεατρικά δρώμενα και εκδηλώσεις στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, με τη συμμετοχή των Καλλιτεχνικών Σχολών της «Φάρις».

Με εκδηλώσεις σε διαφορετικά σημεία της πόλης και στις Κοινότητες, η Καλαμάτα ετοιμάζεται να φορέσει τα γιορτινά της, προσφέροντας σε κατοίκους και επισκέπτες ευκαιρίες για ψυχαγωγία, μουσική και χριστουγεννιάτικες εμπειρίες καθ' όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

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