Μαριλένα Φωκά: "Κίονες και αρχαϊκές μορφές στην μεταμοντέρνα τέχνη του Κώστα Ευαγγελάτου"

Το εν λόγω πόνημα έχει δοκιμιακή μορφή καλύπτοντας ένα διακριτό πεδίο της μεταμοντέρνας τέχνης με αρχαιοελληνικές καταβολές, όπως εκφράζεται μέσα από το εν γένει έργο του διεθνώς εικαστικού, περφόρμερ και λογοτέχνη Κώστα Ευαγγελάτου.

Ο Κώστας Ευαγγελάτος πριν δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα είχε ξεκινήσει την ουσιαστική πορεία του από την Αμερική, όπου πραγματοποίησε με υποτροφία σπουδές στην Μοντέρνα Τέχνη στο The New School of Social Research που εδρεύει στην Νέα Υόρκη, εστιάζοντας στην χρήση των νέων μέσων και υλικών, την φωτογραφία, τα νέα ρεύματα και τις πρωτοπορίες και την καλλιτεχνική δημιουργία. Τάραξε τα νερά του κατεστημένου με την performance του στον ποταμό Χάντσον (Hudson River) με το επιζωγραφισμένο ρολό τηλετύπου ως μέσον και σύμβολο και το σώμα του ως κίονα, κινώντας το ενδιαφέρον του διεθνούς καλλιτεχνικού κοινού αποσπώντας από τον τύπο διθυραμβικές κριτικές. Με αυτό το υπόβαθρο δημιούργησε την τέχνη του αφηγηματικά, μεταποιητικά, υπαινικτικά, παραστατικά και συμβολικά, φτάνοντας στις σημερινές συλλογές.

Σηματοδότησε μια νέα πορεία στην τέχνη στον Ελλαδικό χώρο, ειδικά την εποχή που διετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής της γκαλερί DADA, καθώς με τις εκθέσεις του και τις performance μύησε το κοινό στις νέες τεχνοτροπίες. Επιπλέον από τότε δίνει συνεχή παρουσία στα καλλιτεχνικά δρώμενα σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο.

Όπως αναφέρει η συγγραφέας του βιβλίου, " H ενασχόλησή μου με την τέχνη σε όλες της τις εκφάνσεις (Όρχηση-Μουσική- Υποκριτική- Εικαστικά- Εικονογραφία της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας- Ιστορία της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής τέχνης και Συγκριτικής Λογοτεχνίας- διδασκαλία Αγγλικής γλώσσας -συγγραφής δοκιμίων για τον Πολιτισμό και την Θεωρία και Κριτική της Λογοτεχνίας) ανάγεται σε μια σχέση ζωής σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο. Έχοντας εντρυφήσει μέσω των σπουδών μου σε περιόδους του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, εντυπωσιάστηκα όχι μόνο από χαρακτηριστικά του Ελληνικού, όπως είναι το μέτρο, η αρμονία, η λιτότητα και συνάμα η μεγαλοπρέπεια, η διαχρονικότητα, η δυνατότητα των πολιτισμικών ανταλλαγών και η σθεναρή πολιτισμική αντίσταση που δεν αποκλείει όμως τον γόνιμο διάλογο με πολιτισμούς των άλλων λαών. Το έναυσμα της συγγραφής του παρόντος πονήματος αποτέλεσε η υπόθεση εργασίας μου "Πως επικοινωνείται και αποτυπώνεται στην διαλεκτική της μεταμοντέρνας τέχνης ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός; Η πρόκληση του ερωτήματος ήταν τεράστια και θεραπεύτηκε μέσα από την μελέτη της πρόσληψης και απόδοσης των κιόνων και των αρχαϊκών μορφών του Κώστα Ευαγγελάτου."

Το εύρος των συλλογών που μελετήθηκε καλύπτουν τα εκθέματα του διεθνούς φήμης δημιουργού στο Νομισματικό Μουσείο Αθηνών, στην Πινακοθήκη Villa Rodopi στο Αργοστόλι, το Maison De La Grece και το Espace Jano, Centre de Sevres στο Παρίσι, ενώ έχει σταχυολογηθεί υλικό και από το Art Studio EST / Αρχείο Fototanism, από performance, γλυπτά, τέχνεργα και δράσεις που έχουν συνάφεια με την θεματική του βιβλίου.

Ο Λεόντιος Πετμεζάς, ο οποίος είναι μόνιμος συνεργάτης στην Villa Rodopi Art Collection στο Αργοστόλι, στον πρόλογό του αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην μορφική ανάπλαση των εικόνων του δημιουργού που στηρίζονται σε μια πρωτοποριακή, πολυκύμαντη έκφανση που ιστορεί πολυδιάστατους συνδυασμούς φιλτραρισμένους μέσα από έναν αέναο φωτισμό. Εστίασε επίσης, στην ιδιότυπη αρμονία των ρυθμών, την βαρύτητα και την νοηματική όσμωση της πεμπτουσίας της τέχνης του Κώστα Ευαγγελάτου. Όπως επισήμανε «Η ανθρώπινη, πολυδιάστατη και οικουμενική παρουσία φωτίζοντας σκιάσεις και ιστορήματα, ανακυκλώνει ιδιότυπα υπαίτιες αποκλίσεις, ενώ με εμπεριστατωμένη διαλλακτικότητα, περιγράφει σωματότυπους και προσωπογραφίες που μεθοδικά μεταλλάσσονται μέσα από το απρόσμενο απόσταγμα ενός απέριττου μυστηρίου. Ο αεικίνητος μακρόκοσμος και μικρόκοσμος των βαθύτερων προβληματισμών πάνω στην ψυχοσύνθεση της ζωτικής ύπαρξης πάλλεται διαρκώς με ειλικρίνεια ανάμεσα στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον ενσαρκώνοντας την ζωογόνα ευδόκιμη ελπίδα για το διαφορετικό αύριο. Κινούμενος ο Κώστας Ευαγγελάτος στα πλαίσια του δυναμικού, αφαιρετικού Ρεαλισμού επισυνάπτει αυτόνομα στην υπόσταση των δημιουργημάτων του ένα ατέρμονο πλήθος συμβολισμών.»

Το έργο "Κίονες και αρχαϊκές μορφές στην μεταμοντέρνα τέχνη του Κώστα Ευαγγελάτου" της Μαριλένας Φωκά χαρακτηρίζεται από έντονη διακειμενικότητα η οποία υποστηρίζεται από την παράθεση των συλλογών που σχετίζονται με τα γνωστικά πεδία του Αρχαιοελληνικού Πολιτισμού και της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας και πιο συγκεκριμένα, του Δημόσιου και Ιδιωτικού Βίου στην Αρχαιότητα και τον Ύστερο Μεσαίωνα, το Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο, την Αρχιτεκτονική και την Πολεοδομία, τις Εικαστικές Τέχνες, την Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία στην Αρχαιότητα, την Αρχαιολογία και την Μουσειολογία στον Ελληνικό χώρο, την Αρχαία Ελληνική, Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία και την Ιστοριογραφία που εισάγουν τον αναγνώστη στο Αρχαιοελληνικό πνεύμα, μέσω μιας συγκριτικής προσέγγισης με την μεταμοντέρνα εκδοχή του παγκόσμιου πολιτισμικού γίγνεσθαι. Η έκδοση είναι εύχρηστη, ευανάγνωστη, με πλούσια εικονογράφηση και επεξήγηση των ορολογιών, γεγονός που καθιστά το βιβλίο κατάλληλο για ένα μεγάλο μέρος του αναγνωστικού κοινού.

Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου της Μαριλένας Φωκά θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στον χώρο των εκδόσεων "Οστρια" του κ. Γιάννη Κοτσαφτόπουλου στην Αθήνα.