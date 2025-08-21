Τι θα γίνει... μέχρι να γίνει ο δρόμος Πύργος - Τσακώνα;

Με την πρόσφατη παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Πύργος, η προσοχή στρέφεται εύλογα στην επέκταση του δρόμου μέχρι την Τσακώνα και η συζήτηση στη Μεσσηνία και την Ηλεία επικεντρώνεται στο αν, πώς και πότε θα δρομολογηθεί το έργο.

Ωστόσο, υπάρχει μια ακόμη εξαιρετικά σοβαρή παράμετρος, η οποία πρέπει να αναδειχθεί, ακόμη και να λειτουργήσει ως μέσο πίεσης. Ο λόγος για την επικινδυνότητα του υφιστάμενου δρόμου Πύργος - Τσακώνα, που πλέον πολλαπλασιάζεται. Πρόκειται για έναν παλιό και ουσιαστικά εγκαταλελειμμένο δρόμο, ο οποίος καλείται πλέον να δεχθεί πολύ μεγαλύτερο κυκλοφοριακό φόρτο, καθώς όλο και περισσότεροι οδηγοί θα επιλέγουν τη διέλευση μέσω Πύργου προς τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, αντί του αυτοκινητοδρόμου μέσω Κορίνθου.

Είναι λοιπόν πιθανό ότι η ήδη πολύ αυξημένη κυκλοφορία θα συνοδευτεί και από αύξηση ατυχημάτων.

Η ανάλυση του ζητήματος από τον τέως περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα σε πρόσφατο άρθρο του στην “Ε” ανέδειξε το πρόβλημα, το θέμα όμως είναι ποια θα είναι η στάση των νυν αρμοδίων και κυρίως αν και ποιες θα είναι οι παρεμβάσεις που θα δρομολογήσουν.

Κανονικά η παράδοση του δρόμου Πάτρα - Πύργος θα έπρεπε να έχει συνοδευτεί από παράλληλα έργα βελτίωσης και μέτρα οδικής ασφάλειας στο Πύργος - Τσακώνα. Αυτό δεν συνέβη, ωστόσο επιβάλλεται να γίνει άμεσα, για να περιοριστεί η καταγραφή νέων δυσάρεστων περιστατικών.

Ας μην ξεχνάμε ότι το συνολικό αίτημα για την κατασκευή του δρόμου Πάτρα - Τσακώνα στηρίχθηκε πρώτα στην επικινδυνότητα του παλαιού δρόμου και στην ανάγκη αντιμετώπισης των θανατηφόρων τροχαίων και δευτερευόντως στον αναπτυξιακό χαρακτήρα του έργου. Τα στατιστικά άλλωστε αποδεικνύουν ότι οι παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια στον δρόμο Πάτρα - Πύργος (διαχωριστικά κολονάκια, ασφαλτοστρώσεις, διαγράμμιση, φωτισμός, σήμανση) οδήγησαν σε θεαματική μείωση των θανατηφόρων τροχαίων και των μετωπικών συγκρούσεων.

Είναι λοιπόν επιβεβλημένο να προχωρήσουν άμεσα παρεμβάσεις στον δρόμο Πύργος - Τσακώνα μέχρι να υλοποιηθεί η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου, προκειμένου να μην θρηνήσουμε νέα θύματα σε έναν δρόμο, που όλοι παραδέχονται ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνος.