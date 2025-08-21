Ανεβαίνει η θερμοκρασία την Παρασκευή - Αναλυτική πρόγνωση (Βίντεο)

Την Παρασκευή αναμένεται η κορύφωση του κύματος ζέστης, το οποίο θα επηρεάσει κυρίως τα ανατολικά ηπειρωτικά, με θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 40 βαθμούς και θα αρχίσει να υποχωρεί από το Σάββατο.

Ο καιρός θα είναι αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στο βόρειο Ιόνιο η μέρα θα ξεκινήσει με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, και σταδιακά προς το μεσημέρι νεφώσεις και τοπικές βροχές θα επηρεάσουν τμήματα της Ηπείρου και της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, με βελτίωση το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα πλησιάσει υψηλές τιμές για την εποχή τιμές στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου από τη Λαμία και νοτιότερα, στην ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο θα φτάσει μέχρι 40, ίσως τοπικά και 41 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται θερμοκρασίες κοντά στους 35-37 βαθμούς και στην Κρήτη θα πλησιάσει τους 38 το μεσημέρι.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο, και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα πνέουν νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2-4 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο θα είναι δυτικοί 4-6 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπεται αίθριος καιρός και αρκετή λιακάδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25-39 βαθμούς, τοπικά στη δυτική Αττική και 40 βαθμούς Κελσίου, με νοτιοδυτικούς ανέμους στις γύρω θαλάσσιες περιοχές 3-5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες το πρωί θα είναι πρόσκαιρα πυκνές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24-34 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 2-3 μποφόρ.

Δείτε το βίντεο του Mega: