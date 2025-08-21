Δανία: Καταργεί τον ΦΠΑ στα βιβλία για να ενισχύσει την ανάγνωση

Η Δανία θα σταματήσει να επιβάλλει ΦΠΑ στα βιβλία, σε μια προσπάθεια να προσελκύσει περισσότερους αναγνώστες.

Με ποσοστό 25%, ο φορολογικός συντελεστής της χώρας για τα βιβλία είναι ο υψηλότερος στον κόσμο, μια πολιτική που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, συμβάλλει στην αυξανόμενη «κρίση της ανάγνωσης».

Όπως αναφλερει ο Guardian και αναμεταδίδει το reader, ο υπουργός Πολιτισμού, Jakob Engel-Schmidt, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση θα προτείνει στον προϋπολογισμό της την κατάργηση του φόρου στα βιβλία. Η κίνηση αυτή αναμένεται να κοστίσει περίπου 44 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

«Αυτό είναι κάτι για το οποίο έχω εργαστεί ως υπουργός Πολιτισμού, επειδή πιστεύω ότι πρέπει να βάλουμε τα πάντα σε κίνδυνο αν θέλουμε να τερματίσουμε την κρίση ανάγνωσης που δυστυχώς έχει εξαπλωθεί τα τελευταία χρόνια», δήλωσε ο Engel-Schmidt στο πρακτορείο ειδήσεων Ritzau.

«Είμαι εξαιρετικά περήφανος. Δεν συμβαίνει κάθε μέρα να καταφέρνεις να πείσεις τους συναδέλφους σου ότι πρέπει να δαπανηθούν τόσο μεγάλα ποσά για να επενδύσουμε στην κατανάλωση και τον πολιτισμό των Δανών», είπε ακόμα.

Και άλλες σκανδιναβικές χώρες εφαρμόζουν έναν ενιαίο συντελεστή ΦΠΑ 25%, αλλά αυτός δεν ισχύει για τα βιβλία. Ο ΦΠΑ στα βιβλία στη Φινλανδία είναι 14%, στη Σουηδία 6% και στη Νορβηγία μηδέν.

Η Σουηδία μείωσε τον ΦΠΑ στα βιβλία το 2001, με αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων, αλλά η ανάλυση έδειξε ότι τα βιβλία αγοράστηκαν από ήδη υπάρχοντες αναγνώστες.

«Πρόκειται επίσης για τη διάδοση της λογοτεχνίας», δήλωσε ο Engel-Schmidt. «Γι' αυτό έχουμε ήδη διαθέσει χρήματα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων βιβλιοθηκών και των σχολείων της χώρας, ώστε περισσότερα παιδιά να μπορούν να γνωρίσουν την καλή λογοτεχνία».

Σύμφωνα με την εθνική στατιστική υπηρεσία, το 2023 πωλήθηκαν συνολικά 8,3 εκατομμύρια βιβλία σε καταστήματα και στο διαδίκτυο στη Δανία. Ο πληθυσμός της χώρας είναι λίγο πάνω από 6 εκατομμύρια.

Το πιο δημοφιλές είδος ήταν τα βιβλία για πολύ μικρά παιδιά, τα βιβλία με εικόνες και τα βιβλία δραστηριοτήτων, ενώ το δεύτερο πιο δημοφιλές ήταν τα αστυνομικά, τα θρίλερ και τα μυθιστορήματα suspense.

Εάν οι τιμές δεν μειωθούν ως αποτέλεσμα του μέτρου, ο Engel-Schmidt δήλωσε ότι θα επανεξετάσει εάν ήταν η σωστή πορεία δράσης.

«Φυσικά θα παρακολουθήσω την εξέλιξη των τιμών. Εάν αποδειχθεί ότι η κατάργηση του ΦΠΑ σημαίνει μόνο ότι τα κέρδη των εκδοτών αυξάνονται και οι τιμές δεν μειώνονται, τότε πρέπει να εξετάσουμε εάν ήταν η σωστή απόφαση», δήλωσε.