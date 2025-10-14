«Καρυοθραύστης»: Το απόλυτο χριστουγεννιάτικο μπαλέτο που μαγεύει μικρούς και μεγάλους!

Η μαγεία των Χριστουγέννων ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, τον Ιανουάριο του 2026, με την παρουσίαση της πλήρους εκδοχής του θρυλικού μπαλέτου «Καρυοθραύστης» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, σε χορογραφία του Βασίλι Βαϊνόνεν.

Το International Classical Ballet, με πρωταγωνιστές διακεκριμένους σολίστ των Μπολσόι και ένα εκλεκτό corps de ballet, ζωντανεύει τη σκηνή με μια παράσταση υψηλής αισθητικής, πλούσια σε θεαματικά σκηνικά, αυθεντικά κοστούμια και μαγευτικά ειδικά εφέ.

Για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζεται η ολοκληρωμένη μορφή του αριστουργήματος που κατέκτησε τις σκηνές όλου του κόσμου και καθιερώθηκε ως το απόλυτο σύμβολο των Χριστουγέννων.

Το παραμύθι του Ε.Τ.Α. Χόφμαν «Ο Καρυοθραύστης και ο Βασιλιάς των Ποντικών» ενέπνευσε τον Τσαϊκόφσκι να δημιουργήσει μία από τις πιο λαμπρές και αγαπημένες μουσικές συνθέσεις του παγκόσμιου μπαλέτου.

Η χορογραφία του Βαϊνόνεν, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Θέατρο Κίροφ (Μαρίινσκι) το 1934, θεωρείται πλέον κλασική αναφορά στο ρεπερτόριο των μεγαλύτερων θεάτρων μπαλέτου διεθνώς.

Η ιστορία μάς μεταφέρει στην παραμονή των Χριστουγέννων, όταν ο νονός της μικρής Μαρίας, ο εκκεντρικός Ντροσσελμάγιερ, της χαρίζει έναν παράξενο ξύλινο στρατιώτη – τον Καρυοθραύστη.

Καθώς το ρολόι χτυπά μεσάνυχτα, ο κόσμος της μικρής Μαρίας μεταμορφώνεται: τα παιχνίδια ζωντανεύουν, τα ποντίκια επιτίθενται, και ο Καρυοθραύστης, νικητής της μάχης, μεταμορφώνεται σε έναν όμορφο Πρίγκιπα.

Μαζί ταξιδεύουν στη Χώρα των Ζαχαρωτών, συναντούν τη Νεράιδα Ζαχαρένια και ζουν ένα όνειρο που κορυφώνεται με την αυγή των Χριστουγέννων.

Ο «Καρυοθραύστης» παραμένει ένα παραμύθι για τη μαγεία, την παιδική φαντασία και τη δύναμη του ονείρου. Ένα έργο που συγκινεί μικρούς και μεγάλους εδώ και πάνω από έναν αιώνα!

International classical ballet με κορυφαίους σολίστ των μπαλέτων Μπολσόι

Μουσική: Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι

Χορογραφία: Βασίλι Βαϊνόνεν σε επεξεργασία του Γιούρι Γκριγκορόβιτς

Λιμπρέτο: Γιούρι Γκριγκορόβιτς (βασισμένο στους E.T.A. Hoffmann και Marius Petipa)

Παραγωγή: International Art Bureau της Nina Avramenko

Προβολή & Επικοινωνία: ArtsPR

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (25ης Μαρτίου & Παραλία)

Παραστάσεις:

Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 στις 19:00

Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 στις 12:00 και στις 18:00

Διάρκεια: 1 ώρα και 50 λεπτά, διάλειμμα 20 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων:

Διακεκριμένη Ζώνη: Κανονικό: 70 ευρώ, Παιδικό: 35 ευρώ

Α Ζώνη: Κανονικό: 60 ευρώ, Παιδικό: 30 ευρώ

Β Ζώνη: Κανονικό: 50 ευρώ, Παιδικό: 25 ευρώ

Γ Ζώνη: Κανονικό: 40 ευρώ, Παιδικό: 20 ευρώ

Περιορισμένης ορατότητας: 20 ευρώ, Παιδικό: 10 ευρώ

ΑΜΕΑ και συνοδοί: 20 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων: more.com, Public

και στα ταμεία του Μεγάρου (τηλέφωνα εκδοτηρίων: 2310 895938-9)

ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ για σχολεία, σχολές χορού, συλλόγους, εταιρείες κ.λπ.: Διακεκριμένη Ζώνη: 60 ευρώ, A Ζώνη: 50 ευρώ, B Ζώνη: 40 ευρώ, Γ Ζώνη: 30 ευρώ (από 20 εισιτήρια και πάνω).

Για κρατήσεις ομαδικών εισιτηρίων: 2310 895882