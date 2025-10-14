«Πυρεξία - Τρία οράματα για τη Μέση Ανατολή» της Naomi Wallace

Ένα συγκλονιστικά επίκαιρο έργο παρουσιάζει φέτος στο Θεατρικό Βαγόνι η Τατιάνα Λύγαρη, υπογράφοντας τη σκηνοθεσία της κεντρικής παραγωγής του Τρένου στο Ρουφ για τη φετινή χειμερινή σεζόν.

Γραμμένο το 2008, το θεατρικό έργο «Πυρεξία - Τρία οράματα για τη Μέση Ανατολή» της βραβευμένης Αμερικανίδας συγγραφέα και ποιήτριας Naomi Wallace, είναι ένα συναρπαστικό τρίπτυχο ιστοριών-οραμάτων, που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και εξερευνά τα πανανθρώπινα θέματα της αγάπης, της απώλειας και του θανάτου μέσα σε ακραίες συνθήκες.

Επτά ήρωες από την Παλαιστίνη, το Ισραήλ και το Ιράκ αναζητούν επαφή εν μέσω πολέμου και συγκρούσεων. Η Wallace, στα τρία σύντομα πυρετώδη «οράματά» της, στρέφει τη ματιά της στην αδυσώπητη πραγματικότητα της Μέσης Ανατολής.

Στο πρώτο όραμα, με τίτλο «Κατάσταση Αθωότητας», ένας ερειπωμένος ζωολογικός κήπος στη Ράφα γίνεται πεδίο συνάντησης τριών φαινομενικά άγνωστων ανθρώπων: μιας Παλαιστίνιας μάνας, ενός Ισραηλινού στρατιώτη κι ενός Ρωσοεβραίου αρχιτέκτονα. Παρελθόν, παρόν και μέλλον ξεδιπλώνονται ταυτόχρονα.

Στο δεύτερο όραμα, με τίτλο «Μια ανάσα μεταξύ μας», ένας Παλαιστίνιος πατέρας και μια Ισραηλινή νοσοκόμα συναντιούνται σε μια ιδιωτική κλινική της Δυτικής Ιερουσαλήμ με αίτημα την ίδια τη ζωή. Η κωμική εμφάνιση ενός Αραβοεβραίου θυρωρού επιβεβαιώνει ότι η άλλη όψη του σκοταδιού είναι πάντα το άπλετο φως.

Στο τρίτο όραμα «Ο κόσμος που υποχωρεί», ένας νεαρός Ιρακινός ετοιμάζει τη διάλεξή του για το Διεθνές Συνέδριο Περιστεριών στη Βαγδάτη, την απομονωμένη, μετά τον Πόλεμο του Κόλπου, ιρακινή πρωτεύουσα του Σαντάμ Χουσεΐν. Η μίξη ονείρου και πραγματικότητας ανοίγει ένα παράθυρο επανασύνδεσης με όσους έχουν χαθεί.

Τρεις πραγματικές ιστορίες απώλειας, τρία πυρετώδη οράματα για το τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος.

Ακροβατώντας ανάμεσα στον ρεαλισμό και το όνειρο, με γλώσσα σύγχρονη αλλά και βαθιά ποιητική (όχι τυχαία δανείζεται τον τίτλο του έργου από στίχο του T.S. Eliot) η ακτιβίστρια συγγραφέας - μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές του σύγχρονου αμερικανικού θεάτρου - συνδιαλέγεται με την Ιστορία. Με βαθύ συμβολισμό, λυρισμό αλλά και στοιχεία σουρεαλισμού διαπερνά τις πολιτικές συγκρούσεις, φωτίζει την ανθρώπινη πλευρά των γεγονότων και διατηρεί την πίστη στη δύναμη της ζωής.

Σε έναν κόσμο εθισμένο και ανίκανο να αντιδράσει στη θέα της βαρβαρότητας, το Τρένο στο Ρουφ και η Τατιάνα Λύγαρη καταθέτουν μια καθηλωτική παράσταση-περιπλάνηση στη σκιά της Ιστορίας, με το βλέμμα στραμμένο στον άνθρωπο και με ζωντανή την ευχή και την ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο.

Βιογραφικό Naomi Wallace

Αμερικανίδα θεατρική συγγραφέας και ποιήτρια, γεννημένη το 1960 στο Κεντάκι. Σημαντική εκπρόσωπος του σύγχρονου αμερικανικού θεάτρου, η Wallace έχει τιμηθεί με πολυάριθμα βραβεία, μεταξύ των οποίων το Susan Smith Blackburn Prize. Τα έργα της συνδυάζουν πολιτική συνείδηση, κοινωνική κριτική και βαθιά ανθρωπιστική ματιά, ενώ έχουν παρουσιαστεί σε πολλά θέατρα της Αμερικής και της Ευρώπης. Ως ακτιβίστρια, έχει σημαντική παρουσία σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, σχετικά με την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Kείμενο: Naomi Wallace, Μετάφραση: Ιωσήφ Βαρδάκης, Σκηνοθεσία-σκηνικά: Τατιάνα Λύγαρη, Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Μηνάς Ι. Αλεξιάδης, Κοστούμια: Αφροδίτη Ψυχούλη, Χορογραφίες: Φαίδρα Σούτου, Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου, Α’ βοηθός σκηνοθέτριας: Ευθύμης Χρήστου, Β’ βοηθός σκηνοθέτριας: Μιράντα Ζησιμοπούλου, Επικοινωνία: ArtsPR, Παραγωγή: Καλλιτεχνική Εταιρεία ΑΞΑΝΑ,

Πρωταγωνιστούν: Φανή Γέμτου, Δημήτρης Γεωργαλάς, Μιράντα Ζησιμοπούλου, Δημήτρης Τσιγκριμάνης

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Θεατρικό Βαγόνι

Κάθε Παρασκευή & Σάββατο στις 21:00, Κυριακή στις 20:00, από 7 Νοεμβρίου 2025

Διάρκεια παράστασης: 100 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Εισιτήρια: Γενική Είσοδος 17€, Ομαδικό-Φοιτητικό-Άνω των 65-Ανέργων 12€, Ατέλειες 5€

Προαγορά εισιτηρίων απαραίτητη

- Ηλεκτρονικά: Πυρεξία - Τρία οράματα για τη Μέση Ανατολή | Εισιτήρια online! | More.com

- Τηλεφωνικά: 2117700000 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-18:00)

- Φυσικά σημεία πώλησης more.com (Public, METRO-My Market, EKO/ΒP, Shell, Nova, Ευριπίδης)