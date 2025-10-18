Σαν σήμερα το 1979 ο Οδυσσέας Ελύτης τιμάται με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας

O πρώτος ήταν ο Γιώργος Σεφέρης, ο οποίος έλαβε το βραβείο το 1963 «διά το υπέροχον λυρικόν ύφος του, που είναι εμπνευσμένο από εν βαθύ αίσθημα δια το ελληνικόν πολιτιστικόν ιδεώδες». Δεκαέξι χρόνια αργότερα, ένας ακόμη εκπρόσωπος της λογοτεχνικής γενιάς του ’30, ο Οδυσσέας Ελύτης παραλάμβανε το δικό του βραβείο.
Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025 11:27
Σαν σήμερα το 1979 ο Οδυσσέας Ελύτης τιμάται με βραβείο Νόμπελ ΛογοτεχνίαςΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Το 1979, η Σουηδική Ακαδημία τίμησε για δεύτερη φορά έναν Έλληνα ποιητή, τον Οδυσσέα Ελύτη, απονέμοντάς του το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας.
Κατηγορία Πολιτισμός