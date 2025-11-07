Μνημόνιο συνεργασίας με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για ενίσχυση αστυνόμευσης στο Δήμο Οιχαλίας

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Δήμου Οιχαλίας, για την ανάπτυξη και υλοποίηση κοινών δράσεων, με σκοπό την αντιμετώπιση θεμάτων αστυνόμευσης εντός της εδαφικής αρμοδιότητας του Δήμου, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του.

Ειδικότερα, το Δ.Σ. Οιχαλίας ενέκρινε το περιεχόμενο του μνημονίου συνεργασίας μετά της σχετικής σύμβασης παραχώρησης προς χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους (καμερών) άνευ ανταλλάγματος.

Επιπλέον όρισε ως μέλος της επιτροπής του αρ. 6 της σύμβασης παραχώρησης προς χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους (καμερών) άνευ ανταλλάγματος τον αντιδήμαρχο Κώστα Δημητρακόπουλο Κωνσταντίνο με αναπληρωτή του τον Δανιήλ Βλαχόπουλο. Κι εξουσιοδότησε την δήμαρχο Οιχαλίας Γιώτα Γεωργακοπούλου, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για την υπογραφή του ανωτέρου μνημονίου συνεργασίας και της σύμβασης παραχώρησης προς χρήση συστημάτων επιτήρησης.

Οπως επισημάνθηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ., “αντικείμενο του παρόντος μνημονίου είναι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μερών, ιδίως μέσω της ανάπτυξης και υλοποίησης: Της ασφάλειας των δημοτών και επισκεπτών του Δήμου. Της αξιοποίησης νέων σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας και όταν οι επιδιωκόμενοι σκοποί της πρόληψης ή καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης της κυκλοφορίας δεν μπορούν να επιτευχθούν εξίσου αποτελεσματικά με άλλα ηπιότερα μέτρα. Της προστασίας των υποδομών και δημόσιων κοινοχρήστων χώρων εντός των ορίων του Δήμου Οιχαλίας. Της υποστήριξης των πολιτιστικών, κοινωνικών, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων που διοργανώνονται στο Δήμο”.

Η συνεργασία υπουργείου και Δήμου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες δράσεις: “Ορισμό σημείων επαφής και συναντήσεις των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών δράσεων. Συνδρομή στις αυτοτελείς ή κοινές επιχειρήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Δημοτικής Αστυνομίας, σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό, κατά περίπτωση. Διοργάνωση και υλοποίηση κοινών ενημερωτικών, εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών δράσεων για την πρόληψη και προστασία ζητημάτων κοινωνικής αστυνόμευσης. Εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας, σε δημόσιους χώρους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 ν. 3917/2011, για τους εξής σκοπούς (άρθρο 3 του π.δ. 75/2020): α) Την αποτροπή και καταστολή των αξιόποινων πράξεων που προβλέπονται στις περ. β’ έως δ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3917/2011. Στα εγκλήματα αυτά ανήκουν ιδίως τα αδικήματα που προβλέπονται στα κεφάλαια 6ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 18ο, 19ο και 23ο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα και τα κακουργήματα της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Αντικείμενο της καταστολής συνιστά και η απόδειξη τέλεσης αξιόποινων πράξεων και ταυτοποίησης του δράστη. β) Τη διαχείριση της κυκλοφορίας που περιλαμβάνει την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας οχημάτων, καθώς και την πρόληψη και διαχείριση τροχαίων ατυχημάτων”.

Ακόμα, αναφέρεται πως “η κατά τόπον αρμόδια Διεύθυνση της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία θα έχει και την ευθύνη λειτουργίας του συστήματος επιτήρησης, θα καταρτίζει, προς εκπλήρωση των προϋποθέσεων και κριτηρίων εγκατάστασης και λειτουργίας αυτού (άρθρο 5 του π.δ. 75/2020), έκθεση αναγκαιότητας – σκοπιμότητας, η οποία μεταξύ άλλων θα περιγράφει την ακριβή θέση των καμερών του συστήματος”.

Επίσης, καταγράφεται ότι “τα δύο μέρη, στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος μνημονίου και με σκοπό την ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας στο Δήμο, συμφώνησαν στην οργάνωση και λειτουργία Επιχειρησιακού Κέντρου στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας, το οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και ειδικότερα βάσει του ορισμού της Ελληνικής Αστυνομίας ως «υπευθύνου επεξεργασίας» κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του π.δ. 75/2020”.