Εργαστήρι πηλοπλαστικής στο Μουσείο Ελιάς

Με την καθοδήγηση της εικαστικού-αρχαιολόγου Ολγας Βλάσση, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν βασικές τεχνικές δημιουργίας αντικειμένων από πηλό, ενώ θα έχουν την ευκαιρία να κατασκευάσουν μικρά αγγεία και να τα μεταμορφώσουν σε εικαστικά γλυπτά, εξερευνώντας τις καλλιτεχνικές δυνατότητες του υλικού. Η δράση αποσκοπεί στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με τον πηλό ως μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης, ενισχύοντας παράλληλα τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους μέσα από μια βιωματική και εκπαιδευτική εμπειρία. Η συμμετοχή στο εργαστήρι είναι δωρεάν και παρέχονται όλα τα απαραίτητα υλικά. Απαιτείται κράτηση θέσης. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού στο τηλέφωνο 27310 89315 (καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10 π.μ.- μ.μ.).