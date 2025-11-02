Τέσσερις απολαυστικές παραστάσεις στο Θέατρο Ιλίσια

Πρόκειται για έργα που είτε επιστρέφουν για ακόμη μία χρονιά είτε κάνουν φέτος την πρεμιέρα τους, με πρωταγωνιστές ορισμένα από τα σημαντικότερα ονόματα του ελληνικού θεάτρου. Οι παραστάσεις στο Θέατρο Ιλίσια είναι ιδανικές για να τις απολαύσετε με φίλους ή την οικογένειά σας, τις μέρες και ώρες που σας βολεύουν. Αξίζει να τις δείτε.

Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Δρακουλάκου

"To Ακρωτήρι"

(The other place)

Με την Μαρία Ναυπλιώτου και τον Νικόλα Παπαγιάννη

Μία από τις πιο δυνατές και επιτυχημένες παραστάσεις της περασμένης σεζόν, «Το Ακρωτήρι» του Sharr White, σε σκηνοθεσία Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου, συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Ιλίσια. Η ερμηνεία της Μαρίας Ναυπλιώτου στον κεντρικό ρόλο της Τζουλιάνας, χαρακτηρίστηκε ως μία από τις καλύτερες της σεζόν, αποσπώντας διθυραμβικά σχόλια από τους θεατές και τους κριτικούς. Φέτος, στον ρόλο του Ίαν, θα συναντήσει τον Νικόλα Παπαγιάννη. Η Τζουλιάνα, μία χαρισματική και παθιασμένη νευρολόγος, καταρρέει κατά τη διάρκεια μίας σημαντικής ανακοίνωσης σε ένα συνέδριο. Η ίδια είναι πεπεισμένη πως πάσχει από καρκίνο. Κι όμως στην αφήγησή της προς τη γιατρό της, πολλά στοιχεία δε συμφωνούν. Ο σύζυγος, τον οποίο περιγράφει ως άπιστο και χειριστικό, της φέρεται με πολλή αγάπη και φροντίδα. Οι τηλεφωνικές συζητήσεις με την αποξενωμένη από χρόνια κόρη της, έχουν πολλά κενά. Στο «Ακρωτήρι», όπου διαρκώς αναφέρεται, βρίσκεται το παλιό οικογενειακό σπίτι, πουλημένο εδώ και χρόνια. Τα επεισόδια κατά τα οποία βλέπει και ακούει πράγματα πληθαίνουν και η Τζουλιάνα ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της: αυτήν απέναντι στην απώλεια. Το «Ακρωτήρι» μας παρουσιάζει την τραγωδία του να χάνει κανείς σταδιακά την συνείδηση του και την σκληρή μάχη που δίνει καθημερινά με τους πιο κοντινούς του ανθρώπους. Μιλάει τελικά για το πώς μπορεί κάνεις να επανεφεύρει τον εαυτό του βρίσκοντας τον τρόπο να «περπατήσει» ξανά στην ζωή ακόμα και μετά τη μεγαλύτερη τραγωδία. Ο Sharr White έχει γράψει για δύο χαρακτήρες που παλεύουν να βρουν το κέντρο τους και ειδικά για μία ηρωίδα που αγωνίζεται να επανέλθει στο φως. Το έργο έχει αποσπάσει πολυάριθμες διακρίσεις (1ο βραβείο Θεατρικού Έργου του Blanche and Irving Laurie Foundation’s Theatre Visions Fund Award, υποψήφιο για Outer Critics Circle Awards, Drama League Award και τρία Lucille Lortel Awards).

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Μετάφραση: Νικηφόρος Βαλτινός. Απόδοση – Σκηνοθεσία: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος. Κίνηση: Αυγουστίνος Κούμουλος. Σκηνικά/Κοστούμια: Ηλένια Δουλαρίδη. Σχεδιασμός Φωτισμών: Ζωή Μολυβδά Φαμέλη. Βίντεο: Βασίλης Ματζώρος. Μουσική: Πάνος Γκίνης. Βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα Λούβαρη Φασόη. Διανομή: Τζουλιάνα: Μαρία Ναυπλιώτου, Ίαν: Νικόλας Παπαγιάννης, Γυναίκα: Στεφανία Ζώρα, Άνδρας: Αυγουστίνος Κούμουλος.

~ Διάρκεια παράστασης 95'. Κάθε Τετάρτη στις 7 μ.μ., Πέμπτη 8 μ.μ., Παρασκευή 9 μ.μ., Σάββατο 9 μ.μ. και Κυριακή 6 μ.μ. Εως 30/11.

"Τέλος του παιχνιδιού"

τoυ Samuel Beckett

Ο Μάκης Παπαδημητρίου συναντά επί σκηνής τον Γιώργο Χρυσοστόμου, οκτώ χρόνια μετά την προηγούμενη εκρηκτική τους συνύπαρξη στη σκηνή, για να ερμηνεύσουν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ντουέτα του παγκοσμίου θεάτρου.

Το εντυπωσιακό σκηνικό μας μεταφέρει σε ένα καταφύγιο, μετά το τέλος του κόσμου. Ένα παιχνίδι φτάνει στο τέλος του… ή μήπως το τελευταίο κομμάτι μιας παρτίδας που ξαναρχίζει; Η σκηνοθετική προσέγγιση του Μάκη Παπαδημητρίου εστιάζει στον βαθιά ανθρώπινο πυρήνα του έργου: τέσσερις χαρακτήρες σε έναν ερειπωμένο κόσμο, που προσπαθούν να γεφυρώσουν τις αποστάσεις με λέξεις, βλέμματα, σιωπές. Σιωπές, οι οποίες – όπως όρισε ο ίδιος ο Beckett – τηρούνται ευλαβικά, όχι από τυπολατρία, αλλά γιατί μέσα τους κρύβονται όλα τα αναπάντητα ερωτήματα της ύπαρξης.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σκηνοθεσία: Μάκης Παπαδημητρίου. Μετάφραση: Κ. Σκαλιόρας. Κίνηση- Βοηθός Σκηνοθέτη: Σεσίλ Μικρούτσικου. Σκηνικά- Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη. Φωτισμοί: Ιωάννα Αθανασίου, Τάσος Παλαιορούτας. Sound Design: Σταύρος Γασπαράτος. Φωτογραφίες: Γιώργος Καπλανίδης. Παίζουν: Χαμ: Μάκης Παπαδημητρίου. Κλοβ: Γιώργος Χρυσοστόμου. Ναγκ: Δημήτρης Ντάσκας. Νελ: Φραγκίσκη Μουστάκη

~ Διάρκεια παράστασης 80'. Κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη στις 9 μ.μ. Εως 24/2/26.

"Κάθε Τρίτη με τον Μόρι"

των Jeffrey Hatcher και Mitch Albom

Ο Γρηγόρης Βαλτινός παρουσιάζει το «Κάθε Τρίτη με τον Μόρι», την παράσταση που το 2019 του χάρισε Βραβείο Αθηνοράματος και αγαπήθηκε όσο λίγες από κοινό και κριτικούς, μετρώντας πάνω από 200 συνεχόμενα SOLD OUT. Στο πλευρό του, ο Γιάννης Σαρακατσάνης, που με τη δική του ερμηνευτική ευαισθησία, ενσαρκώνει έναν ρόλο ζωής. Το έργο των Jeffrey Hatcher και Mitch Albom, βασισμένο στο παγκόσμιο best seller “Tuesdays with Morrie”, συγκίνησε χιλιάδες θεατές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πρόκειται για μια βαθιά ανθρώπινη και αληθινή ιστορία που μας δίνει την ευκαιρία να ανακαλύψουμε τη συγκινητική σχέση ανάμεσα στον Morrie Schwartz, έναν χαρισματικό καθηγητή κοινωνιολογίας, και στον πρώην μαθητή του, που επιστρέφει κοντά του λίγο πριν το τέλος. Κάθε Τρίτη, οι δυο τους μοιράζονται μαθήματα ζωής, αγάπης και απώλειας, σε μια συγκλονιστική υπενθύμιση για το τι έχει πραγματικά σημασία.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Πρωταγωνιστούν: Γρηγόρης Βαλτινός, Γιάννης Σαρακατσάνης. Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Βαλτινός. Σκηνικά: Γιάννης Μουρίκης. Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα. Κοστούμια: Γιώργος Σεργεδάκης. Μουσική-Ενορχήστρωση: Zorzes Katris. Παραγωγή: "Θέασις" Δράσεις Πολιτισμού.

~Διάρκεια παράστασης 120'. Κάθε Τετάρτη στις 7 μ.μ., Πέμπτη 8 μ.μ., Παρασκευή 9 μ.μ. Σάββατο 9 μ.μ. και Κυριακή 6 μ.μ. Εως 26/1/26.

«Μικρό Ταρανδάκι»

τoυ Richard Gadd

Ο Μάκης Παπαδημητρίου ανεβάζει στην ελληνική σκηνή τη σειρά του Netflix που φρίκαρε τους συνδρομητές του με την αληθινή ιστορία του πρωταγωνιστή Ρίτσαρντ Γκαντ και την κόλαση που βίωσε από τη stalker του. Ο Διονύσης Πιφέας ερμηνεύει τον κεντρικό ήρωα, σε έναν απαιτητικό ρόλο-πρόκληση, που μας φέρνει αντιμέτωπους με καταστάσεις που κόβουν την ανάσα.

Η φοβερή περιπέτειά του ξεκίνησε όταν μια μέρα αποφάσισε να κεράσει ένα τσάι σε μία πολύ θλιμμένη πελάτισσα, τη Μάρθα, η οποία και άρχισε να καταδιώκει και να παρενοχλεί τον ίδιο, αλλά και μέλη της οικογένειας και του περιβάλλοντός του. Στη διάρκεια των έξι ετών που μεσολάβησαν μέχρι να καταφέρει να δικαιωθεί ο Γκαντ στο δικαστήριο, έλαβε από τη Μάρθα 41.071 emails, φωνητικά μηνύματα που έφταναν σε διάρκεια τις 350 ώρες, 744 tweets, 46 μηνύματα στο Facebook, 106 σελίδες επιστολών και περίεργα δώρα.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σκηνοθεσία – Μετάφραση: Μάκης Παπαδημητρίου. Κίνηση – Βοηθός σκηνοθέτη: Σεσίλ Μικρούτσικου. Σκηνικό – κοστούμια: Αννα Ζούλια. Φώτα: Ιωάννα Αθανασίου, Τάσος Παλαιορούτας. Μουσική: Σταύρος Γασπαράτος. Παίζουν: Διονύσης Πιφέα.

~Διάρκεια παράστασης 75'. Κατάλληλη για θεατές άνω των 16 ετών. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 μ.μ. Από 3 έως 25/11.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Το Θέατρο ΙΛΙΣΙΑ και το ΙΛΙΣΙΑ ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ βρίσκονται στην οδό Παπαδιαμαντοπούλου 4 & Βασιλίσσης Σοφίας, στην Αθήνα. Μπορείτε να πάτε πολύ εύκολα με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Το θέατρο βρίσκεται μερικά μόνο μέτρα από το μετρό, και πολλές γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ. TAMEIO ΙΛΙΣΙΑ: Τηλ.: 2107210045. ΤΑΜΕΙΟ ΙΛΙΣΙΑ ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ: Τηλ.: 2107223010. Κάθε μέρα 3.30 μ.μ.-9 μ.μ.

*Εισητήρια ηλεκτρονικά μέσω https://www.more.com.