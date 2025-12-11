Ο Ηλείος Ιστορικός – Συγγραφέας Θεόδωρος Λάμπρος στον “Απόδημο Παλμό” (βίντεο)

“Η Επανάσταση του 1821 ήταν η θέληση για θυσία των αγωνιστών για την ελευθερία”



Καλεσμένος στην εκπομπή «Με τη ματιά του απόδημου» του καναλιού «Απόδημος Παλμός», ο ιστορικός Θεόδωρος Λάμπρος προσέφερε μια νηφάλια και τεκμηριωμένη ανάλυση για την πιο καθοριστική στιγμή της νεοελληνικής πορείας, την Επανάσταση του 1821. Με εξειδίκευση στη νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία και με μεταπτυχιακή έρευνα πάνω στο κορυφαίο αυτό ιστορικό γεγονός, ανέδειξε τόσο το ιστορικό πλαίσιο όσο και τις διαρκείς προεκτάσεις του Αγώνα.



Η αξία του απλού λαού στον αγώνα για την ελευθερία

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Λάμπρος φωτίζει τη συμβολή του απλού λαού, επισημαίνοντας πως η δίψα για ελευθερία, η αυτοθυσία και η συλλογική θέληση αποτελούν τα πιο διαχρονικά διδάγματα του ’21. Η Επανάσταση, όπως υπογράμμισε, δεν ήταν μόνο έργο των πρωταγωνιστών του πανθέου, αλλά αποτέλεσμα μιας ευρύτατης κοινωνικής συμμετοχής και ενός βαθιού αισθήματος εθνικής αξιοπρέπειας.

Το έλλειμμα ιστορικής γνώσης και η ανάγκη για επανασύνδεση

Ο ιστορικός θίγει επίσης ένα ζήτημα που απασχολεί όλο και περισσότερο την ελληνική δημόσια σφαίρα, το έλλειμμα ιστορικής παιδείας. Όπως εξηγεί, ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας γνωρίζει αποσπασματικά ή επιφανειακά τα γεγονότα του 1821, γεγονός που υπονομεύει την ουσιαστική κατανόηση της εθνικής μας πορείας. Η επανασύνδεση με την ιστορική μας ταυτότητα, σημειώνει, δεν είναι υπόθεση μόνο των σχολείων, αλλά και της κοινωνίας στο σύνολό της.

Από το 1821 στις σημερινές εξελίξεις στην Ουκρανία

Στο πλαίσιο της συζήτησης, επιχειρείται επίσης ένας προσεκτικός παραλληλισμός με σύγχρονες εξελίξεις στην Ευρώπη, ιδίως με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο κ. Λάπρος τονίζει ότι τα ζητήματα ανεξαρτησίας, αυτοδιάθεσης και εθνικής κυριαρχίας επανέρχονται σήμερα με τρόπο που θυμίζει τις προκλήσεις του 19ου αιώνα. Αν και οι ιστορικές συνθήκες είναι διαφορετικές, το αξιακό υπόβαθρο των λαών για ελευθερία παραμένει κοινό.



«Ματωμένα αμπέλια»: το νέο μυθιστόρημα του Θεόδωρου Λάμπρου

Ο ιστορικός παρουσίασε και το νέο του λογοτεχνικό έργο με τίτλο «Ματωμένα αμπέλια», που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Το μυθιστόρημα, βασισμένο σε αληθινά γεγονότα της Ηλείας, μεταφέρει τον αναγνώστη στην ταραγμένη εποχή της Επανάστασης μέσα από μια ανθρώπινη και συγκινητική ιστορία. Στόχος του συγγραφέα είναι να συνδυάσει την επιστημονική γνώση με τη λογοτεχνική αφήγηση, προσεγγίζοντας το 1821 όχι μόνο ως γεγονός αλλά ως βίωμα.

Τα διδάγματα του 1821 σήμερα

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο Θεόδωρος Λάμπρος υπογραμμίζει τρία θεμελιώδη στοιχεία που πρέπει να κρατήσουμε από την Επανάσταση: Τη θέληση για ελευθερία, Τη θυσία του λαού, Την ανάγκη για ενότητα και συστράτευση. Όπως εξηγεί, αυτές οι αξίες δεν είναι μόνο ιστορικές. Αποτελούν οδηγό δράσης για το σήμερα, σε μια εποχή που η Ευρώπη βρίσκεται ξανά μπροστά σε κρίσιμες γεωπολιτικές προκλήσεις.

Η ευθύνη των νέων γενεών

Τέλος, ο ιστορικός τονίζει πως η διατήρηση της μνήμης του Αγώνα αποτελεί ευθύνη των νεότερων γενιών. Η γνώση, η παιδεία και η κριτική σκέψη είναι τα εργαλεία που θα διασφαλίσουν ότι τα ιδανικά του 1821 θα συνεχίσουν να εμπνέουν και να διαμορφώνουν το μέλλον του Ελληνισμού, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη διασπορά.