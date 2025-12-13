Ολλανδική Ζωντανή Βιβλιοθήκη: Οταν τα βιβλία μιλούν και οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν

Κάθε άνθρωπος, μια ιστορία. Ξεκινώντας από αυτήν την παραδοχή, στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Γουλανδρή διοργανώνεται και φέτος η Ολλανδική Ζωντανή Βιβλιοθήκη, όπου τα «βιβλία» είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι, οι οποίοι μοιράζονται τις εμπειρίες τους με τους υπόλοιπους ανθρώπους, τους «αναγνώστες».

Τα «βιβλία» πρόκειται για άτομα τα οποία πιθανόν δεν συναντάει απαραίτητα ή μιλάει κανείς στην καθημερινή ζωή. «Ακριβώς όπως σε μια κανονική βιβλιοθήκη όπου τα βιβλία δίνουν πρόσβαση σε άγνωστους κόσμους, η Ζωντανή Βιβλιοθήκη προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να εισέλθουν στον κόσμο κάποιου άλλου. Με πολύ απλό τρόπο: μια ανοιχτή συζήτηση μεταξύ τους», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Νατάσα Αποστολίδη από την πρεσβεία της Ολλανδίας, στην οποία πρεσβεία ανήκει και η πρωτοβουλία της συγκεκριμένης δράσης. «Δεν πρόκειται για μια μονόπλευρη διήγηση», εξηγεί η κ. Αποστολίδη. «Αντίθετα, με βάση την ιστορία του "βιβλίου", συχνά ακολουθεί ανταλλαγή εμπειριών και η επικοινωνία είναι διαδραστική».

Ενδεικτικά τα «βιβλία» έχουν φέτος ως θέματα: ακτιβιστής κλίματος, πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά, συνδυάζοντας διπλωματική καριέρα, μητρότητα και οικογενειακή ζωή, ενδοοικογενειακή βία, άντρας φεμινιστής, πατέρας παιδιού ΛΟΑΤΚΙ+, revenge porn και εκβιασμός: σκιώδεις διαδρομές ψηφιακής κακοποίησης, τρανς, πρόσφυγας, μετανάστης, άστεγος, θεραπευτική ιππασία, αυτοτραυματισμός και άλλα. «Κάθε χρόνο οι θεματικές αλλάζουν. Προσπαθούμε να περιλαμβάνουμε όλο και περισσότερες διαφορετικές ιστορίες ανθρώπων, όπως πολύμορφος άλλωστε είναι ο κόσμος γύρω μας», περιγράφει η κ. Αποστολίδη.

Στόχο η δράση έχει την καταπολέμηση των διακρίσεων, την αμφισβήτηση των στερεοτύπων, την ανάδειξη της κοινωνικής και πολιτισμικής διαφορετικότητας και τελικά της μεγαλύτερης κατανόησης μεταξύ των ανθρώπων, σύμφωνα με την κ, Αποστολίδη.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, 11.00 - 17.00 στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Γουλανδρή. Τη Δευτέρα θα ταξιδέψει, για πρώτη φορά εκτός Αθήνας, στα Φιλιατρά, όπου θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο Ηλιόπουλου και αναγνώστες θα είναι οι μαθητές των σχολείων της περιοχής.

«Όλη μέρα έρχεται κόσμος στην εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται φέτος για τρίτη χρονιά, κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι», ενημερώνει η κ. Αποστολίδη. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγγραφεί κανείς στην πλατφόρμα https://goulandris.gr/el/tickets/dutch-living-library-2025 . Πολλοί μένουν για περισσότερα από ένα «βιβλία», έχουν υπάρξει και άνθρωποι που έχουν κάτσει να τα διαβάσουν όλα, προθέτει η κ. Αποστολίδη. Κάθε συζήτηση διαρκεί 20 λεπτά, ενώ κατά μέσο όρο κάθε «αναγνώστης» διαβάζει 2 με 3 «βιβλία».

Η Ολλανδική Ζωντανή Βιβλιοθήκη πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Ίδρυμα Γουλανδρή τον Δεκέμβριο του 2019. Η Ζωντανή Βιβλιοθήκη είναι μια δράση που ξεκίνησε από τη Δανία το 2000. Στην Ολλανδία διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 2017 με πρωτοβουλία του τότε φοιτητή Martijn Bergsma, ιδρυτή της Dutch Living Library. Από τότε γίνεται κάθε χρόνο σε διαφορετικές πόλεις της Ολλανδίας και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

