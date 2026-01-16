Star: Και τις καθημερινές πλέον τα "Φιλαράκια" - Η απίθανη ώρα που έβαλε ο σταθμός την αγαπημένη σειρά

Τι και αν έχουν περάσει 22 χρόνια από τη στιγμή που τα Φιλαράκια έριξαν τίτλους τέλους, η Ρέιτσελ, η Μόνικα, η Φοίβη, ο Τσάντλερ, ο Τζόι και ο Ρος εξακολουθούν να σκορπούν γέλιο μέσα από τις streaming υπηρεσίες και το Star που παίζει ξανά και ξανά τη σειρά σε επανάληψη με back to back επεισόδια.

Τώρα το Star προβάλλει την αγαπημένη κωμική σειρά (και) καθημερινά (από Δευτέρα έως Παρασκευή) στην πολύ πρωινή ζώνη και συγκεκριμένα στις 06.00 το πρωί με τριπλό(!) χορταστικό επεισόδιο.

Όσοι λοιπόν δεν είναι της ενημέρωσης με το «καλημέρα σας» και προτιμούν να ξεκινήσουν την ημέρα τους ευχάριστα και με γέλιο (και χωρίς πολλές διαφημίσεις), ξέρουν πλέον ποιον σταθμό να βάλουν κάθε πρωί και να ξεκινούν την ημέρα τους με την αγαπημένη τηλεοπτική παρέα.

Και για όποιον θα συντονιστεί από Δευτέρα, να πούμε ότι όσον αφορά τη ροή των επεισοδίων, αυτή τη στιγμή τα «Φιλαράκια» βρίσκονται στο τέλος της τρίτης σεζόν.

Παράλληλα, σύμφωνα με το reader, συνεχίζεται κανονικά η προβολή της σειράς τα μεσημέρια του Σαββατοκύριακου (κάθε Σάββατο στις 15.30 με διπλό επεισόδιο και κάθε Κυριακή στις 15.45 με ένα επεισόδιο).

«Φιλαράκια» σε χορταστικές δόσεις, 7 στις 7 ημέρες της εβδομάδας, λοιπόν, όπως γίνεται με το Κωνσταντίνου & Ελένης στον ΑΝΤ1 και με το Σόι σου στον Alpha.

Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι για το Star είναι η πιο πολυπαιγμένη σειρά του σταθμού, έχοντας ξεπεράσει τη θρυλική πριγκίπισσα του πολέμου, «Ζίνα», η οποία παλαιότερα είχε τα «σκήπτρα», αλλά τα τελευταία χρόνια έχει σταματήσει να προβάλλεται.