Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων Καλαμάτας: Προβληματισμοί για καθημερινότητα και τα φιλόδοξα σχέδια αναβάθμισης

Από τη μία πλευρά τέθηκαν ζητήματα καθημερινής λειτουργίας, συντήρησης, ασφάλειας και προστασίας της ιδιαίτερης ταυτότητας του χώρου, ενώ από την άλλη παρουσιάστηκαν οι σχεδιασμοί του Δήμου για μια συνολική αναβάθμιση, μέσα από τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων από το Πράσινο Ταμείο και ευρωπαϊκά προγράμματα. Το θέμα έφερε στη λογοδοσία η δημοτική σύμβουλος της παράταξης «Καλαμάτα Μετά», Ευγενία Κούβελα, με τίτλο «Αναβάθμιση και συντήρηση του Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων». Η ίδια έθεσε σειρά ζητημάτων που, όπως σημείωσε, επηρεάζουν την εικόνα και τη λειτουργικότητα του πάρκου. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον ανεπαρκή φωτισμό, στην παραμελημένη είσοδο στο βόρειο τμήμα, στην απουσία χάρτη, στη μη λειτουργία της γεώτρησης του πάρκου, αλλά και στην ανάγκη η συντήρηση να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι αποσπασματικά. Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα του προγραμματισμού για νέες φυτεύσεις, αλλά και της αντικατάστασης παλιών φυτών και δέντρων. Η κ. Κούβελα στάθηκε και σε επιδιορθώσεις που έγιναν, όπως στην Πέργκολα των Ποιητών, επισημαίνοντας ότι πραγματοποιήθηκαν την τελευταία στιγμή, λόγω της Ανθοκομικής Έκθεσης. Για τα βαγόνια, χαρακτήρισε σωστή την πρόταση να παραχωρηθούν σε συλλόγους, τόνισε όμως ότι δεν θα πρέπει να γίνονται αλλαγές στην εξωτερική τους όψη, καθώς πρέπει να παραμείνουν αναλλοίωτα. Όπως είπε, πρόκειται για ένα ανοιχτό μουσείο και για τον λόγο αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, αναφερόμενη και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου έχουν προκύψει πρωτοβουλίες εκτός πλαισίου. Η ίδια πρότεινε την αριθμητική σήμανση των εκθεμάτων και την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων, οι οποίες θα παρέχουν πληροφορίες για κάθε έκθεμα, ενδεχομένως και μέσω QR code. Επιπλέον, ζήτησε καλύτερη φύλαξη, ώστε να αποφεύγονται οι βανδαλισμοί, ενώ ζήτησε ενημέρωση για το αν θα αξιοποιηθούν οι δράσεις συμμετοχικού σχεδιασμού με τίτλο «Φαντάσου το Πάρκο».

Απαντώντας, ο αντιδήμαρχος Γιάννης Μπάκας αναφέρθηκε στον εμπλουτισμό του πρασίνου, σημειώνοντας ότι έχουν φυτευτεί μεταξύ άλλων καλλιστήμονες, ψευδοπιπεριές, ιβίσκοι και προύνοι. Όπως ανέφερε, έγιναν επίσης κλαδέματα δέντρων και θάμνων, καθώς και αφαίρεση πρέμνων και δέντρων που έκλεισαν τον βιολογικό τους κύκλο. Για τη συντήρηση του αρδευτικού συστήματος και της γεώτρησης, ο κ. Μπάκας ενημέρωσε ότι έγινε αποκατάσταση του δικτύου, εκτιμώντας πως το πάρκο διατηρείται σε καλή κατάσταση και προσφέρει έναν αναβαθμισμένο χώρο αναψυχής. Στάθηκε ακόμη στις ενέργειες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών το τελευταίο δεκαπενθήμερο πριν από τα εγκαίνια της Ανθοκομικής Έκθεσης, με τις οποίες, όπως είπε, αναβαθμίστηκε ο χώρος. Αναφορικά με τους βανδαλισμούς, εκτίμησε ότι προέρχονται κυρίως από νεότερες ηλικίες, ως μορφή εκτόνωσης. Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου στάθηκε στο οραματικό σχέδιο του Δήμου για το πάρκο, υπενθυμίζοντας ότι ετοιμάζεται πρόταση προς το Πράσινο Ταμείο, με στόχο να διεκδικηθεί απευθείας χρηματοδότηση για την αναβάθμισή του. Όπως πληροφόρησε, αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις έχουν υπάρξει για τον Εθνικό Κήπο και τον Λόφο του Φιλοπάππου στην Αθήνα, καθώς και για το Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης». Ο κ. Παπαευσταθίου υπογράμμισε ότι η πρόταση που επεξεργάζεται ο Δήμος δεν αφορά μια απλή ανάπλαση ούτε την αλλοίωση της ταυτότητας του πάρκου, αλλά στηρίζεται στην ανάδειξη της σιδηροδρομικής του κληρονομιάς, στη διατήρηση των υφιστάμενων στοιχείων και σε στοχευμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, θα αξιοποιηθούν και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης «Φαντάσου το Πάρκο». Σύμφωνα με τον ίδιο, σχεδιάζονται ζώνες πρασίνου, παιχνιδιού, πολιτισμού, κοινωνικής συνάντησης και άθλησης. Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα λειτουργίας ενός ηλεκτρικού τρένου, ως στοιχείου σύνδεσης και αναφοράς στην ιστορία του χώρου. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επίσης ποδηλατόδρομος, βιοκλιματικές φυτεύσεις, έξυπνη άρδευση, καλύτερος φωτισμός, αναβάθμιση των βαγονιών και αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών. «Θέλουμε ένα πάρκο ζωντανό, ασφαλές, προσβάσιμο, κλιματικά ανθεκτικό και ανοιχτό στους κατοίκους», τόνισε ο κ. Παπαευσταθίου.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι γίνεται προσπάθεια να εξασφαλιστούν πόροι και από αμιγώς χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα, γνωστοποιώντας ότι ετοιμάζεται πρόταση που θα κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά ποσό 2 εκατ. ευρώ. Η πρόταση αυτή προβλέπει τη σύνδεση του πάρκου του ΟΣΕ με το πάρκο της Τέντας, μέσα από πρότυπες πράσινες διαδρομές πεζής μετακίνησης και ποδηλάτου. Όπως ανέφερε, η πρόταση θα κατατεθεί τον Ιούνιο, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για θετικό αποτέλεσμα. Ο αντιδήμαρχος Αναστάσης Σκοπετέας πρόσθεσε ότι από τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών απασχολείται καθημερινά άτομο στο πάρκο, πραγματοποιώντας συνεχείς αυτοψίες. Για το θέμα της φύλαξης, υπενθύμισε ότι από τον Απρίλιο του 2021 η Δημοτική Αρχή έχει τοποθετήσει security 365 ημέρες τον χρόνο, από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί. Σε ό,τι αφορά δε το ρυάκι και τη λίμνη, σημείωσε ότι υπάρχει ανάδοχος που τα καθαρίζει μία φορά τον μήνα.

