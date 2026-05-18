Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό: Θα φέρει επενδύσεις στην Πελοπόννησο;

Το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό βρίσκει την Περιφέρεια Πελοποννήσου με μεγάλες δυνατότητες, αλλά και με περιορισμένο ξενοδοχειακό δυναμικό. Οι νέοι κανόνες βάζουν τάξη στην ανάπτυξη, όμως η επόμενη μέρα θα κριθεί από το αν η Πελοπόννησος θα προσελκύσει μεγάλες επενδύσεις, ώστε να αποκτήσει περισσότερες κλίνες, περισσότερες πτήσεις και μεγαλύτερο μερίδιο στην τουριστική αγορά.Η Πελοπόννησος δεν εμφανίζεται ως κορεσμένος προορισμός. Καμία δημοτική ενότητα δεν εντάσσεται στην κατηγορία Α, δηλαδή στις περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης. Αντιθέτως, ο χάρτης της Περιφέρειας μοιράζεται ανάμεσα σε λίγες αναπτυγμένες περιοχές, αρκετές αναπτυσσόμενες ζώνες, περιοχές πρώιμης ανάπτυξης και μεγάλο τμήμα της ενδοχώρας που κατατάσσεται στις περιοχές ενίσχυσης ειδικής ανάπτυξης.

Στην κατηγορία Β, δηλαδή στις αναπτυγμένες περιοχές, εντάσσονται οι δημοτικές ενότητες Ναυπλίου και Ασίνης στην Αργολίδα, καθώς και η Ελαφόνησος στη Λακωνία. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι ακόμη και οι πιο ώριμοι τουριστικοί θύλακες της Περιφέρειας είναι περιορισμένοι σε αριθμό και δεν συγκροτούν από μόνοι τους μεγάλο περιφερειακό τουριστικό μέγεθος.

Στην κατηγορία Γ, δηλαδή στις αναπτυσσόμενες περιοχές, κατατάσσονται δημοτικές ενότητες με έντονο τουριστικό ενδιαφέρον, όπως η Καλαμάτα, το Λεύκτρο, η Κορώνη, η Μεθώνη, ο Νέστορας, το Κρανίδι, η Ερμιόνη, το Λουτράκι-Περαχώρα, το Γύθειο και ο Τυρός. Σε αυτές τις περιοχές το σχέδιο επιτρέπει νέα καταλύματα 3, 4 και 5 αστέρων ή κλειδιών και δίνει κατεύθυνση για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων, ειδικές τουριστικές υποδομές και ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού.

Μεγάλο μέρος της Περιφέρειας εντάσσεται στην κατηγορία Δ, δηλαδή στις περιοχές πρώιμης ανάπτυξης. Εκεί βρίσκονται περιοχές με δυνατότητες, αλλά χωρίς επαρκή τουριστική συγκέντρωση. Το σχέδιο επιτρέπει και καταλύματα 2 αστέρων, δίνοντας μεγαλύτερο περιθώριο σε μικρότερες επενδύσεις, χωρίς όμως αυτό να αρκεί για την αναβάθμιση του συνολικού τουριστικού προϊόντος.

Η κατηγορία Ε καλύπτει μεγάλο μέρος της ενδοχώρας της Αρκαδίας, της Λακωνίας, της Μεσσηνίας, της Κορινθίας και της Αργολίδας. Εκεί το βάρος πέφτει σε ειδικές μορφές τουρισμού, όπως αγροτουρισμός, ορεινός, πολιτιστικός, γαστρονομικός και περιπατητικός τουρισμός, καθώς και στην αξιοποίηση παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων.

Το κρίσιμο σημείο είναι ότι η Πελοπόννησος δεν χρειάζεται μόνο κανόνες. Χρειάζεται κυρίως μεγάλες επενδύσεις . Χωρίς περισσότερες ποιοτικές ξενοδοχειακές κλίνες, χωρίς ισχυρότερη αεροπορική σύνδεση και χωρίς μεγάλες οργανωμένες επενδύσεις, η Περιφέρεια δύσκολα θα διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο από τον διεθνή τουρισμό.

Το χωροταξικό επιχειρεί να περιορίσει τη διάσπαρτη εκτός σχεδίου ανάπτυξη και να συνδέσει τις νέες μονάδες με υποδομές, περιβαλλοντικούς όρους και φέρουσα ικανότητα. Στις κατηγορίες Γ, Δ και Ε το ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου για νέα ξενοδοχεία εκτός σχεδίου ορίζεται στα 8 στρέμματα, μέχρι να καθοριστούν χρήσεις γης από τον πολεοδομικό σχεδιασμό.

Το νέο πλαίσιο αγγίζει και τη βραχυχρόνια μίσθωση, καθώς προβλέπει δυνατότητα χωρικά διαφοροποιημένων περιορισμών. Για την Πελοπόννησο, το ζήτημα αφορά κυρίως παράκτιες, αστικές και τουριστικά ανερχόμενες περιοχές, όπου η κατοικία, η εποχική μίσθωση και τα τουριστικά καταλύματα αρχίζουν να ανταγωνίζονται τον ίδιο χώρο.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει ακτές, ορεινούς όγκους, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικές πόλεις, παραδοσιακούς οικισμούς και ισχυρή αγροδιατροφική ταυτότητα. Το ερώτημα είναι αν αυτά θα μείνουν σκόρπια πλεονεκτήματα ή αν θα συνδεθούν με επενδύσεις, υποδομές και σχέδιο που θα δώσουν στην Πελοπόννησο τη θέση που διεκδικεί στον τουριστικό χάρτη.

Κατάταξη δημοτικών ενοτήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου

Κατηγορία

Δημοτικές ενότητες

Β

Ναυπλίου, Ασίνης, Ελαφονήσου

Γ

Τυρού, Νέας Τίρυνθας, Νέας Κίου, Κρανιδίου, Ερμιόνης, Λουτρακίου-Περαχώρας, Γυθείου, Καλαμάτας, Λεύκτρου, Αίπειας, Κορώνης, Μεθώνης, Νέστορος

Δ

Τρίπολης, Λεβιδίου, Βόρειας Κυνουρίας, Δημητσάνης, Βυτίνας, Λαγκαδίων, Τρικολώνων, Λεωνιδίου, Κοσμά, Άργους, Λέρνας, Επιδαύρου, Κορινθίων, Άσσου-Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας, Βόχας, Βέλου, Αγίων Θεοδώρων, Ξυλοκάστρου, Σπαρτιατών, Μυστρά, Ανατολικής Μάνης, Οιτύλου, Σκάλας, Νιάτων, Ασωπού, Βοιών, Ζάρακα, Μονεμβασίας, Αβίας, Μεσσήνης, Πεταλιδίου, Πύλου, Κυπαρισσίας, Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Φιλιατρών

Ε

Βαλτετσίου, Κορυθίου, Μαντινείας, Σκιρίτιδας, Τεγέας, Φαλάνθου, Ηραίας, Κλείτορος, Κοντοβάζαινης, Τροπαίων, Μεγαλόπολης, Γόρτυνος, Φαλαισίας, Μιδέας, Αλέας, Αχλαδοκάμπου, Κουτσοποδίου, Λυρκείας, Μυκηναίων, Ασκληπιείου, Τενέας, Νεμέας, Ευρωστίνης, Σικυωνίων, Στυμφαλίας, Φενεού, Θεραπνών, Καρυών, Οινούντος, Πελλάνας, Φάριδος, Σμύνους, Έλους, Γερονθρών, Κροκεών, Μολάων, Άριος, Αρφαρών, Θουρίας, Ανδρούσας, Αριστομένους, Βουφράδων, Ιθώμης, Τρικόρφου, Μελιγαλά, Ανδανίας, Δωρίου, Είρας, Οιχαλίας, Παπαφλέσσα, Χιλιοχωρίων, Αετού, Τριπύλης