Στέλλα και Μαρία Παππά: Το δίδυμο της σύγχρονης τέχνης με διεθνή πορεία

Η Στέλλα επικεντρώνεται κυρίως στις προσωπογραφίες. «Πάντα λάτρευα να “διαβάζω” τα πρόσωπα και τα μάτια των ανθρώπων. Ετσι αποφάσισα να μεταφέρω στον καμβά τα συναισθήματα που διακρίνω, κυρίως στα ανδρικά πρόσωπα», εξηγεί. Αντίθετα, η Μαρία εστιάζει στα τοπία και στις ανθρώπινες στιγμές. «Ως πιο ρομαντική φύση, θέλησα να αποτυπώσω τον ερωτισμό, το μυστήριο, τη χαρά, τον πόνο και τη θλίψη που “στριμώχνονται” σε φιγούρες και τοπία», αναφέρει. Οπως τονίζουν οι ίδιες, η Μαρία ήταν η πιο τολμηρή από τις δύο, παίρνοντας πρώτη την απόφαση να προσεγγίσει την τέχνη, εμπνέοντας παράλληλα και τη Στέλλα.

«Ο φόβος της “φλυαρίας” των έργων είναι πάντα παρών», εξηγούν, «αλλά καταφέρνουμε να τον αποφύγουμε χάρη στον έλεγχο της φαντασίας μας και την έμπνευση που αντλούμε από τα ποιήματα του πατέρα μας, Αντώνη-Γαβριήλ Παπά, που αναδεικνύουν κοινωνικές αξίες και προβληματισμούς». Τα έργα τους συνδυάζουν στοιχεία από παλαιότερα και σύγχρονα καλλιτεχνικά ρεύματα. Η Μαρία επηρεάζεται από σχολαστικές λεπτομέρειες, έντονα χρώματα και ρομαντική αισθητική, ενώ η Στέλλα πειραματίζεται με αδρές πινελιές, παραποιημένα χαρακτηριστικά και βασικά χρώματα, αντλώντας έμπνευση από σύγχρονα, επαναστατικά κινήματα. «Ισως αυτά τα στοιχεία ήταν που έπεισαν εικαστικούς και ιστορικούς τέχνης να μας τιμήσουν με διεθνή βραβεία, τα οποία ενίσχυσαν το πάθος μας για τη ζωγραφική», σημειώνει η Στέλλα Παπά. Μερικά από τα βραβεία που έχουν λάβει περιλαμβάνουν: International Prize «Leonardo da Vinci», “The New Great Masters” στη Νέα Υόρκη, “Artists on the French Riviera, “POSEIDON – the King of Laguna” στη Βενετία, Monaco International Award, Munich International Award, Golden Lion, Persona Art Honors 2025, Contemporary Art Station – “The Universal Genius”. Παράλληλα, συμμετέχουν τακτικά σε διεθνή Art Fairs, Biennale, εκθέσεις σε μουσεία και προβολές των έργων τους σε μεγάλες οθόνες σε Times Square, Metro stations σε Βαρκελώνη και Λονδίνο, αλλά και σε βασικές λεωφόρους του Hong Kong.

«Για εμάς, πέρα από τα βραβεία, σημαντικές στιγμές ήταν οι συμμετοχές μας σε εκθέσεις στο Carrousel du Louvre, το MOCAMAG Contemporary Art Museum, το International Contemporary Art Fair στο Μονακό, το MAS Museum στο Μιλάνο και σε πολλές άλλες διεθνείς διοργανώσεις», αναφέρει η Στέλλα. Η Μαρία προσθέτει: «Σημαντική για εμάς είναι επίσης η γαλλική επετειακή έκδοση του Τόμου των Ντρέδων, που παρουσιάστηκε στην Εκθεση Εικαστικών Εργων “Ντρέδες της Ελευθερίας” στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Είναι ένα βιβλίο με ιστορικό και συμβολικό βάρος, που σηματοδοτεί και την ίδρυση της Πινακοθήκης των Ντρέδων».

Το εικαστικό ημερολόγιο του 2026 προβλέπεται πλούσιο, με ομαδικές εκθέσεις, digital και φυσικές, στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Οι καλλιτέχνιδες θα συμμετάσχουν σε τέσσερις σημαντικές biennale, μεταξύ των οποίων η Intern. Fine Art Cannes Biennale, η Biennale di Milano, η Art Biennale Basel και η Biennale of Contemporary Art Venice. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν σε Art Fairs όπως το ArtFair Marbella, Greyfriars Edinburgh, ArtShopping – Carrousel du Louvre, International Art Show San Francisco, Art International Zürich, ενώ οι πίνακές τους θα προβληθούν και σε ελληνικές γκαλερί μέσω του Nook Collective: On Loop Across Athens, μια ψηφιακή έκθεση σε πέντε φυσικές τοποθεσίες της Αθήνας.

Κ.Δρ.